    ফের কেঁপে উঠল ভেনেজুয়েলা! প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের কাছে গুলিবৃষ্টি, আকাশে ড্রোন...

    সোমবারের এই ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন রাজধানীর বাসিন্দারা।

    Published on: Jan 06, 2026 2:47 PM IST
    By Sahara Islam
    এখনও স্বস্তি ফেরেনি ভেনেজুয়েলায়। সোমবার ফের কেঁপে উঠল রাজধানী কারাকাস। নিকোলাস মাদুরোর প্রাসাদের অদূরেই চলল গুলি। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এল ড্রোন। শুক্রবারের ঘটনার স্মৃতিচারণ করলেন উৎসুক জনতা। কিন্তু কারা এমন হামলা চালাল? কী কারণেই হামলা হল? গোটা বিষয়টা এখনও স্পষ্ট নয়।

    প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের কাছে গুলিবৃষ্টি (AFP)
    প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের কাছে গুলিবৃষ্টি (AFP)

    সূত্রের খবর, সোমবার ভেনেজুয়েলার ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেলসি রড্রিগেস সে দেশের অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথগ্রহণ করেছেন। তারপরেই স্থানীয় সময় রাত প্রায় ৮টা (০০০০ জিএমটি) নাগাদ মধ্য কারাকাসে অবস্থিত মিরাফ্লোরেস প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের কাছে গুলির শব্দ শোনা যায়। প্রাসাদ চত্বরের ওপর অজ্ঞাত ড্রোন উড়তে দেখেই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ গুলি চালায় নিরাপত্তাবাহিনী। ওই সূত্র আরও জানায়, পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়, তবে ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি। প্রশাসন জানিয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সোমবারের এই ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন রাজধানীর বাসিন্দারা। প্রাসাদ থেকে পাঁচ ব্লক দূরে বসবাসকারী এক বাসিন্দা জানান, সেখানে গুলির শব্দ শোনা গেছে। তবে মাদুরোকে হটাতে গত শনিবার ভোরের দিকে যে ধরনের শক্তিশালী হামলা হয়েছিল, এটি ততটা তীব্র ছিল না। এই ঘটনা স্থায়ী ছিল প্রায় এক মিনিট।

    নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই বাসিন্দা বলেন, ‘গুলির শব্দ শুনে প্রথমেই মনে হল উপরে কোনও বিমান উড়ছে কিনা দেখতে হবে। কিন্তু কোনও বিমান ছিল না। আকাশে শুধু দু’টি লাল আলো দেখতে পাই।’তিনি আরও জানান, আসলে কী ঘটছে তা দেখতে সবাই তখন জানালা দিয়ে উঁকি মারছিলেন।এই বিষয়ে এএফপি’র পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হলেও যোগাযোগ মন্ত্রণালয় তাৎক্ষণিকভাবে কোনও মন্তব্য করেনি। প্রেসিডেন্টের বাসভবনে রাতভর চলা তাণ্ডবের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন রাজধানীর বাসিন্দারা। যদি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা তার সত্যতা যাচাই করেনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, রাতের আকাশে ‘ট্রেসার বুলেট’ বা আলোকবাহী গুলি ছোঁড়া হচ্ছে। গোলাগুলির পর প্রচুর সংখ্যক নিরাপত্তা কর্মীকে প্রাসাদের দিকে ছুটে যেতে দেখা যায়। তবে হোয়াইট হাউস ইতিমধ্যে স্পষ্ট করে দিয়েছে তারা এই ঘটনার সঙ্গে কোনও ভাবেই জড়িত নয়।

    উল্লেখ্য, মার্কিন হামলা ও মাদুরোর গ্রেফতারির পর ভেনেজুয়েলার তরফে জানানো হয়েছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা কোনওভাবেই নেবে না তারা। বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডেলসি রড্রিগেস জানান, 'আমরা কখনও কারও দাসত্ব করব না। কোনও সাম্রাজ্যের উপনিবেশ আর আমরা হব না। আমরা ভেনেজুয়েলাকে রক্ষা করতে প্রস্তুত।' শুধু তাই নয়, মাদুরোর গ্রেফতারির তীব্র নিন্দা করে তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়ার বার্তা দেন ডেলসি। এরপরেই পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়ে ট্রাম্প জানান, 'যদি রড্রিগেস মার্কিন স্বার্থের বিরুদ্ধে কোনওরকম পদক্ষেপ করেন, তা হলে তাঁকে মাদুরোর থেকেও বড় মূল্য দিতে হতে পারে।' এমনকী, ভেনেজুয়েলায় মাটিতে দ্বিতীয় বার সামরিক আক্রমণেরও হুঁশিয়ারি দেন ট্রাম্প।

