    ইউ-টার্ন থেকে হকারদের দোষারোপ! মুম্বইয়ে বাস পিষে দিল ৪ পথচারীকে, আহত...

    বেস্ট সংস্থার বাসের পরিষেবা শহরজোড়া ৷ মুম্বই শহর এবং পার্শ্ববর্তী শহরাঞ্চলের যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হল এই বাস ৷

    Published on: Dec 30, 2025 1:09 PM IST
    By Sahara Islam
    ভয়াবহ দুর্ঘটনা বাণিজ্যনগরীতে। মুম্বইয়ে বাসের ধাক্কায় মৃত্যু হল চার পথচারীর। আহত অন্তত ৯ জন। সোমবার রাত ১০টা নাগাদ নাগাদ ভান্ডুপ রেলস্টেশনের কাছে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতদের মধ্যে ৩ জন মহিলা। এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৷ দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করেছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ ।

    মুম্বইয়ে বাস পিষে দিল ৪ পথচারীকে (Raju Shinde)
    মুম্বইয়ে বাস পিষে দিল ৪ পথচারীকে (Raju Shinde)

    জানা গিয়েছে, বৃহন্মুম্বই ইলেকট্রিক সাপ্লাই অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট (বেস্ট) হল দেশে সবচেয়ে বড় পাবলিক বাস চালানোর সংস্থা। তাদের বাসেই যাকে 'বেস্ট বাস' বলা হচ্ছে, তাতেই ঘটেছে এই মর্মান্তিক ঘটনা। পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (জোন ৭) হেমরাজ রাজপুত এইচটি-কে জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে ওই বাসের চালককে আটক করা হয়েছ। পাশাপাশি গুরুতর আহতদের ফোর্টিস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বেস্ট সংস্থার বাসের পরিষেবা শহরজোড়া ৷ মুম্বই শহর এবং পার্শ্ববর্তী শহরাঞ্চলের যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হল এই বাস ৷

    মুম্বইয়ে বাস দুর্ঘটনা এক নজরে:

    ১. বৃহন্মুম্বই ইলেকট্রিক সাপ্লাই অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট (বেস্ট)-এর জনসংযোগ আধিকারিক সুচেতা উতালে জানান, দুর্ঘটনার সময় বাসটির চালক ছিলেন ৫২ বছরের সন্তোষ রমেশ সাওয়ান্ত এবং কনডাক্টর ছিলেন ৪৭ বছরের ভগবান ভাউ ঘারে ৷ জানা গিয়েছে, বাসটি পিছনের দিকে ঘোরানোর সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস স্টপের কাছে অপেক্ষারত মানুষদের পর পর ধাক্কা দেওয়ার পরে বাসটি উল্টে যায়।

    ২. এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে লেখা হয়েছে, 'মুম্বইয়ের ভান্ডুপে দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় শোকাহত । যারা তাঁদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন তাদের প্রতি সমবেদনা। আহতরা দ্রুত আরোগ্য লাভ করুন ৷' অন্যদিকে, ঘটনাটিকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বলে এক্স পোস্টে নিহতদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ । তিনি লেখেন, 'রাজ্য সরকার নিহতদের আইনি উত্তরাধিকারীদের পাঁচ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে ৷'

    ৩. বেস্ট-এর একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ৯ মিটার দীর্ঘ অলেক্ট্রা বাসটি ওয়েট লিজে চলছিল। নাগরদাস নগর এবং ভান্ডুপ স্টেশনের মধ্যে ৬০৬ রিং রোড রুটে এই বাসটি চলছিল।

    ৪. দুর্ঘটনার পরই স্থানীয়রাই প্রথমে উদ্ধারকাজে হাত লাগান। ওই এলাকার একটি মিষ্টির দোকানের মালিক ভগবানদাস বলেন, তাঁরা তড়িঘড়ি একটি অ্যাম্বুলেন্স ডেকে পুলিশকে খবর দেন। আহতদের কয়েকজনকে দোকানে নিয়ে যাওয়া হয়, জল দেওয়া হয় এবং সাহায্য করা হয়। পাশাপাশি তাদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়।

    ৫. এদিনের দুর্ঘটনার জন্য রাস্তার ধারের হকারদের দুষেছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা ৷ অভিযোগ, কাছেই রেলওয়ে স্টেশন হওয়ায় এলাকাটি সব সময় ব্যস্ত থাকে ৷ ব্যস্ত এলাকার মধ্যে ফুটপাথজুড়ে বিভিন্ন পণ্যের দোকান সাজিয়ে বসে রয়েছেন হকাররা ৷ ফলে, সাধারণ মানুষকে অগত্যা ফুটপাথ ছেড়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হয় ৷ এদিন, ভিড় রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময়ই পথচারীদের ধাক্কা মারে বাসটি ৷ ফুটপাথটি ব্যবহারযোগ্য হলে এই দুর্ঘটনা এড়ানো যেত বলে মত প্রত্যক্ষদর্শীদের৷ স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, সন্ধ্যার ব্যস্ত সময় হকারদের অত্যাচারে রাস্তায় বাস ঘোরাতেও বেশ সমস্যায় পড়েন চালকরা ৷

    ৬. স্থানীয় এক ওষুধ বিক্রেতা সাইমিনি মুদালিয়ার জানান, গত বছর কুরলায় বেস্ট বাসের ধাক্কায় ৯ জনের মৃত্যু হয় ৷ আহত হয় ৩৭ জন। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার একই ঘটনা ঘটল ৷ ঘটনার সঠিক তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি ৷

