গিগ কর্মীদের জন্য সুখবর! ৯০ দিন কাজ করলেই সামাজিক সুরক্ষা, নয়া প্রস্তাবকেন্দ্রের

গিগ কর্মীদের জন্য সুখবর! ৯০ দিন কাজ করলেই সামাজিক সুরক্ষা, নয়া প্রস্তাবকেন্দ্রের
গিগ ও প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের এবার সামাজিক সুবিধার আওতায় আনতে চলেছে কেন্দ্র। ইতিমধ্যে গিগ ও প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা সুবিধার আওতায় আনতে নতুন নিয়ম প্রস্তাব করেছে কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রক। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন অনুসারে, কোনও গিগ বা প্ল্যাটফর্ম কর্মীকে একটি আর্থিক বছরে অন্তত ৯০ দিন কোনও অ্যাগ্রিগেটরের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে। একাধিক অ্যাগ্রিগেটরের সঙ্গে কাজ করলে এই সময়সীমা বেড়ে হবে ১২০ দিন, এমনটাই বলা হয়েছে ড্রাফ্ট রুলে।
শ্রম মন্ত্রকের প্রকাশিত খসড়া নিয়মে বলা হয়েছে, গিগ ও প্ল্যাটফর্ম কর্মীরা সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা পেতে নির্দিষ্ট সময় কাজ করেছেন কি না, তা ‘এনগেজমেন্ট ডে’ হিসেব করে নির্ধারণ করা হবে। কোনও কর্মী যদি কোনও একটি দিনে অ্যাগ্রিগেটরের জন্য কাজ করে সামান্য পরিমাণ হলেও আয় করেন, তাহলে সেই দিনটি কাজের দিন হিসেবে ধরা হবে। কোনও গিগ বা প্ল্যাটফর্ম কর্মী যদি একাধিক অ্যাগ্রিগেটরের সঙ্গে কাজ করেন, তাহলে সব অ্যাগ্রিগেটরের কাজের দিন একত্রে যোগ করে মোট এনগেজমেন্ট ডে হিসেব করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, কোনও কর্মী যদি একদিনে তিনটি প্ল্যাটফর্মে লাইভ থাকেন, তবে সেটিকে তিনটি কর্মদিবস হিসেবে ধরা হবে, প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
খসড়া নিয়মে আরও বলা হয়েছে, এই নিয়মের আওতায় সরাসরি অ্যাগ্রিগেটরের মাধ্যমে কাজ করা কর্মীদের পাশাপাশি, অ্যাসোসিয়েট সংস্থা, হোল্ডিং সংস্থা, সাবসিডিয়ারি, এলএলপি বা কোনও তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে যুক্ত কর্মীরাও অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। নতুন শ্রম কোড অনুযায়ী, যোগ্য গিগ কর্মীরা স্বাস্থ্য, জীবন ও দুর্ঘটনা বিমার সুবিধা পাবেন এবং আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের অধীনে নথিভুক্ত হবেন। খসড়া নিয়মে অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের জন্য কেন্দ্রের নির্দিষ্ট পোর্টালে নথিভুক্তি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নথিভুক্ত কর্মীদের একটি ডিজিটাল পরিচয়পত্র দেওয়া হবে, যেখানে তাঁদের ছবি এবং কেন্দ্র নির্ধারিত অন্যান্য তথ্য থাকবে। শ্রম মন্ত্রক ইতিমধ্যেই ই-শ্রম পোর্টালের মাধ্যমে অসংগঠিত কর্মীদের নথিভুক্তির কাজ শুরু করেছে। এই পোর্টালই বর্তমানে দেশের অসংগঠিত কর্মীদের জাতীয় ডেটাবেস হিসেবে কাজ করছে। খসড়া নিয়মে আরও বলা হয়েছে, ১৬ বছর বা তার বেশি বয়সি গিগ কর্মীদের জন্য আধার-লিঙ্কড রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। ঠিকানা, পেশা, মোবাইল নম্বর, দক্ষতা-সহ প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়মিত আপডেট করতে হবে। এই তথ্য সময়মতো আপডেট না করলে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা থেকে কর্মীরা বঞ্চিত হতে পারেন।
প্রসঙ্গত, গিগ কর্মী ও প্ল্যাটফর্ম ইউনিয়নগুলি মজুরি, কাজের পরিবেশ এবং কল্যাণমূলক সুবিধার দাবিতে দেশব্যাপী প্রতিবাদের ডাক দিয়েছিল গত ৩১ ডিসেম্বর। গিগ অ্যান্ড প্ল্যাটফর্ম সার্ভিস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন দাবি করেছে যে, দিল্লি ও মুম্বইয়ের মতো বড় শহর-সহ ২২টি শহর থেকে এক লক্ষেরও বেশি কর্মী ধর্মঘটে অংশ নিয়েছিলেন, যার মধ্যে প্রায় ১৪,০০০ কর্মী শহরের প্রধান কেন্দ্রগুলির সদস্য। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, বর্তমানে ভারতে গিগ কর্মীর সংখ্যা ১ কোটি ২৭ লক্ষের বেশি। সরকারি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক নীতি আয়োগের অনুমান অনুযায়ী, ২০২৯-৩০ সালের মধ্যে এই গিগ কর্মীবাহিনী বেড়ে ২ কোটি ৩৫ লক্ষে পৌঁছাতে পারে।