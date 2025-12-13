Edit Profile
    Sanskrit to be studied in Pakistan: 'গীতা, মহাভারত…', দেশভাগের পর প্রথমবারের মতো পাকিস্তানে পড়ানো হচ্ছে সংস্কৃত

    স্বাধীনতার পর এই প্রথমবারের মতো পাকিস্তানে পড়ানো হবে সংস্কৃত। জানা গিয়েছে, লাহোর ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সেস ক্লাসিকাল ভাষা বিভাগে চার ক্রেডিট স্কোরের একটি কোর্স চালু করেছে সংস্কৃত ভাষার ওপরে।

    Published on: Dec 13, 2025 8:38 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    ভারতের অপর একটি নাম 'হিন্দুস্তান'। এই শব্দটির উৎস - 'সিন্ধু' শব্দটি থেকে। বর্তমানে সিন্ধু প্রদেশ পাকিস্তানে। ভারত তথা উপমহাদেশে সভ্যতার উৎসস্থল এই সিন্ধু। এই পাকিস্তানে অবশ্য দেশভাগের পর থেকে ভারতীয় সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করা হয়েছে দশকের পর দশক। তবে স্বাধীনতার পর এই প্রথমবারের মতো সেই দেশে পড়ানো হবে সংস্কৃত। এমনকী ভবিষ্যতে মহাভারত, গীতার ওপর কোর্স করানো হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, লাহোর ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সেস ক্লাসিকাল ভাষা বিভাগে চার ক্রেডিট স্কোরের একটি কোর্স চালু করেছে সংস্কৃত ভাষার ওপরে।

    এই সংস্কৃত কোর্স প্রসঙ্গে পাক সংবাদপত্র দ্য ট্রিবিউনকে গুরমণি সেন্টারের ডিরেক্টর ডঃ আলি উসমান কাসমি জানান, পাকিস্তানের পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধ অথচ উপেক্ষিত সংস্কৃত আর্কাইভ আছে। ১৯৩০ সালে এই আর্কাইভের ক্যাটালগ বানিয়েছিলেন জেসিআর উলনার। তবে ১৯৪৭ সাল থেকে কোনও পাকিস্তানি পণ্ডিত সেই আর্কাইভের সাহায্য গবেষণা বা পড়াশোনা করেননি। শুধুমাত্র বিদেশিরাই গবেষণার খাতিরে সেই আর্কাইভ ব্যবহার করেন। তিনি আরও বলেন, 'আগামী ১০-১৫ বছরে হয় আমরা গীতা এবং মহাভারতের পণ্ডিক দেখতে পারব পাকিস্তানেও।'

    এদিকে লাহোর ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সে সংস্কৃত কোর্স চালুর নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে ফরম্যান খ্রিস্টান কলেজের সোশ্যোলজির অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডঃ শহিদ রশিদ। তিনি নিজে সংস্কৃত পড়েছেন। তাঁর কথায়, 'আমাদের গোটা অঞ্চলের ভাষাকে একসূত্রে গেঁথে রেখেছে সংস্কৃত। সংস্কৃত ব্যাকরণবিদ পাণিনি এই অঞ্চলেরই বাসিন্দা ছিলে। সিন্ধু সভ্যতার সময়ই এই নিয়ে বেশিরভাগ লেখালেখি হয়েছিল। সংস্কৃত একটি পাহাড়ের মতো, একটি সাংস্কৃতিক স্তম্ভ। এটা আমাদেরও ভাষা। এটা কোনও একটি ধর্মের ভাষা নয়।' তিনি নিজের প্রথম সংস্কৃত ক্লাসের অভিজ্ঞতার বিষয়ে বলেন, 'আমি যখন সুভাষিতা পড়াচ্ছিলাম, তখন ছাত্র-ছাত্রীরা অবাক হয়ে গিয়েছিল যে উর্দু কতটা সংস্কৃত থেকে অনুপ্রাণিত। অনেকে তো জানতও না যে হিন্দি আর সংস্কৃত-দুটো আলাদা ভাষা।' তাঁর বক্তব্য, দক্ষিণ এশিয়ার দর্শন, সাহিত্যকে গঠন করেছে সংস্কৃত, তাই এই ভাষা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েই পড়া উচিত।

