    জালিয়াতি রুখতে বড় পদক্ষেপ! ফোনে অ্যাকটিভ সিম থাকলেই চলবে Whatsapp, কেন্দ্র বলছে...

    কেন্দ্রের তরফে সাফ নির্দেশ, কোনও নম্বর ৯০ দিনের বেশি সময় বন্ধ থাকলে তা ব্যবহার করে হোয়াটসঅ্যাপ বা কোনও মেসেজিং অ্যাপ ব্যবহার করা যাবে না।

    Published on: Nov 30, 2025 8:48 PM IST
    By Sahara Islam
    বর্তমানে স্মার্টফোন প্রায় সকলের হাতেই রয়েছে। আর তার দৌলতে সোশ্যাল মিডিয়াতেও আজকাল অ্যাকসেস রয়েছে প্রচুর মানুষের। দিন দিন সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার যত বাড়ছে, বিপদও বাড়ছে পাল্লা দিয়ে। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যে প্রতারণা, স্ক্যাম বাড়ছে তা অনেকেই জানেন। এতদিনে সেই স্ক্যামের শিকারও হয়েছেন অনেকে। এবার অনলাইন জালিয়াতি রুখতে বড় পদক্ষেপ করল ভারত সরকার।

    ফোনে অ্যাকটিভ সিম থাকলেই চলবে Whatsapp (REUTERS)
    কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, এবার থেকে বন্ধ হওয়া নম্বরে আর দীর্ঘ সময় ধরে ব্যবহার করা যাবে না হোয়াটসঅ্যাপ। একইভাবে ওয়েবভার্সন ব্যাবহারের ক্ষেত্রেও আসছে গুরুত্বপূর্ণ বদল। তবে শুধু হোয়াটসঅ্যাপ নয়, টেলিগ্রাম, সিগনাল, স্ন্যাপচ্যাট, শেয়ারচ্যাট, জিও চ্যাটের মতো অ্যাপের ক্ষেত্রেও মানতে হবে এই নির্দেশিকা। টেলিযোগাযোগ বিভাগ (ডিওটি) জানিয়েছে, এবার থেকে হোয়াটসঅ্যাপ, টেলিগ্রাম, সিগন্যাল, স্ন্যাপচ্যাট, জিওচ্যাট, আরাত্তাই, যোশের মতো জনপ্রিয় মেসেজিং অ্যাপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইউজারের একটি অ্যাক্টিভ সিম থাকতে হবে। ইউজার যে ডিভাইস থেকে এইসব অ্যাপ ব্যবহার করবেন, সেখানে একটি অ্যাক্টিভ সিম থাকতে হবেই। নাহলে পরিষেবা পাবেন না ইউজাররা। ২৮ অক্টোবর থেকে এই নিময় কার্যকর হয়েছে।

    নতুন নিয়মগুলি কী কী?

    কেন্দ্রীয় সরকারের এই নতুন নিয়ম আনা হচ্ছে ‘টেলিকমিউনিকেশন সাইবার সিকিউরিটি অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০২৫’- এর আওতায়। এই প্রথম অ্যাপ বেসড কমিউনিকেশন সার্ভিসগুলিকে আনা হয়েছে টেলিকম স্টাইল রেগুলেশনের আওতায়। নতুন নিয়ম অনুসারে, উল্লিখিত অ্যাপগুলি, যাদের আনুষ্ঠানিক ভাবে টেলিকমিউনিকেশন আইডেন্টিফায়ার ইউজার এনটিটি বলা হয়, সেইসব অ্যাপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে একজন ইউজারের সিম কার্ড ওই নির্দিষ্ট অ্যাপের সঙ্গে টানা ৯০ দিন সংযুক্ত থাকতে হবে। কেন্দ্রের তরফে সাফ নির্দেশ, কোনও নম্বর ৯০ দিনের বেশি সময় বন্ধ থাকলে তা ব্যবহার করে হোয়াটসঅ্যাপ বা কোনও মেসেজিং অ্যাপ ব্যবহার করা যাবে না। অর্থাৎ ধরুন আপনি নিজের নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করেন। কিন্তু কোনও কারণে নম্বরটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে বরাবরের জন্য। সেক্ষেত্রে ৯০ দিনের বেশি পুরনো হোয়াটসঅ্যাপটি ব্যবহার করতে পারবেন না। ওয়েবভার্সন ব্যবহারেও বড় বদল এসেছে। এতদিন লগ ইনের পর নিজে থেকে লগ আউট না করা পর্যন্ত ওয়েবভার্সন ব্যবহার করা যেত। এবার প্রতি ৬ ঘণ্টায় হোয়াটসঅ্যাপের ওয়েবভার্সন নতুন করে লগ ইন করতে হবে। ইউজারদের পুনরায় লগ-ইন করতে বলা হবে একটি কিউআর কোডের মাধ্যমে।

    সাইবার অপরাধীদের দৌরাত্ম্য কমাতেই মূলত এই কঠোর পদক্ষেপ। দেখা গেছে, প্রতারকরা অনেক সময় ভুয়ো বা অন্যের নামে তোলা সিম কার্ড দিয়ে মেসেজিং অ্যাপে অ্যাকাউন্ট খোলে এবং পরে সিমটি ফেলে দেয়। সিম কার্ডটি ফোনের বাইরে থাকলেও অ্যাপটি সচল থাকায় তারা ইন্টারনেট ব্যবহার করে অবাধে প্রতারণা চালিয়ে যায়। যেহেতু সিমটি তখন আর নেটওয়ার্কে থাকে না, তাই পুলিশ বা গোয়েন্দাদের পক্ষে অপরাধীকে ট্র্যাক করা কঠিন হয়ে পড়ে। ইন্ডিয়ান সাইবার ক্রাইম কোঅর্ডিনেশন সেন্টারের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের প্রথম ছয় মাসেই সাইবার জালিয়াতির কারণে দেশবাসী গড়ে প্রতি মাসে ১,০০০ কোটি টাকা হারিয়েছেন। এরমধ্যে ৫০ শতাংশেরও বেশি সাইবার হামলা হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি থেকে। এই জালিয়াতির লাগাম টানতেই সিম কার্ডের সঙ্গে অ্যাপের সংযোগ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

    এই নির্দেশিকা জারির ৯০ দিনের মধ্যে সমস্ত মেসেজিং প্ল্যাটফর্মকে এই ‘সিম বাইন্ডিং’ প্রযুক্তি চালু করতে হবে এবং ১২০ দিনের মধ্যে কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট জমা দিতে হবে। রিলায়েন্স জিও, এয়ারটেল এবং ভোডাফোন আইডিয়ার মতো টেলিকম সংস্থাগুলির সংগঠন এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। তাদের মতে, মোবাইল নম্বরই হল ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী ডিজিটাল পরিচয়, তাই অ্যাপ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এর স্বচ্ছতা থাকা জরুরি। তবে মেটা বা অন্য কোনও অ্যাপ সংস্থা এখনও এ বিষয়ে কোন আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

