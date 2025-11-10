Gambhir on T20 World Cup 2026: এখনও পুরো তৈরি নয়….T20 বিশ্বকাপের আগে খেলোয়াড়দের ডেডলাইন বেঁধে দিলেন গম্ভীর

Gambhir on T20 World Cup 2026: এখনও পুরো তৈরি নয়….T20 বিশ্বকাপের আগে খেলোয়াড়দের ডেডলাইন বেঁধে দিলেন গম্ভীর
ভারতীয় ক্রিকেট দলের হেড কোচ গৌতম গম্ভীর দাবি করলেন, আগামী বছর ফেব্রুয়ারিতে যে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হবে, তার প্রস্তুতির ক্ষেত্রে তাঁর দল এখনও সেই জায়গায় পৌঁছাতে পারেনি, যেখানে তারা পৌঁছাতে চায়। আর কী বললেন?
ভারতীয় ক্রিকেট দলের হেড কোচ গৌতম গম্ভীর দাবি করলেন, আগামী বছর ফেব্রুয়ারিতে যে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হবে, তার প্রস্তুতির ক্ষেত্রে তাঁর দল এখনও সেই জায়গায় পৌঁছাতে পারেনি, যেখানে তারা পৌঁছাতে চায়। তবে তিনি এটাও যোগ করেছেন যে এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য দলের কাছে এখনও যথেষ্ট সময় আছে। বিসিসিআই টিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে গম্ভীর ফিটনেসের উপরে জোর দেন। তিনি বলেন, ‘এটি এমন একটি ড্রেসিংরুম যেখানে স্বচ্ছতা এবং সততা রয়েছে। আমরা চাই যে এই ড্রেসিংরুম ভবিষ্যতেও এমনই থাকুক। আমার মনে হয়, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য আমরা এখনও সেই জায়গায় পৌঁছাতে পারিনি, যেখানে আমরা থাকতে চাই।’
সেইসঙ্গে তিনি বলেন, 'আশা করি খেলোয়াড়রা ফিট থাকার গুরুত্ব বুঝতে পারবে। আমরা যেখানে পৌঁছাতে চাই, সেই স্তরে পৌঁছানোর জন্য আমাদের কাছে এখনও তিন মাস সময় আছে।'
উল্লেখ্য, আগামী বছর ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে। ভারত এই টুর্নামেন্টের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন। বিশ্বকাপের আগেও দুর্দান্ত ফর্মে আছে। তবে বিশ্বকাপ যে সহজ নয় এবং খেলোয়াড়রা যাতে আত্মতুষ্টিতে না ভোগেন, সেজন্য গম্ভীর সতর্ক করে দিয়েছেন দলে।খেলোয়াড়দের নিজেদের প্রতিভা সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত করতে এবং তাঁদের বোঝার জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলার কথাও পুনর্ব্যক্ত করেছেন।
