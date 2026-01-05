চারিদিকে ধোঁয়ার আস্তরণ! গ্যাস লিক করে ONGC-র তেলকূপে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, গ্রাম ফাঁকা...
অন্ধ্রপ্রদেশের কোনাসীমা জেলায় সক্রিয় ওএনজিসির তেলকূপে ভয়াবহ গ্যাস লিক ও অগ্নিকাণ্ডে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে একাধিক গ্রাম থেকে বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করেছে প্রশাসন। বিদ্যুৎ এবং গ্যাস ব্যবহার করতেও বারণ করা হয়েছে সকলকে।
জানা গিয়েছে, কোনাসীমার রাজোল এলাকার ইরুসুমান্ডা গ্রামে অবস্থিত ওই তেলকূপটি। গ্যাস লিকের ঘটনার পর, সাময়িকভাবে উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। একটি ওয়ার্কওভার রিগ ব্যবহার করে মেরামতের কাজ চলাকালীন গ্যাস লিকের ঘটে। জানা গিয়েছে, মেরামতের সময়, একটি বিস্ফোরণ ঘটে। তখনই অপরিশোধিত তেলের সঙ্গে মিশ্রিত প্রচুর পরিমাণে গ্যাস নির্গত হয়, এবং মিশে যায় বাতাসের সংস্পর্শে। স্থানীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, লিকেজ হওয়া গ্যাসটি থেকেই কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন ধরে যায়। ঘটনাস্থলে আগুন জ্বলতে থাকে দাউদাউ করে। আর এই ঘটনায় প্রবল আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গ্রামজুড়ে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ইরুসুমান্ডা এবং আশেপাশের এলাকায় ঘন কুয়াশার মতো গ্যাস এবং ধোঁয়ার আস্তরণ ছড়িয়ে পড়ে।
এলাকার মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়াতেই, পরিস্থিতি বিচারে নিরাপত্তার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে, কর্তৃপক্ষ লাউডস্পিকারের মাধ্যমে ঘোষণা করে নিকটবর্তী তিনটি গ্রামের বাসিন্দাদের বিদ্যুৎ ব্যবহার, বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতি চালু করা বা বৈদ্যুতিক উনুন জ্বালানো এড়িয়ে চলার নির্দেশ দিয়েছে। ইতিমধ্যেই পঞ্চায়েত কর্মকর্তা এবং স্থানীয় প্রশাসন গ্রামবাসীদের অবিলম্বে অন্যত্র সরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। পরিস্থিতি বিচারে বহু গ্রামবাসী গবাদি পশু অন্যত্র সরিয়ে নিজেরাও অন্যত্র নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়েছেন। অন্যদিকে, ওএনজিসি কর্মীরা আগুন এবং লিকেজ নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে ছুটে যান ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই। কর্তৃপক্ষ তখন থেকে এলাকাটি ঘিরে রেখেছে এবং পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে, এবং জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য জরুরি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। জেলা প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং ওএনজিসি কর্মকর্তারা বর্তমানে ঘটনাস্থলে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। তবে গোটা ঘটনায় হতাহতের খবর নেই এখনও পর্যন্ত। প্রশাসনের দাবি, মানুষের নিরাপত্তাই এখন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত সতর্কতা বজায় রাখতে বলা হয়েছে স্থানীয়দের। কেন এত বড় বিপত্তি ঘটল, তা এখনও অজানা। গোটা বিষয়টি নজরে রাখছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নায়ডু। আমজনতার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সবরকম পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন। ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন ওএনজিসি কর্তারাও।