    'প্রত্যাখ্যান করুক বা জাহান্নামে...,' হিজাব ইস্যুতে নীতীশের 'রক্ষাকর্তা' হয়ে বিতর্কে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

    কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মন্তব্য প্রকাশ্যে আসার পর দেশজুড়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে।

    Published on: Dec 19, 2025 1:44 PM IST
    By Sahara Islam
    'নীতীশ কুমার একজন অভিভাবকের মতো কাজ করছিলেন।' হিজাব বিতর্কে বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর নতুন রক্ষাকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়ে মহিলাদের নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। তিনি বলেন, নীতীশ কুমার কোনও ভুল করেননি, কারণ চাকরি পাওয়ার জন্য পরিচয় নিশ্চিত করাটা ভোটের মতোই একটি অপরিহার্য অংশ।

    নীতীশের 'রক্ষাকর্তা' হয়ে বিতর্কে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী (Rahul Singh)
    সম্প্রতি আয়ুষ চিকিৎসকদের নিয়োগপত্র প্রদান অনুষ্ঠানে এক মহিলার হিজাব সরিয়ে দেওয়ার ঘটনায় বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা যখন তুঙ্গে, তখন গিরিরাজ সিং সাফ জানিয়ে দিলেন, 'নীতীশ কুমার কোনও ভুল করেননি।' সংসদ চত্ত্বরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে গিরিরাজ সিং বলেন, 'কেউ যদি নিয়োগপত্র নিতে যান, তবে কী তার মুখ দেখানো উচিত নয়? এটা কী কোনও ইসলামিক রাষ্ট্র? নীতীশজি একজন অভিভাবকের মতো কাজ করছিলেন... আপনি যদি পাসপোর্ট নিতে যান, বা বিমানবন্দরে যান, তবে কী মুখ দেখান না? আপনারা পাকিস্তান এবং 'ইংলিশতানের' কথা বলেন। এটা ভারত এবং এখানে শুধু ভারতীয় আইনই চলবে। নীতীশ কুমার কোনও ভুল করেননি।' যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয় যে, ওই মহিলা যদি অপমানিত বোধ করে চাকরি নিতে অস্বীকার করেন তবে কী হবে? গিরিরাজ সিং ক্ষুব্ধ হয়ে উত্তর দেন, 'সে প্রত্যাখ্যান করুক বা জাহান্নামে (নরক) যাক।' এই কথা বলেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সেখান থেকে তড়িঘড়ি চলে যান।

    বিরোধীদের তীব্র প্রতিক্রিয়া

    কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মন্তব্য প্রকাশ্যে আসার পর দেশজুড়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে। জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতির মেয়ে পিডিপি-র ইলতিজা মুফতি এক্স-এ পোস্টে বলেন, 'এই লোকটার নোংরা মুখ পরিষ্কার করতে শুধু ফিনাইলই কাজ দেবে। আমাদের মুসলিম মা ও বোনদের হিজাব ও নিকাবে হাত দেওয়ার সাহস করবেন না। অন্যথায় আমরা মুসলিম নারীরা আপনাদের এমন শিক্ষা দেব যা আপনি এবং আপনার মতো লোকেরা চিরকাল মনে রাখবে।' গত মঙ্গলবার ১,২০০-র বেশি আয়ুষ চিকিৎসকের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়ার একটি অনুষ্ঠানে নীতীশ কুমার প্রথমে এক হিজাব পরা মহিলা চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলেন। পরে তাঁকে ওই চিকিৎসকের মুখ থেকে হিজাব সরানোর চেষ্টা করতে দেখা যায়। সেই সময় উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী মুখ্যমন্ত্রীকে থামানোর চেষ্টা করেন। আর এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই বিরোধী রাষ্ট্রীয় জনতা দল এবং কংগ্রেসের সমালোচনার ঝড়ের মুখে নীতীশ কুমারের জনতা দল ইউনাইটেড মুখ্যমন্ত্রীকে রক্ষায় হিমশিম খাচ্ছে। বিহারের শাসক দল জোর দিয়ে বলছে যে, ৭৪ বছর বয়সী এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে বয়স এবং বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার অভিযোগগুলো কেবল রাজনৈতিক হাতিয়ার, যা দিয়ে এক মাস আগে বিপুল জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় ফেরা ১০ বারের মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করা হচ্ছে।

    নীতীশ কুমারের দলীয় সহকর্মী এবং বিহারের সংখ্যালঘু কল্যাণ মন্ত্রী জামা খান বলেন, 'নীতিশজি কেবল একজন মুসলিম মেয়ের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করেছেন। তিনি চেয়েছিলেন মেয়েটি জীবনে সফল হওয়ার পর সমাজ তাঁর মুখ দেখুক।' মুখ্যমন্ত্রীকে বদনাম করার চেষ্টার জন্য বিরোধী দল এবং মুসলিম নেতাদের অভিযুক্ত করে জামা খান বলেন, যারা মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করছেন তাঁদের জানা উচিত যে তিনি মেয়েদের সর্বোচ্চ সম্মান দেন। তবে, এনডিএ জোটের শরিক নিষাদ পার্টির নেতা এবং উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী সঞ্জয় নিষাদ তাঁর নিজস্ব সাফাই দিয়ে আরেকটি বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন। একটি স্থানীয় সংবাদ চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নিষাদ প্রশ্ন তোলেন, নীতীশ কুমার যদি 'অন্য কোথাও স্পর্শ করতেন' তাহলে কী হতো? ভারত সমাচারকে তিনি বলেন, 'আরে, তিনিও তো একজন মানুষ, তাই না, তাঁর পিছনে এভাবে লাগা উচিত নয়। হিজাব ছুঁয়েছেন বলেই এত কিছু হল... অন্য কোথাও ছুঁলে কী হতো!'

