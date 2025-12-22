স্বপ্ন পরিণত বিভীষিকায়! মাদক মামলায় ফাঁসিয়ে সেনায় পাঠাচ্ছে রাশিয়া, ইউক্রেনে বন্দি ভারতীয় ছাত্রের ভয়াবহ...

স্বপ্ন পরিণত বিভীষিকায়! মাদক মামলায় ফাঁসিয়ে সেনায় পাঠাচ্ছে রাশিয়া, ইউক্রেনে বন্দি ভারতীয় ছাত্রের ভয়াবহ...
সাহিল সকলের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে যে তাঁর মতো অন্য কেউ যেন ভুল করেও এই ফাঁদে পা না দেয়।
দয়া করে কেউ রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে যোগ দেবেন না। ইউক্রেনে দাঁড়িয়ে গুজরাটের এক তরুণ ছাত্রের ভিডিও বার্তায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে দেশজুড়ে। স্টুডেন্ট ভিসায় পড়াশোনার জন্য রাশিয়ায় গিয়েছিলেন সাহিল মহম্মদ হুসেন। কিন্তু অভিযোগ, সেখানে মিথ্যে মাদক মামলায় ফাঁসিয়ে তাঁকে ব্ল্যাকমেইল করা হয়। মামলা থেকে রেহাই পাওয়ার শর্ত হিসেবে তাঁকে রুশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করে পুতিন প্রশাসন। শেষ পর্যন্ত ইউক্রেনের বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে এখন বন্দি অবস্থায় রয়েছেন সাহিল।
সাহিল মহম্মদ হোসেন গুজরাটের মোরবির বাসিন্দা। ২০২৪ সালে স্টুডেন্ট ভিসায় রাশিয়ায় পড়তে গিয়েছিল। পড়াশোনার ফাঁকে অর্থ যোগানের জন্য একটি কুরিয়ার ফার্মে কাজ করত পার্ট টাইমে। সেই সময়ই রুশ পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। অভিযোগ, তাঁকে মিথ্যে মাদক মামলায় ফাঁসানো হয়। শর্ত দেওয়া হয়, জেলে না যেতে চাইলে রুশ সেনায় যোগ দিতে হবে। বাধ্য হয়েই সেই চুক্তিতে সই করেন তিনি। ইউক্রেন কর্তৃপক্ষের প্রকাশ করা ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, অলিভ সবুজ জ্যাকেট পরে সাহিল ভারত সরকার ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে তাঁকে দেশে ফেরানোর আর্জি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ভারতে গেছিলেন। অনুরোধ, আমার নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের জন্য তাঁর সঙ্গে কথা বলা হোক।' অন্য একটি ভিডিওতে সাহিল বলেন, মিথ্যা মাদক মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়েই তাঁকে জোর করে যোগ দেওয়ানো হয় রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে। ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ দিয়েই পাঠিয়ে দেওয়া হয় ইউক্রেনে যুদ্ধ করতে।
ওই যুবক আরও বলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে তিনি নিজেই ইউক্রেনের সেনার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ধরা পড়ার পর এই ভিডিও করেন তিনি। আর তা শেয়ার করেছে ইউক্রেন প্রশাসন। ভিডিওগুলি পাঠানো হয় গুজরাটে তাঁর মায়ের কাছে। পাশাপাশি সাহিল সকলের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে যে তাঁর মতো অন্য কেউ যেন ভুল করেও এই ফাঁদে পা না দেয়। ইতিমধ্যে ছেলের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের দাবিতে সাহিলের মা দিল্লির একটি আদালতে মামলা দায়ের করেছেন। জানা গিয়েছে, সেই মামলার পরবর্তী শুনানি ফেব্রুয়ারিতে। ভারতীয় ছাত্র ভিডিওতে বলেন, ‘আমি ২০২৪ সালে পড়াশোনার জন্য রাশিয়ায় এসেছিলাম। কিন্তু আর্থিক ও ভিসার সমস্যার কারণে, এখানে আমার কিছু রাশিয়ানদের সঙ্গে আলাপ হয়। কিন্তু পরে জানতে পারি তাঁরা মাদকের সঙ্গে জড়িত। আমি কিছু করিনি। রাশিয়ায় অন্তত ৭০০ মানুষকে মাদক মামলায় জেলে যেতে হয়েছে। কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষ তাঁদেরকে জানিয়েছে, যদি তাঁরা রাশিয়ান সেনাবাহিনীতে যোগ দেন তাহলে তাঁদের উপর থেকে মাদক মামলাটি সরিয়ে নেওয়া হবে।’ সাহিল আরও বলেন, 'আমি হতাশ, জানি না আমার ভাগ্যে কী আছে। কিন্তু ভারতীয় তরুণদের উদ্দেশে বলছি সাবধান! রাশিয়ায় অনেক প্রতারক চক্র ঘুরছে যারা আপনাদের মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে সেনাবাহিনীতে পাঠাতে পারে। আমি ভারত সরকার ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি যাতে দয়া করে আমাকে এখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।'
এদিকে, গত ৫ ডিসেম্বর বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রিও জানিয়েছেন, রাশিয়ার সেনায় যুক্ত হয়ে পড়া ভারতীয় নাগরিকদের মুক্ত করতে সরকার সক্রিয়ভাবে চেষ্টা চালাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি সরাসরি প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে কথাবার্তায় তুলেছেন। বিদেশসচিবের স্পষ্ট বার্তা, রুশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার কোনও প্রস্তাব থেকে ভারতীয়দের অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। বিদেশ মন্ত্রকের বক্তব্য, একাধিক ভারতীয় এইভাবে রাশিয়ায় আটকে পড়েছেন এবং দেশে ফেরার জন্য আবেদন জানাচ্ছেন। তাঁদের পরিবারও রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করছে, সরকারের হস্তক্ষেপ চাইছে। বিষয়টি দেখা হচ্ছে।