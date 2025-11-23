Edit Profile
    ফের মুখ পুড়ল মুনিরের সেনার! 'Op সিঁদুরে' রাফায়েল নিয়ে পাকিস্তানের ভুয়ো দাবির পর্দাফাঁস, কী বলছে ফরাসী নৌসেনা

    অপরেশন সিঁদুরে ভারতের রাফায়েল ইস্যুতে পাকিস্তানের ভুয়ো দাবি তুলে ধরে সদ্য এক আর্টিক্যাল প্রকাশ পায়। এরপরই ফরাসী মুলুক থেকে এল কোন বার্তা?

    Published on: Nov 23, 2025 5:48 PM IST
    By Sritama Mitra
    কিছু মাস আগে অপারেশ সিঁদুরের হাত ধরে পাকিস্তানের বুকে একের পর এক জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছে ভারত। সেই অপারেশনের প্রথম দিনেই পাকিস্তানের বুকে গভীর রাতে একের পর এক সন্ত্রাসী ঘাঁটি টার্গেটে রেখে ভারত থেকে উড়ে যায় ভারতীয় বায়ুসেনার রাফালে। এদিকে, পাকিস্তানের সেনার দাবি, তারা ভারতের একাধিক রাফালে বিমান ধ্বংস করেছে। তা নিয়ে পাকিস্তানের এক সংবাদমাধ্যম ‘জিও টিভি’ সদ্য একটি আর্টিক্যালও প্রকাশ করে। যে আর্টিক্যালে 'ভুলে ভরা' তথ্য রয়েছে বলে দাবি করেছে ফরাসী সেনা। ফলত, ফের একবার মুখ পুড়েছে পাকিস্তানের মুনিরের সেনার!

    রাফালে নিয়ে পাকিস্তানি মিডিয়া রিপোর্টকে 'ভুয়ো' বলে দাবি ফরাসী নৌসেনার। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এএফপি)
    রাফালে নিয়ে পাকিস্তানি মিডিয়া রিপোর্টকে 'ভুয়ো' বলে দাবি ফরাসী নৌসেনার। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এএফপি)

    পাকিস্তানের ‘জিও টিভি’র ওই আর্টিক্যালে তুলে ধরা হয়েছে এক ফরাসী কমান্ডার জ্যাক লৌনের বক্তব্য। আর্টিক্যাল অনুযায়ী, ওই ফরাসী কমান্ডার দাবি করেছেন, ভারতের অপারেশন সিঁদুরের সময় পাকিস্তানি বায়ুসেনার দাপট ছিল বেশি! আর্টিক্যাল দাবি করেছে, পাকিস্তানি বায়ুসেনা ‘অনেক বেশি প্রস্তুত’ ছিল। সেখানে দাবি করা হয়েছে, রাফালে ধ্বংস হয়েছে ওই অভিযানে। এরপরই ফরসী নৌসেনা মুখ খোলো। তারা সাফ জানিয়ে দেয়, ওই আর্টিক্যাল 'ফেক নিউজ'। ফরাসী নৌসেনা সাফ জানায়,' এই বিবৃতিগুলি ক্যাপ্টেন লৌনের নামে রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে, যিনি কখনও কোনও ধরণের প্রকাশনার জন্য সম্মতি দেননি। নিবন্ধটিতে ব্যাপক ভুল তথ্য এবং বিভ্রান্তি রয়েছে।'

    এরপর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় পাকিস্তানি মিডিয়াকে নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা চলছে। এমনকি পাকিস্তানের ‘জিও টিভি’র হামিদ মীরকে নিয়েও তুঙ্গে চর্চা রয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। উল্লেখ্য, এই রাফালে ধ্বংস দাবি করার ইস্যুতে পাকিস্তানের বহু খেলোয়াড়কেই খেলার মাঠেও নানান অঙ্গভঙ্গি করতে দেখা গিয়েছে। তা নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। এরপর এল ফরাসী নৌসেনার এই প্রকাশ্য তুলোধনা! এর আগে, রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শেরিফ বলেছেন,'আমাদের ফ্যালকনরা ৭টি ভারতীয় বিমানকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে।' তিনি বলেছিলেন,'এই বছরের মে মাসে, আমার দেশ পূর্ব ফ্রন্ট থেকে বিনা উস্কানিতে আগ্রাসনের মুখোমুখি হয়েছিল। আমাদের প্রতিক্রিয়া ছিল আত্মরক্ষার জন্য। আমরা তাদের অপমানিত করে ফেরত পাঠিয়েছিলাম।'

