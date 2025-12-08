Edit Profile
    'ভীষণভাবে স্তব্ধ...,' গোয়া-কাণ্ডে নিরাবতা ভাঙলেন নাইটক্লাবের পলাতক মালিক, জারি লুকআউট নোটিশ

    তদন্তকারীদের ধারণা, নাইটক্লাবে অগ্নিকাণ্ডের পর পরই দুই অভিযুক্তই গোয়া ছেড়ে চলে গিয়েছেন। তাঁরা দেশ থেকে পালানোর চেষ্টা করছেন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

    Published on: Dec 08, 2025 1:16 PM IST
    By Sahara Islam
    শনিবার রাতে গোয়ার জনপ্রিয় নাইটক্লাবে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর জখম হয়েছেন আরও ৬ জন। এই ঘটনায় ইতিমধ্যে গ্রেফতার হয়েছে ক্লাবের জেনারেল ম্যানেজার। নাইটক্লাবের মালিক নিখোঁজ ছিলেন, তাঁর খোঁজে তল্লাশি জারি ছিল। অবশেষে মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনা নিয়ে নিজেই মুখ খুললেন নাইটক্লাবের মালিক ও চেয়ারম্যান সৌরভ লুথরা। অন্যদিকে, তাঁর বিরুদ্ধেই জারি করা হয়েছে লুক-আউট নোটিশ।

    গোয়া-কাণ্ডে নিরাবতা ভাঙলেন নাইটক্লাবের পলাতক মালিক (সৌজন্যে টুইটার )
    পুলিশ সূত্রে খবর, গোয়ার জনপ্রিয় নাইটক্লাবে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে মৃত ২৫ জনের মধ্যে ২০ জন কর্মী এবং ৫ জন পর্যটক ছিলেন। শনিবার রাতের সেই মর্মান্তিক ঘটনার প্রায় ৩৪ ঘটনা পর নীরবতা ভেঙে একটি বিবৃতি জারি করে শোক প্রকাশ করেছেন নাইটক্লাবের মালিক সৌরভ লুথরা। ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট শেয়ার করে লুথরা বলেন, এই মর্মান্তিক ঘটনায় কর্তৃপক্ষ 'ভীষণভাবে স্তব্ধ ও মর্মাহত', নিহতদের পরিবারের প্রতি তাদের আন্তরিক সমবেদনা। তিনি লিখেছেন, 'বার্চে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার ফলে প্রাণহানির ঘটনায় কর্তৃপক্ষ গভীর ভাবে শোকাহত এবং গভীরভাবে মর্মাহত।' এই ঘটনাকে 'অপূরণীয় ক্ষতি এবং অত্যন্ত মর্মান্তিক মুহূর্ত' বলে উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, 'নাইটক্লাব নিহতদের পরিবারের পাশাপাশি আহতদের প্রতি আন্তরিকভাবে সমবেদনা জানাচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত সকলকে পূর্ণ সহযোগিতা করা হবে। সৌরভ লিখেছেন, 'ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ আরও নিশ্চিত করেছে যে, শোকাহত এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের এই প্রচণ্ড যন্ত্রণা ও প্রতিকূলতার সময় পার করার জন্য তারা সম্ভাব্য সকল ধরণের সহায়তা, সমর্থন এবং সহযোগিতা প্রদান করবে।'

    এদিকে, নাইটক্লাবের মালিক সৌরভ ও গৌরব লুথরার বিরুদ্ধে লুক-আউট নোটিশ জারি করেছে গোয়া পুলিশ। তদন্তকারীদের ধারণা, নাইটক্লাবে অগ্নিকাণ্ডের পর পরই দুই অভিযুক্তই গোয়া ছেড়ে চলে গিয়েছেন। তাঁরা দেশ থেকে পালানোর চেষ্টা করছেন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। আইএএনএস -র প্রতিবেদন অনুসারে, ইতিমধ্যে দেশের সমস্ত বিমানবন্দর এবং থানাগুলিকে সতর্ক করা হয়েছে। গোয়া পুলিশ জানিয়েছে, দুই অভিযুক্ত বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারেন, তাই লুক-আউট নোটিশ জারি করা প্রয়োজন ছিল। নাইটক্লাবের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে দেওয়া অনুসারে, শনিবার রাতে তারা 'বলিউড ব্যাঙ্গার নাইট' আয়োজন করেছিল। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, যখন ছাদে প্রথম আগুনের শিখা দেখা দেয় তখন একজন নৃত্যশিল্পী শোলের গান 'মেহবুবা মেহবুবা'-এর তালে নাচছেন। সেই অনুষ্ঠানের কিছুক্ষণ আগে, নাইটক্লাবের ভেতরে আতশবাজি ফাটিয়ে উৎসবকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলা হয়। এই দুর্ঘটনায় নিহত ২৫ জনের মধ্যে ২০ জন কর্মী এবং পাঁচজন পর্যটক রয়েছেন। নাইটক্লাবের প্রবেশপথ এবং প্রস্থানপথ সংকীর্ণ হওয়ার কারণে দ্রুত কেউ বের হতে পারেননি। পুলিশ এই দুর্ঘটনার জন্য এখনও পর্যন্ত ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে। পলাতক ক্লাব মালিকদের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর গোয়ার বাগা সমুদ্র সৈকতের কাছে আরপোরায় এই নৈশক্লাবের জন্য স্থানীয় পঞ্চায়েত ২০২৩ সালে একটি লাইসেন্স জারি করেছিল। কিন্তু ক্লাব চালানোর অনুমতি দেওয়ার আগে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক, সেগুলো এখনও নিখোঁজ। তদন্তকারীরা জানান, ওই নৈশক্লাবে অগ্নি নিরাপত্তা লঙ্ঘন করা হয়েছে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও দমকলের তরফে ছাড়পত্রও (এনওসি) ছিল না।

