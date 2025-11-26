Edit Profile
    Mohun Bagan Latest Update: সামনে কী টুর্নামেন্ট জানা নেই, মোলিনাকে সরিয়ে নয়া হেড কোচ বেছে নিল মোহনবাগান

    মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের কোচ বদল পরিবর্তন করা হল। জোসে মোলিনার জায়গায় সবুজ-মেরুনের নতুন হেড স্যার হলেন সের্জিও লোবেরা রদ্রিগেজ। বাকি মরশুমের জন্য তিনিই দলের কোচিং দায়িত্ব সামলাবেন। বুধবার তাঁর সঙ্গে চুক্তি হল মোহনবাগানের। 

    Published on: Nov 26, 2025 11:56 PM IST
    By Ayan Das
    জেমি ম্যাকলারেন, জেসন কামিন্স, বিশাল কাইথদের নিয়ে আগামী ৩০ নভেম্বর (রবিবার) থেকেই অনুশীলনে নেমে পড়ছেন তিনি। যদিও লোবেরার সামনে কী আছে, তা এখনও অস্পষ্ট। কারণ আইএসএল কবে থেকে শুরু হবে, তা এখনও ঘোষণা করা হয়নি। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-তে সুযোগ থাকলেও ইরান না গিয়ে সেই টুর্নামেন্ট খেলার যোগ্যতা হারিয়েছে মোহনবাগান। তারইমধ্যে মোলিনাকে সরিয়ে লোবেরাকে করা হল মোহনবাগানের হেড কোচ।

    মোহনবাগানের নতুন হেড কোচ হলেন সের্জিও লোবেরা রদ্রিগেজ। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে এক্স)
    মোহনবাগানের নতুন হেড কোচ হলেন সের্জিও লোবেরা রদ্রিগেজ। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে এক্স)

    চুক্তিতে সই করার পর লোবেরা বলেন, ‘মোহনবাগান সুপার জায়ান্টে দায়িত্ব নেওয়া আমার কাছে বিরাট সম্মানের। এই ক্লাবের অনেক ইতিহাস রয়েছে, রয়েছে আবেগ আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা। আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এমন একটি দল গড়ে তুলতে, যারা খেলবে সাহসিকতা, নিজস্ব পরিচয় এবং জয়ের মানসিকতা নিয়ে। আমরা একসঙ্গে কাজ করব, যাতে এই অধ্যায় হয়ে ওঠে অবিস্মরণীয়।’

    একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, ‘এই দলে আছে প্রতিভা আর হৃদয়ের শক্তি, যা ভারতীয় ফুটবলে আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম। আমি এখানে এসেছি সেই সম্ভাবনাকে আরও উচ্চতায় তুলে নিয়ে যেতে। মোহনবাগান শীর্ষে থাকার যোগ্য, আর আমরা প্রতিদিন কাজ করব সেই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে।’

    উল্লেখ্য, ভারতীয় ফুটবল হাতের তালুর মতো চেনেন এই স্প্যানিশ কোচ। তাঁর ঝুলিতে রয়েছে আইএসএল শিল্ড এবং লিগ জয়ের অভিজ্ঞতা। রয়েছে বার্সেলোনার মতো ক্লাবে কোচিং করানোর অভিজ্ঞতাও। তাঁর এই সাফল্যের কথা মাথায় রেখেই বাকি মরশুমের জন্য সের্জিয়োর উপর আস্থা রাখছে মোহনবাগান ম্যানেজমেন্ট।

