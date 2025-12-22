Edit Profile
    নতুন আতঙ্ক 'ঘোস্টপেয়ারিং!' মুহূর্তে হ্যাক হোয়াটসঅ্যাপ, আপনার ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষিত আছে তো?

    অনেকটা ‘ভূতুড়ে’ কায়দাই আপনার অজান্তে আপনার হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় হ্যাকাররা।

    Published on: Dec 22, 2025 10:44 PM IST
    By Sahara Islam
    সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে স্ক্যামাররা নিত্য নতুন ফন্দি আঁটছে। হোয়াটসঅ্যাপে হ্যাকারদের ফাঁদ পাতার বিষয়টা নতুন নয়। এর আগে শোনা গিয়েছে এক্সক্লুসিভ অফার, ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাকের মতো লোভনীয় সব প্রস্তাব দিয়ে বোকা বানানো হচ্ছে ইউজারদের। এবার হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীদের জন্য এক নতুন আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে 'ঘোস্টপেয়ারিং' স্ক্যাম। ইতিমধ্যে ভারতের সাইবার নিরাপত্তা সংস্থা 'সার্ট-ইন' এই বিষয়ে দেশবাসীকে সতর্ক করেছে।

    নতুন আতঙ্ক 'ঘোস্টপেয়ারিং!' (REUTERS)
    নতুন আতঙ্ক 'ঘোস্টপেয়ারিং!' (REUTERS)

    সার্ট-ইন এই নতুন সাইবার অ্যাটাকের নাম দিয়েছে 'ঘোস্টপেয়ারিং।' এতে পাসওয়ার্ড বা সিম কার্ড ছাড়াই হ্যাকাররা অ্যাকাউন্ট হাইজ্যাক করতে পারে। তার কারণ হল, পেয়ারিং কোড পদ্ধতির অপব্যবহার। এই আক্রমণটি পুরোটাই পরিকল্পিত। পরিচিত কারও কাছ থেকে একটি লিঙ্ক আসে। ক্লিক করলে নকল ফেসবুক পেজে ফোন নম্বর চাইতে পারে। সেখানে নম্বর দিলেই আপনার অজান্তে একটি 'পেয়ারিং কোড' তৈরি হয়ে হ্যাকারের ডিভাইসের সঙ্গে আপনার হোয়াটসঅ্যাপটি লিঙ্ক হয়ে যাবে। হ্যাকার ডিভাইস লিঙ্ক করলে, সে আপনার অ্যাকাউন্ট পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। আপনার মেসেজ পড়া, ব্যক্তিগত ছবি দেখা এবং আপনার নামে অন্যদের মেসেজ পাঠিয়ে আপনাকে বড় সমস্যায় ফেলতে পারে।

    'ঘোস্টপেয়ারিং' স্ক্যাম কী?

    নামের মধ্যেই লুকিয়ে আছে এর রহস্য। অনেকটা ‘ভূতুড়ে’ কায়দাই আপনার অজান্তে আপনার হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় হ্যাকাররা। গবেষকদের মতে, এটি আসলে হোয়াটসঅ্যাপের নিজস্ব ‘ডিভাইস লিঙ্কিং’ ফিচারটির একটি অপব্যবহার। হ্যাকাররা এমনভাবে ফাঁদ পাতে যে আপনি নিজেই আপনার অজান্তে আপনার অ্যাকাউন্টটি তাদের ব্রাউজারের সাথে লিঙ্ক করে দেন। সার্ট-ইন জানিয়েছে, সাধারণত একজন বিশ্বস্ত পরিচিত ব্যক্তির নম্বর থেকে হ্যাকাররা ‘হাই, এই ছবিটি দেখুন’-এই ধরণের একটি বার্তা পাঠায়। বার্তাটিতে ফেসবুকের মতো প্রিভিউ-সহ একটি লিঙ্ক থাকে, যা ব্যবহারকারীকে ফোন নম্বরের মাধ্যমে একটি যাচাইকরণ প্রক্রিয়ার দিকে নিয়ে যায়। এর ফলে হ্যাকাররা কোন পাসওয়ার্ড চুরি বা সিম সোয়াপিং ছাড়াই ভুক্তভোগীর হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টে সম্পূর্ণ প্রবেশাধিকার পেয়ে যায়।

    সুরক্ষিত থাকবেন কীভাবে?

    এই ধরনের হামলা থেকে বাঁচতে ব্যবহারকারীদের কিছু সতর্কতামূলক পরামর্শ দিয়েছে সার্ট-ইন:

    ১. পরিচিত কেউ লিঙ্ক পাঠালেও তাতে ক্লিক করার আগে নিশ্চিত হোন।

    ২. হোয়াটসঅ্যাপ বা ফেসবুক ছাড়া অন্য কোনও তৃতীয় পক্ষের ওয়েবসাইটে নিজের ফোন নম্বর দেবেন না।

    ৩. সবচেয়ে জরুরি, হোয়াটসঅ্যাপের Settings > Linked Devices অপশনটি নিয়মিত চেক করুন। যদি সেখানে এমন কোনও ব্রাউজার বা ডিভাইস দেখেন যা আপনি চেনেন না, তবে তক্ষুনি তা ‘Log Out’ করে দিন।

    ৪. নিরাপত্তা বাড়াতে হোয়াটসঅ্যাপে অবশ্যই ‘Two-Step Verification’ চালু রাখুন।

    ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল নির্ভরতার যুগে এই ধরনের সাইবার হুমকি সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছে। তাই সচেতনতা ও সতর্কতাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে কার্যকর প্রতিরোধ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ ডিজিটাল দুনিয়ায় সাবধানতাই হল আসল সুরক্ষা। আপনার একটি ভুল ক্লিক বা অসাবধানতা আপনার গোপন তথ্যকে অন্যের হাতে তুলে দিতে পারে। তাই 'ঘোস্টপেয়ারিং' থেকে বাঁচতে নিজে সতর্ক থাকুন এবং অন্যদেরও সতর্ক করুন।

