ISI-র পর্দাফাঁস! পাকিস্তান থেকে ভারতে ঢুকত বিদেশি অস্ত্র, দিল্লিতে ধৃত ৪ পাচারকারী

পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর অস্ত্র পাচারের ছক ফাঁস! দিল্লির বিস্ফোরণকাণ্ডে যখন একের পর এক চিকিৎসকের নাম উঠে আসছে, সেই আবহে বড় আন্তর্জাতিক অস্ত্র পাচারকারী চক্রের পর্দাফাঁস করল দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। একই সঙ্গে চারজন পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আর এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে দেশজুড়ে।
সূত্রের খবর, পাকিস্তান ভিত্তিক আইএসআই-সমর্থিত আন্তর্জাতিক অস্ত্র চোরাচালান চক্রের সন্ধান পেয়ে সম্প্রতি অভিযান শুরু করেছিল দিল্লি পুলিশের অপরাধ শাখা। এরপরেই তদন্ত চালিয়ে চার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। জানা যায়, বেআইনি অস্ত্রগুলি ড্রোনের মাধ্যমে পাকিস্তান থেকে ভারতে আনা হয়েছিল। উদ্ধার হওয়া অস্ত্রগুলির মধ্যে রয়েছে বিদেশে তৈরি উচ্চ প্রযুক্তির ১০টি পিস্তল, তারমধ্যে তুরস্কের পিএক্স-৫.৭ পিস্তল ও ৯২ রাউন্ড গুলি। গোপণ সূত্রে ক্রাইম ব্রাঞ্চ তথ্য পেয়েছিল, কিছু চোরাচালানকারী দিল্লিতে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র সরবরাহের জন্য আসছে। এরপরেই, দিল্লির রোহিণী এলাকায় একটি ফাঁদ পাতে পুলিশ এবং অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে প্রচুর পরিমাণে অত্যাধুনিক অস্ত্র উদ্ধার করেছে। পুরো নেটওয়ার্ককে ধরতে তদন্ত চলছে। জানা গিয়েছে, অভিযুক্তরা উত্তরপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবের বাসিন্দা। তবে এই অস্ত্রগুলি নিয়ে কোনও নাশকতার ছক করা হয়েছিল কিনা তা জানা যায়নি।
ডিসিপি সঞ্জীব কুমার যাদবের নেতৃত্বে একটি দল এই অভিযান চালানো হয়। পুলিশ জানিয়েছে, পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর সঙ্গে যুক্ত এই সংঘবদ্ধ চক্র চিন ও তুরস্কে তৈরি আধুনিক পিস্তল ভারতে পাচার করত। সেই অস্ত্র পরে পৌঁছে যেত দিল্লি-সহ আশপাশের রাজ্যের বিভিন্ন অপরাধী গোষ্ঠীর হাতে। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, অস্ত্রগুলি পাকিস্তান হয়ে ভারতে প্রবেশ করত। তবে কতদিন ধরে এই কারবার চলছিল এবং মোট কত অস্ত্র বিক্রি হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যুগ্ম পুলিশ কমিশনার সুরেন্দ্র কুমার জানিয়েছেন, অভিযুক্তদের গ্রেফতারি এবং বাজেয়াপ্ত সরঞ্জাম এই নেটওয়ার্কের কর্মকাণ্ডের গতিবিধি সনাক্ত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে। ধৃতদের মোবাইল ফোন, ব্যাঙ্ক লেনদেন ও সোশ্যাল মিডিয়ার তথ্য খতিয়ে দেখে পুলিশ চক্রের আর কোন সদস্য যুক্ত আছে কিনা, তা জানার চেষ্টা করছে। জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলিকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে।
এর আগে পাঞ্জাব পুলিশ লুধিয়ানায় একটি অভিযানে পাকিস্তান ভিত্তিক আইএসআই-সমর্থিত জঙ্গি মডিউলের পর্দাফাঁস করে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই অভিযানে নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে দুই সন্দেহভাজনকে ঘিরে ফেলে পুলিশ, এবং পাল্টা গুলিতে তারা আহত হয়। পুলিশ জানিয়েছে, আত্মরক্ষার জন্যই এই গুলি চালানো হয়। লুধিয়ানার পুলিশ কমিশনার স্বপন শর্মা জানান, অভিযুক্তদের বিদেশি হ্যান্ডলাররা রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি ভবন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় গ্রেনেড হামলার নির্দেশ দিয়েছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল অশান্তি সৃষ্টি ও রাজ্যের শান্তি বিঘ্নিত করা। অভিযুক্তদের কাছ থেকে চিনে নির্মিত দুটি হ্যান্ড গ্রেনেড, পাঁচটি অত্যাধুনিক পিস্তল এবং প্রায় ৫০ রাউন্ড তাজা গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ গোটা নেটওয়ার্ক খতিয়ে দেখে আরও কোনও সহযোগী জড়িত আছে কিনা, তা খুঁজে দেখছে।
