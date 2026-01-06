প্রয়াত সুরেশ কালমাডি, বছরের শুরুতেই রাজনৈতিক মহলে শোকের ছায়া

প্রয়াত সুরেশ কালমাডি, বছরের শুরুতেই রাজনৈতিক মহলে শোকের ছায়া
প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা প্রবীণ রাজনীতিক সুরেশ কালমাডি প্রয়াত। দীর্ঘ রোগভোগের পর মঙ্গলবার সকালে পুণের একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। রাজনৈতিক জীবনের উত্থান-পতন এবং ২০১০ সালের কমনওয়েলথ গেমস বিতর্কিত অধ্যায়ের জন্য তিনি ভারতীয় রাজনীতিতে এক চর্চিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন।
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন সুরেশ কালমাডি: রাজনীতির এক অধ্যায়ের অবসান
২০২৬ সালের শুরুতেই রাজনৈতিক মহলে শোকের ছায়া। পুণের প্রাক্তন সাংসদ এবং কংগ্রেসের একসময়ের দাপুটে নেতা সুরেশ কালমাডির প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন বহু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। হাসপাতাল সূত্রের খবর, বার্ধক্যজনিত নানা সমস্যা এবং দীর্ঘদিনের অসুস্থতাই তাঁর মৃত্যুর কারণ।
কর্মজীবন ও রাজনৈতিক উত্থান
সুরেশ কালমাডি ভারতীয় বিমান বাহিনীতে (IAF) পাইলট হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। এরপর ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি যুব কংগ্রেসের মাধ্যমে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। তিনি মহারাষ্ট্র থেকে রাজ্যসভা এবং লোকসভার সদস্য হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন। পি. ভি. নরসিমা রাওয়ের মন্ত্রীসভায় তিনি রেল প্রতিমন্ত্রী হিসেবেও কাজ করেছেন।
ক্রীড়া জগতের সাথে সম্পর্ক
রাজনীতির পাশাপাশি ক্রীড়া প্রশাসনে কালমাডির আধিপত্য ছিল প্রশ্নাতীত। তিনি দীর্ঘ সময় ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের (IOA) সভাপতি এবং এশিয়ান অ্যাথলেটিকস অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান ছিলেন। ভারতের মাটিতে বিশ্বমানের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য ছিল।
কমনওয়েলথ গেমস বিতর্ক
২০১০ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ গেমস কালমাডির কর্মজীবনের অন্যতম বড় মাইলফলক হলেও, এটিই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রতিযোগিতার আয়োজনে বড় মাপের দুর্নীতির অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে তিনি কংগ্রেস থেকে সাময়িক বরখাস্ত হন। জীবনের শেষ কয়েক বছর তিনি লোকচক্ষুর আড়ালে এবং সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরেই ছিলেন।
শোকবার্তা
সুরেশ কালমাডির মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে টুইট করেছেন মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতৃত্ব। পুণের উন্নয়নে এবং বিশেষ করে ক্রীড়া ক্ষেত্রে তাঁর অবদানকে স্মরণ করেছেন অনেকেই। তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পুণের স্থানীয় শ্মশানে সম্পন্ন হবে বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে।