    Goa Night Club Fire Death Toll Update: গোয়ার নাইটক্লাবে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, পর্যটক সহ মৃত্যু অন্তত ২৫ জনের

    গোয়ার পুলিশ প্রধান অলোক কুমার জানিয়েছেন, সিলিন্ডার থেকে বিস্ফোরণে আগুন লেগেছে। নাইটক্লাবটি গত বছর খোলা হয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহ উদ্ধার করে বাম্বোলিমের সরকারি মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধানে বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ।

    Published on: Dec 07, 2025 9:13 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    গোয়ায় একটি নাইটক্লাবে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু ২৫ জনের। পুলিশ জানিয়েছে, গতকাল গভীর রাতে উত্তর গোয়ার আরপোরার রোমিও লেন ক্লাবের বার্চে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডটি ঘটে। রাজ্যের রাজধানী পানাজি থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই ক্লাবটি। তাতেই কমপক্ষে ২৫ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে তিনজন মহিলা এবং ২০ জন পুরুষ রয়েছেন। এদের বেশিরভাগই ক্লাবের কর্মচারী বলে জানা গিয়েছে। শনিবার রাত ১২টা ৪ মিনিটে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আগুন লাগার সম্ভাব্য কারণ সিলিন্ডার বিস্ফোরণ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন।

    গোয়ায় একটি নাইটক্লাবে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু ২৫ জনের। (PTI)
    গোয়ায় একটি নাইটক্লাবে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু ২৫ জনের। (PTI)

    বিজেপি বিধায়ক মাইকেল লোবো জানিয়েছেন, আতঙ্কিত হয়ে বেসমেন্টের দিকে দৌড়ে যাওয়ার সময় বেশিরভাগ মানুষ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছিলেন। লোবো নিশ্চিত করেছেন যে নিহতদের মধ্যে কয়েকজন পর্যটক এবং বেশিরভাগই স্থানীয়। মৃত স্থানীয়রা রেস্তোরাঁর বেসমেন্টে কাজ করছিলেন। গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত জানিয়েছেন যে ক্লাবটি অগ্নি সুরক্ষা বিধি অনুসরণ করেনি। মুখ্যমন্ত্রী সাওয়ান্ত এই ঘটনার বিস্তারিত তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন এবং নিরাপত্তার ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ক্লাব পরিচালনা এবং কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ারও নির্দেশ জানিয়েছেন।

    মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'রাজ্যে পর্যটক মরসুমের সময় এটি একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। আমরা এই ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত করব এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' বিজেপি বিধায়ক মাইকেল লোবো এই মর্মান্তিক ঘটনার পরে নিরাপত্তা নিরীক্ষার জরুরি প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমাদের গোয়ার অন্য সব ক্লাবের নিরাপত্তা নিরীক্ষা করতে হবে। এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পর্যটকরা সর্বদাই গোয়াকে অত্যন্ত নিরাপদ গন্তব্য হিসেবে বিবেচনা করেন। কিন্তু এই ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা যেন আর না ঘটে।' পরে গোয়ার পুলিশ প্রধান অলোক কুমার জানিয়েছেন, সিলিন্ডার থেকে বিস্ফোরণে আগুন লেগেছে। নাইটক্লাবটি গত বছর খোলা হয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহ উদ্ধার করে বাম্বোলিমের সরকারি মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধানে বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আহতদের চিকিৎসা সহায়তা এবং মৃতদের পরিবারকে সহায়তা দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

