    ফরাসি কনস্যুলেটের কর্মীকে শ্লীলতাহানি, হুলুস্থুল মায়ানগরী

    ওই ফরাসি তরুণী (২৪) বান্দ্রার শেরলি রাজন রোড ধরে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন।

    Published on: Nov 17, 2025 10:00 PM IST
    By Sahara Islam
    বাণিজ্যনগরীতে নারকীয় ঘটনা। মুম্বইয়ের ফরাসি কনস্যুলেটের এক কর্মীকে প্রকাশ্য রাস্তায় শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে এক স্কুটার আরোহীর বিরুদ্ধে। আর এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে মহারাষ্ট্র জুড়ে। ইতিমধ্যে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

    ফরাসি কনস্যুলেটের কর্মীকে শ্লীলতাহানি (সৌজন্যে টুইটার)
    পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনাটি ঘটেছে গত ৭-৮ নভেম্বর মধ্যরাত। ওই ফরাসি তরুণী (২৪) বান্দ্রার শেরলি রাজন রোড ধরে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় আচমকা এক স্কুটার আরোহী (২৫) তরুণীর সামনে এসে দাঁড়ায় এবং তাঁকে যৌন হেনস্থা করে বলে অভিযোগ। এরপরেই তরুণী চিৎকার করলে ঘটনাস্থল থেকে দ্রুত পালিয়ে যায় অভিযুক্ত যুবক। পুলিশ জানিয়েছে, এক মাস আগেই ভারতে এসেছিলেন ওই তরুণী। তিনি ফরাসি কনস্যুলেটে কর্মরত। অন্যদিকে, এই ঘটনায় গভীর আঘাত পান ওই তরুণী। তিনি দুই দিন ধরে নিজেকে ঘরবন্দি করে রেখেছিলেন। পরে এক বন্ধুকে বিষয়টি জানান তিনি। এরপরেই তিনি খার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তরুণীর অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়।

    অভিযোগ পাওয়ার পরপরই তদন্ত শুরু করে খার পুলিশ। রাস্তার ওপারে লাগানো সিসিটিভি খতিয়ে দেখেন তারা। পুলিশ কর্মকর্তারা একাধিক সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে এবং শেষ পর্যন্ত অভিযুক্ত স্কুটার চালকের গতিবিধি ট্র্যাক করে। কয়েক ঘন্টা ধরে, পুলিশ একটি সিসিটিভি থেকে অন্য একটি সিসিটিভি ফুটেজে অভিযুক্তের গতিবিধি সনাক্ত করে এবং অবশেষে ধারাভির দিকে তাকে ট্র্যাক করে। পরে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শনাক্ত করা হয় সুনীল বিষ্ণি ওয়াঘেলা নামে। অভিযুক্ত ধারাভির বাসিন্দা, একজন স্ক্র্যাপ ডিলার। তার পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর, পুলিশের একটি দল তার অবস্থান সনাক্ত করে এবং শনিবার গভীর রাতে তাকে গ্রেফতার করে। ঘটনার সময় ব্যবহৃত স্কুটিও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। কর্মকর্তাদের মতে, ওয়াঘেলাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যেখানে সে অপরাধ স্বীকার করেছে। এরপর তাকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, জোরদার তদন্ত চলেছে এবং শীঘ্রই অভিযুক্তকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে পেশ করা হবে।

