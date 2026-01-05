Edit Profile
    ২০ বছরের কারাদণ্ডে ১৫ বার প্যারোল! ফের জেলমুক্ত রাম রহিম, ৪০ দিনের ছুটি মঞ্জুর

    শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটির মতো শিখ সংগঠনগুলি এই বারবার প্যারোল মঞ্জুরের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে।

    Published on: Jan 05, 2026 9:27 PM IST
    By Sahara Islam
    দুই শিষ্যাকে ধর্ষণের দায়ে ২০ বছরের জেল হয়েছে ডেরা সচ্চা সৌদার প্রধান রাম রহিমের। কিন্তু ২০১৭ সালে সাজা ঘোষণার পর থেকে এই নিয়ে মোট ১৫ বার জেলের বাইরে পা রাখলেন অভিযুক্ত স্বঘোষিত ধর্মগুরু। সোমবার রোহতকের সুনারিয়া জেল থেকে ৪০ দিনের প্যারোলে মুক্তি পেলেন তিনি।

    ফের জেলমুক্ত রাম রহিম AFP PHOTO / PUNIT PARANJPE
    ডেরা মুখপাত্র ও আইনজীবী জিতেন্দ্র খুরানা জানিয়েছেন, আগামী ৪০ দিন সিরসার ডেরা সদর দফতরের থাকবেন রাম রহিম। ২০১৭ সালে ধর্ষণের মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর ২০১৯ সালে এক সাংবাদিক খুনের মামলাতেও রাম রহিম-সহ চার জনের জেল হয়েছিল। তবে রাম রহিমের এই বারবার জেলমুক্তি নিয়ে নানা মহলে প্রশ্ন উঠছে। কাকতালীয় ভাবে, নির্বাচনের ঠিক আগেই তিনি বারংবার প্যারোল পাচ্ছেন বলে দাবি সমালোচকদের। ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে ২০ দিনের প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল রাম রহিমকে। এরপর এপ্রিলে ফের ২১ দিনের প্যারোল, আগস্ট মাসে ৪০ দিনের প্যারোলে ফের মুক্তি দেওয়া হয় তাঁকে। এখানেই শেষ নয়, এর আগে ২০২৪ সালে হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনের মাত্র চার দিন আগেও ২০ দিনের প্যারোলে মুক্তি পেয়েছিলেন তিনি। একইভাবে ২০২২ সালে পাঞ্জাব ভোটের ঠিক আগে তাঁকে ২১ দিনের ছুটি দেওয়া হয়েছিল।

    শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটির মতো শিখ সংগঠনগুলি এই বারবার প্যারোল মঞ্জুরের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। যদিও ২০২৪ সালের মে মাসে ম্যানেজার রণজিৎ সিংয়ের খুনের মামলা থেকে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট রাম রহিম-সহ পাঁচজনকে মুক্তি দেয়। আদালতের মতে, সিবিআই-এর তদন্তে অনেক খামতি ছিল। এর আগে বিশেষ সিবিআই আদালত তাঁদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিল। অতীতে বেশ কয়েকবার এমন ঘটনা ঘটেছে যখন জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর রাম রহিম উত্তরপ্রদেশের বাগপত জেলার ডেরার আশ্রমে ছিলেন। ডেরা সাচা সৌদার হরিয়ানা, পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং আরও কয়েকটি রাজ্যের বিভিন্ন অংশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অনুসারী রয়েছে। সিরসা, ফতেহাবাদ, কুরুক্ষেত্র, কাইথাল এবং হিসার-সহ হরিয়ানার একাধিক জেলায় ডেরার প্রভাব অপরিসীম। বারবার একজন অপরাধীকে এভাবে আইনি ছাড় দেওয়া নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে কড়া সমালোচনা করা হচ্ছে। প্রশাসন জানিয়েছে, কড়া নিয়ম মেনেই তাঁকে বাইরে রাখা হবে, তবে বিরোধীরা একে ‘রাজনৈতিক সুবিধা’ হিসেবেই দেখছে।

