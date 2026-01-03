জামায়াতের বিরোধিতার মূল্য? এনসিপির প্ৰাক্তন নেত্রী তাসনিমের মনোনয়ন বাতিল

জামায়াতের বিরোধিতার মূল্য? এনসিপির প্ৰাক্তন নেত্রী তাসনিমের মনোনয়ন বাতিল
গত শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) এনসিপি থেকে পদত্যাগ করেন জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্য সচিব তাসনিম জারা।
বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি। এই মুহূর্তে সে দেশজুড়ে জোরকদমে চলছে নির্বাচনের প্রস্তুতি। ইতিমধ্যে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন প্রার্থীরা। এই নির্বাচনে ঢাকা-৯ সংসদীয় আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছিলেন এনসিপির প্রাক্তন নেত্রী ডা. তাসনিম জারা। কিন্তু শেষমেশ জামায়াতের বিরোধিতা করার মূল্য দিতে হল তাঁকে। বাতিল করা হয়েছে এনসিপির প্রাক্তন নেত্রীর মনোনয়ন।
জানা গেছে, শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা তাসনিম জারার মনোনয়ন বাতিল করার ঘোষণা করেন। জমা করা হলফনামায় বলা হয়েছে, তাসনিম জারা পেশায় চিকিৎসক। তাঁর বছরে আয় প্রায় ৭ লক্ষ ১৩ হাজার ৩৩৩ টাকা। শুধু দেশের মধ্যেই নয়, দেশের বাইরেও তাঁর আয় রয়েছে। বিদেশে তাঁর আয় ৩ হাজার ২০০ ব্রিটিশ পাউন্ড। তিনি আয়করও জমা করেছেন। নির্বাচনে অংশ নিতে চাইলে নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোটারের সই-সহ মনোনয়নপত্র জমা করেছিলেন তাসনিম জারা। সেখানে ১০ জনের সই নিয়ে জমা করেছিলেন মনোনয়ন। কিন্তু সেখানে ৮ জনের তথ্য ঠিক থাকলেও ২ জনের তথ্য ঠিক ছিল না। তাঁরা ঢাকা-৯-র ভোটার নন। নির্বাচনি বিধি না মানায় তাঁর মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। গত ২৯ ডিসেম্বর তাসনিম জারা ঢাকা-৯ আসনে নির্দল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেন। নির্বাচনী হলফনামায় বাংলাদেশে বছরে ৭ লক্ষ টাকার বেশি আয় এবং ব্রিটিশ পাউন্ডে বিদেশি আয়ের তথ্য ঘোষণা করেছেন। নির্বাচন কমিশনের (ইসি) ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হলফনামায় এসব তথ্য উল্লেখ রয়েছে।
এদিন মনোনয়ন বাতিলের বিষয়ে তাসনিম জারা বলেন, 'আমি আপিল করব, আপিলের প্রক্রিয়া আমরা ইতিমধ্যে শুরু করে দিয়েছি।' তিনি আরও বলেন, নির্বাচন কমিশন মনোনয়ন বাতিলের কারণ হিসাবে জানিয়েছেন- স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ওই আসনের মোট ভোটারের ১ শতাংশ ভোটারের স্বাক্ষর নিতে হয়। এই এক শতাংশ ভোটারের স্বাক্ষরের চেয়েও আমি প্রায় ২০০ বেশি স্বাক্ষর জমা দিয়েছি। সেখান থেকে নির্বাচন কমিশন ১০ জনের তথ্য যাচাই করতে গিয়েছিল, তারমধ্যে ৮ জনের তথ্য সঠিক পেয়েছে, বাকি ২ জনের সত্যতা পাওয়া গেছে তবে ওই দুইজন ঢাকা-৯ এর ভোটার না, ওই দুইজন জানতেন ঢাকা-৯ এর ভোটার তারা। তাদের ঠিকানা খিলগাঁও হলেও এলাকার কিছু অংশ ঢাকার আরেকটি আসনের সঙ্গে যুক্ত। তাসনিম জারার অভিযোগ, ওই দুই জনের জানার কোনও সুযোগ ছিল না যে তারা ঢাকা-৯ এর ভোটার না। নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে এ ধরনের কোনও তথ্য তারা নিতে পারেননি, ভোটার নম্বর সংগ্রহ করতে পারেননি, তারা জানতেন ঢাকা ৯-এর ভোটার, সেজন্য স্বাক্ষর করেন। এরমধ্যে একজনের ব্যতিক্রম এসেছে, তার কাছে যে জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি রয়েছে, তাতে তিনি ঢাকা-৯ এর ভোটার। কিন্তু নির্বাচন কমিশন বলছে তিনি এই আসনের ভোটার নন।
উল্লেখ্য, গত শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) এনসিপি থেকে পদত্যাগ করেন জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্য সচিব তাসনিম জারা। ওইদিন সন্ধ্যায় ফেসবুক পোস্টে তিনি জানান, কোনও নির্দিষ্ট দল বা জোটের প্রার্থী হিসাবে নয়, স্বতন্ত্রপ্রার্থী হিসাবে ঢাকা-৯ থেকে নির্বাচনে অংশ নেবেন তিনি। বলে রাখা ভালো, এবার বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচনে ভোটের সময় বাড়িয়েছে নির্বাচন কমিশন। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটগ্রহণের সময় বাড়ানো হয়েছে ১ ঘণ্টা। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সকাল সাড়ে ৭টা থেকে শুরু হবে ভোটগ্রহণ। শেষ হবে বিকেল সাড়ে ৪টে।