Gratuity and overtime wage benefit: ১ বছরেই মিলবে গ্র্যাচুইটি, ওভারটাইমে দ্বিগুণ টাকা- নয়া শ্রমবিধিতে কী কী লাভ হবে?

গ্র্যাচুইটির জন্য পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হবে না। এবার থেকে এক বছর হয়ে গেলেই গ্র্যাচুইটি পাবেন চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীরা (ফিক্সড-টার্ম এমপ্লয়িজ)। আর সেটা সম্ভব হল নয়া চারটি শ্রমবিধি বা লেবার কোডের কারণে। শুক্রবার চারটি শ্রমনীতির বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। পাঁচ বছর আগেই চারটি শ্রমবিধি (বেতন সংক্রান্ত বিধি, শিল্পের সম্পর্ক সংক্রান্ত বিধি, সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত বিধি এবং পেশাগত নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত বিধি) পাশ হয়ে গিয়েছিল সংসদে। অবশেষে আজ সেই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হল। এতদিন ২৯টি বিচ্ছিন্ন আইন ছিল। সেই পুরো বিষয়টিকে একটি কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসল নরেন্দ্র মোদী সরকার।
সেই নয়া শ্রমবিধির আওতায় স্থায়ী কর্মচারীদের (পার্মানেন্ট ওয়ার্কার) মতোই যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা পাবেন চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীরা (ফিক্সড-টার্ম এমপ্লয়িজ)। ছুটি, চিকিৎসাজনিত বিষয়, সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে তাঁরা স্থায়ী কর্মীদের মতোও সুবিধা পাবেন।
নয়া শ্রমবিধিতে আর কী কী সুবিধা মিলবে?
১) নির্দিষ্ট সময় প্রত্যেক কর্মচারীরা ন্যূনতম বেতনের গ্যারান্টি।
২) যুব প্রজন্মকে নিয়োগপত্র দেওয়ার গ্যারান্টি।
৩) মহিলাদের সমবেতন এবং সমান সম্মান প্রদানের গ্যারান্টি।
৪) ৪০ কোটি শ্রমিককে সামজিক সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় আনার গ্যারান্টি।
৫) যে শ্রমিকদের বয়স ৪০ হয়ে যাবে, তাঁদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যপরীক্ষার গ্যারান্টি।
৬) ওভারটাইম করলে দ্বিগুণ বেতন প্রদানের গ্যারান্টি।
৭) যে কর্মচারীরা বিপজ্জনক ক্ষেত্রে কাজ করেন, তাঁদের ১০০ শতাংশ স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রদানের গ্যারান্টি।
