    Govt College Principal on Pakistan: পাকিস্তানকে ভারতের 'দাদা' বলে সম্বোধন, বিতর্কে সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ

    পাকিস্তানকে ভারতের 'দাদা' বলে সম্বোধন করে বিতর্কে রাজস্থানের এক কলেজ প্রিন্সিপাল। আজমেরের সম্রাট পৃথ্বীরাজ চৌহান সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মনোজ বেহারওয়াল সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে বলেন, 'পাকিস্তান আমাদের চেয়ে ১২ ঘণ্টা বড়। তাই তারা আমাদের দাদা।'

    Published on: Jan 29, 2026 2:48 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    পাকিস্তানকে 'দাদা' বলে সম্বোধন করে বিতর্কে রাজস্থানের এক কলেজ প্রিন্সিপাল। আজমেরের সম্রাট পৃথ্বীরাজ চৌহান সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মনোজ বেহারওয়াল সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে বলেন, 'পাকিস্তান আমাদের চেয়ে ১২ ঘণ্টা বড়। তাই তারা আমাদের দাদা।' এরপর তিনি আরও বলেন, স্বাধীনতার সময় দেশে মাত্র তিজন নেতা জনপ্রিয় ছিলেন - মহাত্মা গান্ধী, মহম্মদ আলি জিন্নাহ এবং বিআর আম্বেদকর। তাঁর এই তালিকায় ছিলেন না নেহরু এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। রাজস্থান সমাজতাত্ত্বিক সমিতির ৩১তম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এই সব কথা বলেছিলেন মনোজ। এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল গত ২৩ এবং ২৪ জানুয়ারি। সেই বক্তব্য সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

    পাকিস্তানকে 'দাদা' বলে সম্বোধন করে বিতর্কে রাজস্থানের এক কলেজ প্রিন্সিপাল।
    পাকিস্তানকে 'দাদা' বলে সম্বোধন করে বিতর্কে রাজস্থানের এক কলেজ প্রিন্সিপাল।

    ২৪ জানুয়ারিতে দেওয়া সেই ভাষণে মনোজ বলেন, '১৯৪৭ সালের ১৪ অগস্টে ভারতের রাজনৈতিক দৃশ্যপট বদলে গিয়েছিল। এই বিশ্বে একটি নতুন দেশ গঠিত হয়েছিল, যার নাম ছিল পাকিস্তান। এবং পরের দিন, ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট, সকাল সাড়ে ১০টায়, ভারতের আবির্ভাব ঘটেছিল। পাকিস্তান আমাদের চেয়ে ১২ ঘণ্টা বড়। তারা আমাদের বড় ভাই। পাকিস্তান যে চেতনা নিয়ে নিজেকে গড়ে তুলেছিল, সে অনুযায়ী দুই-চার-পাঁচ বছর পর তারা নিজেকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে। পাকিস্তান ভেবেছিল ভারত থেকে তারা অনেক কিছু পাবে। ভারত দেশভাগের সময় তাদের ৪৫ কোটি টাকা দিয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বাজি ধরতে সেই অর্থ অপচয় করে।

    এরপর মনোজ বেহারওয়াল আরও বলেন, 'যখন দেশ স্বাধীনতা পেয়েছিল, তখন ভারতে মাত্র তিনজন প্রধান নেতা ছিলেন। গান্ধী, জিন্নাহ ও আম্বেদকর। সেই সময় নেহরুর নাম ছিল না। এই তিন নেতা ছিলেন জনপ্রিয়। একবার কয়েকজন বিদেশি সাংবাদিক যখন এই তিন নেতার সাক্ষাৎকার নিতে এসেছিলেন, তখন তারা প্রথমে গান্ধীজির কাছে গিয়েছিলেন। তখন রাত আটটা বেজে গিয়েছিল, তাই গান্ধীজি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এরপর রাত দশটার দিকে তিনি জিন্নাহর কাছে পৌঁছেছিলেন, তখন তিনি জানতে পারেন তিনিও ঘুমিয়ে পড়েছেন। রাত ১২টার দিকে তারা আম্বেদকরের কাছে পৌঁছেছিলেন।'

    তিনি আম্বেদকরকে নিয়ে আরও বলেন, 'আম্বেদকর গণপরিষদের জন্য হিন্দু কোড বিলের খসড়া তৈরির কাজ করছিলেন তখন। সেই সময় সাংবাদিকরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনি এখনও জেগে আছেন... যেখানে গান্ধীজি এবং জিন্নাহ ইতিমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছেন। তখন আম্বেদকর বলেছিলেন, আমার সমাজ এখনও ঘুমিয়ে আছে, তাই আমাকে জেগে উঠতে হবে। সমাজ ও দেশ এক, এটাই জ্ঞানের ঐতিহ্য।'

    News/News/Govt College Principal On Pakistan: পাকিস্তানকে ভারতের 'দাদা' বলে সম্বোধন, বিতর্কে সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ
