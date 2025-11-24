Pakistan nuclear information leak: পাকিস্তানের পরমাণু গোপন তথ্য লিক করছিল দেশেই লোক, মুশারফ বলেছিল ‘মেরেই ফেলব….’
আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএয়ের প্রাক্তন অপারেশনস চিফ জেমস ললার পাকিস্তানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে এক অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস করেছেন। তিনি দাবি করেছেন, পাকিস্তানের পারমাণবিক বিজ্ঞানী আবদুল কাদির খান অন্য দেশগুলিকে পারমাণবিক প্রযুক্তি এবং গোপন তথ্য বিক্রি করছিলেন।
আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএয়ের প্রাক্তন অপারেশনস চিফ জেমস ললার পাকিস্তানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে এক অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস করেছেন। তিনি দাবি করেছেন, পাকিস্তানের পারমাণবিক বিজ্ঞানী আবদুল কাদির খান অন্য দেশগুলিকে পারমাণবিক প্রযুক্তি এবং গোপন তথ্য বিক্রি করছিলেন। এই খবর জানার পর তৎকালীন পাকিস্তানি রাষ্ট্রপতি মুশারফ নাটকীয় আচরণ করেছিলেন। তিনি কাদির খানকে গালিগালাজও করেছিলেন। পরে মুশারফ দীর্ঘ সময় ধরে কাদির খানকে তাঁর বাড়িতেই গৃহবন্দি করে রেখেছিলেন।
উল্লেখ্য, সিআইএয়ের প্রাক্তন অফিসার জেমস ললার আবদুল কাদির খানের আন্তর্জাতিক পারমাণবিক পাচার চক্র উন্মোচন করার জন্য পরিচিত। সংবাদসংস্থা এএনআইয়ের সাক্ষাৎকারে তিনি জানান যে সিআইএয়ের ডিরেক্টর জর্জ টেনেন্ট ব্যক্তিগতভাবে মুশারফকে কাদির খানের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। তিনি নিশ্চিত প্রমাণও পেশ করেছিলেন। এতে জানানো হয়েছিল যে কাদির পারমাণবিক প্রযুক্তি সম্পর্কিত অত্যন্ত সংবেদনশীল তথ্য লিবিয়ার মতো দেশগুলিকে বিক্রি করছিলেন।
উল্লেখ্য, আবদুল কাদির খানের নাম বহু বিতর্কের সঙ্গে জড়িত ছিল। এর মধ্যে পারমাণবিক প্রযুক্তির বিস্তার এবং অবৈধ নেটওয়ার্ক পরিচালনার অভিযোগও অন্তর্ভুক্ত। এর জেরে তাঁকে ২০০৪ সালে গৃহবন্দিও করা হয়েছিল। তিনি পরে এই নেটওয়ার্কে তাঁর ভূমিকার কথা স্বীকার করেন, কিন্তু মুশারফ এবং বেনজির ভুট্টোর উপরও অভিযোগ আনেন।
ললারের মতে, টেনেন্ট মুশারফকে বলেছিলেন যে খান পাকিস্তানকে প্রতারণা করছেন। এই কথা শুনে মুশারফ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তিনি কাদির খানের জন্য নোংরা গালি দিয়ে বলেন, ‘আমি ওকে মেরে ফেলব।’ এরপরই মুশারফ কাদিরকে বহু বছরের জন্য গৃহবন্দি করে রেখেছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে আবদুল কাদিন খানকে 'মৃত্যুর সওদাগর' বলা হত। ললার জানান যে মার্কিন সংস্থা দীর্ঘ সময় ধরে নজরদারির পর জানতে সক্ষম হয়েছিল যে তিনি পাকিস্তানকে পারমাণবিক শক্তিধর করে তুলছেন।
তবে এটি জানতে সময় লেগেছিল যে তিনি এর সঙ্গে সম্পর্কিত তথ্য বাইরেও পাঠাচ্ছেন। ললার জানান যে এই কারণেই তিনি তাঁর নাম 'মৃত্যুর সওদাগর' রেখেছিলেন। ললার জানান যে এ কিউ খানের নেটওয়ার্ক ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচিতে পৌঁছে গিয়েছিল। এর প্রমাণ পাওয়া যায় যে তেহরান পি১ এবং পি২ সেন্ট্রিফিউজ ডিজাইনের ব্যবহার করেছিল, যা খান পাচার করে পাঠিয়েছিলেন। খানের নেটওয়ার্ক ব্যালিস্টিক মিসাইল এবং একটি চিনা পারমাণবিক বোমার ব্লুপ্রিন্টও পাঠিয়েছিল। তিনি সতর্ক করেছিলেন যে ইরান পারমাণবিক শক্তিধর হয়ে গেলে পুরো মধ্যপ্রাচ্যে 'পারমাণবিক মহামারি' ছড়িয়ে পড়বে।
News/News/Pakistan Nuclear Information Leak: পাকিস্তানের পরমাণু গোপন তথ্য লিক করছিল দেশেই লোক, মুশারফ বলেছিল ‘মেরেই ফেলব….’