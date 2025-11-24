গোয়া 'যৌন গন্তব্য' নয়….', 'টেলস অফ কামসূত্র' অনুষ্ঠানের উপর জারি হল নিষেধাজ্ঞা

গোয়া 'যৌন গন্তব্য' নয়….', 'টেলস অফ কামসূত্র' অনুষ্ঠানের উপর জারি হল নিষেধাজ্ঞা
গোয়ায় 'টেলস অফ কামসূত্র অ্যান্ড ক্রিসমাস সেলিব্রেশন' নামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করা হয়েছিল। এই নিয়ে তীব্র সমালোচনার পর গোয়া পুলিশ অবিলম্বে বিষয়টি নজরে নিয়ে আসে। আগামী ডিসেম্বরে হতে চলা এই অনুষ্ঠানে নিষেধাজ্ঞা জারি করে দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে, সমস্ত বিজ্ঞাপন সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গোয়া পুলিশ তাদের বিবৃতিতে বলেছে, 'বিষয়টি আমাদের নজরে আসার পরে দ্রুত পদক্ষেপ করা হয়েছে। আয়োজকদের অনুষ্ঠানটি আর না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে হয়েছে। একইসঙ্গে, সমস্ত বিজ্ঞাপন অবিলম্বে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সরিয়ে ফেলার কথা বলা হয়েছে।' রাজ্যের সমস্ত পুলিশ থানাকে আসন্ন অনুষ্ঠানগুলির উপর কড়া নজরদারি রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
অভিযোগকারী অরুণ পান্ডে গোয়া এনজিও 'আর্জ'-এর প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক। তিনি ক্রিসমাস এবং ধ্যানের নামে গোয়াকে একটি যৌন গন্তব্য হিসেবে প্রচার করার বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি ক্রাইম ব্রাঞ্চে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। ক্যাথলিক অ্যাসোসিয়েশন অফ গোয়ার সভাপতি সিরিল এ ফার্নান্ডেজও পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগে বলা হয়েছে যে এই অনুষ্ঠানটি যৌন অপরাধকে উৎসাহিত করে এবং ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে।
অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপনের তীব্র নিন্দা ভারতীয় ক্যাথলিক বিশপ সম্মেলনের সভাপতি এবং গোয়ার আর্চবিশপ ফিলিপ নেরি কার্ডিনাল ফেরাও বিজ্ঞাপনের তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি এটিকে যিশুখ্রিস্টের পবিত্র জন্মোৎসবকে অশ্লীল ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করার একটি দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি এটিকে লাখ-লাখ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতির জন্য গভীর আঘাত বলে বর্ণনা করেছেন। আর্চবিশপ আয়োজকদের বিজ্ঞাপন অবিলম্বে প্রত্যাহার করার, বড়দিনের আধ্যাত্মিক সারমর্মকে সম্মান জানানোর এবং কর্মকর্তাদের বিষয়টি তদন্ত করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। তিনি সমস্ত ক্যাথলিক এবং সদিচ্ছা সম্পন্ন মানুষদের ধর্মীয় মূল্যবোধের অপমান করে এমন কোনও কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।
