'কখনও ব্যাট ধরেননি...,' জয় শাহকে 'হাইজ্যাক' তোপ BCB প্রাক্তনীর

'কখনও ব্যাট ধরেননি...,' জয় শাহকে 'হাইজ্যাক' তোপ BCB প্রাক্তনীর
বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের লক্ষ্য করে হত্যার ঘটনার প্রতিবাদে ভারতে যে বিক্ষোভ চলছে, তার প্রেক্ষিতেই বাংলাদেশের পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএলে খেলতে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিসিআই।
এশিয়ার ক্রিকেট প্রশাসনকে হাইজ্যাক করে নিয়েছেন রাজনীতিবিদরা। বর্তমান আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহকে তীব্র আক্রমণ করলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ও এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রাক্তন সিইও সৈয়দ আশরাফুল হক। সম্প্রতি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) এবং বিসিবির মধ্যে টানাপোড়েন শুরু হয়েছে। বিসিসিআই আইপিএলে বাংলাদেশের পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকে খেলার অনুমতি না দেওয়ার নির্দেশ দেওয়ায় এই বিতর্ক আরও তীব্র হয়েছে।
বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের লক্ষ্য করে হত্যার ঘটনার প্রতিবাদে ভারতে যে বিক্ষোভ চলছে, তার প্রেক্ষিতেই বাংলাদেশের পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএলে খেলতে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিসিআই। পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশ আইসিসির কাছে অনুরোধ করেছে, ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে তাদের ম্যাচগুলি যেন ভারতের বাইরে অন্য কোনও দেশে সরিয়ে নেওয়া হয়।আর এই বিতর্ক প্রসঙ্গে আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ-সহ ভারত ও বাংলাদেশের ক্রিকেট প্রশাসনের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের তীব্র সমালোচনা করেছেন আশরাফুল হক। টাইমস অফ ইন্ডিয়া ডট কমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান সব জায়গাতেই ক্রিকেট ইকোসিস্টেম রাজনীতিবিদরা হাইজ্যাক করে নিয়েছেন। একবার ভেবে দেখুন তো, জগমোহন ডালমিয়া, আইএস বিন্দ্রা, মাধবরাও সিন্ধিয়া, এনকেপি সালভে বা এমনকী শ্রীনিবাসনের মতো মানুষরা যদি দায়িত্বে থাকতেন, তাহলে কী এমনটা হতো? এটা কখনওই না। কারণ তাঁরা ছিলেন পরিণত। তাঁরা ক্রিকেট বোঝেন, তার প্রভাবও বোঝেন।’ আশরাফুল হক আরও বলেন, আইপিএলের মতো কোনও ঘরোয়া লিগের সঙ্গে বিশ্বকাপের তুলনা করা যায় না।
ধর্মীয় আবেগ
আশরাফুল হক বলেন, ‘এখন ক্রিকেট পুরোপুরি হাইজ্যাক হয়ে গিয়েছে। যাঁরা কোনও দিন ব্যাট ধরেননি, তাঁরাই আজ সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। আপনাদের ক্ষেত্রে জয় শাহ, যিনি কোনও প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট ম্যাচে কখনও ব্যাট ধরেননি। আমাদের (বাংলাদেশ) ক্রীড়া উপদেষ্টা বলছেন, বাংলাদেশের ভারতে যাওয়া উচিত নয়। এটা বিশ্বকাপ, এটা আইপিএল নয়। আইপিএল একটা ঘরোয়া টুর্নামেন্ট, আর এটি একটি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট। আপনারা এভাবে হঠকারী বিবৃতি দিতে পারেন না।’ বিশ্বকাপকে অনিশ্চয়তার মুখে ফেলে ধর্মীয় আবেগ নিয়ে রাজনীতি করার জন্য বোর্ড সদস্যদের কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি। তাঁর কথায়, ‘মুস্তাফিজুরের বদলে যদি লিটন দাস বা সৌম্য সরকার হতো, তবে কি তারা একই কাজ করতো? করতো না। এটা সস্তা ধর্মীয় আবেগ নিয়ে রাজনীতি। পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে নির্বাচন আছে, তাই তারা ভোটের জন্য এই রাজনৈতিক কার্ড খেলছেন এবং বিশ্বকাপের মতো একটি আন্তর্জাতিক আসরকে বিপদে ফেলছেন।’
এরপরেই ভারত-বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সুসম্পর্কের কথাও তুলে ধরেন তিনি। বাংলাদেশের টেস্ট খেলিয়ে দেশের মর্যাদা পাওয়ার পেছনে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেন প্রাক্তন বিসিবি কর্তা। আশরাফুল হক বলেন, ‘যদি শ্রীলঙ্কায় ম্যাচগুলো সরিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে সেটাই সবার জন্য ভাল হবে। যদি না যায়, তাহলে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে বাংলাদেশ আদৌ ভারতে গিয়ে খেলবে কিনা। এতে আমাদের আর্থিক ক্ষতি হতে পারে, কিন্তু জাতীয় মর্যাদা আর্থিক ক্ষতির চেয়ে অনেক বড়। ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের সঙ্গে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের একেবারেই তুলনা করা যায় না। এটা একেবারেই আলাদা। ভারত ও বাংলাদেশ ভাইয়ের মতো। অনেক পুরনো সম্পর্ক। ভারত বাংলাদেশে এসে টেস্ট ম্যাচ খেলেছে। বিসিসিআই আমাদের টেস্ট স্ট্যাটাস পেতে বড় ভূমিকা নিয়েছিল।’