H-1B visa for Indians: আমেরিকায় ভারতীয়দের চাকরি পাওয়া হচ্ছে কঠিন! H-1B ভিসার অনুমোদন মিলছে বিশাল কম

H-1B visa for Indians: আমেরিকায় ভারতীয়দের চাকরি পাওয়া হচ্ছে কঠিন! H-1B ভিসার অনুমোদন মিলছে বিশাল কম
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কঠোর অভিবাসন নীতির পরে ভারতীয়দের এইচ-১বি ভিসা এক বছরে প্রায় ৪০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। আমেরিকার নাগরিকত্ব এবং অভিবাসন ব্যবস্থা এজেন্সির তথ্য অনুসারে, ২০১৫ সাল থেকে এইচ-১বি ভিসার অনুমোদনে ৭০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। সেখানে এক বছরেই ৩৭শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ভারতের পাঁচটি বৃহত্তম আইটি সংস্থার মধ্যে টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেসের (টিসিএস) সবথেকে বেশি সংখ্যক কর্মী এইচ-১বি ভিসা পেয়েছেন। একই সময় ভারতীয় সংস্থাগুলিকে ৪,৫০০-র মতো এইচ-১বি ভিসা দেওয়া হয়েছে, যা এই দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন।
টিসিএসের প্রত্যাখ্যানের হারও সাত শতাংশ বেড়েছে। ২০২৪ সালে টিসিএসের আবেদনের মাত্র চার শতাংশ বাতিল করা হয়েছিল। এই বছর টিসিএসের ৫,২৯৩ জন কর্মীকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাদের চাকরি চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। একই সময়ে, যখন ভারত থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া কর্মীদের কথা আসে, তখন এই বছর টিসিএসের মাত্র ৮৪৬ জনকে এইচ-১বি ভিসা দেওয়া হয়েছে। ২০২৪ সালে সেই সংখ্যাটি ছিল ১,৪৫২।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে টিসিএস ভারতের শীর্ষস্থানীয় আইটি সংস্থাগুলির মধ্যে এক নম্বরে রয়েছে, যার প্রত্যাখ্যানের হার সাত শতাংশ। ইনফোসিসের প্রত্যাখ্যানের হার এক শতাংশ, এইচসিএল আমেরিকা এক শতাংশ, এলটিআই মাইন্ডট্রি এক শতাংশ এবং উইপ্রো দু'শতাংশ। অ্যামাজন, মেটা, মাইক্রোসফট এবং গুগল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এইচ-১বি ভিসার শীর্ষে রয়েছে। এইচ-১বি ভিসা পিটিশন-সহ শীর্ষ ২৫টি সংস্থার মধ্যে মাত্র তিনটি ভারত থেকে এসেছে। টিসিএস ছাড়াও অন্যান্য কোম্পানির রিজেকশন রেট কম। এর কারণ হ'ল সংস্থাগুলি এখন অ্যাপ্লিকেশনটি হ্রাস করছে।
এলন মাস্ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এইচ-১বি ভিসা নীতি সম্পর্কে একটি বড় বিবৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমেরিকা ভারতীয়দের কাছ থেকে প্রচুর লাভ করেছে। মাস্ক বলেন, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ভারতীয় অভিবাসীদের প্রতিভা আমেরিকাকে ব্যাপকভাবে উপকৃত করেছে। তিনি আরও বলেন, ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিতে শীর্ষস্থানীয় পদে রয়েছেন। উল্লেখ্য, ট্রাম্প ও মাস্কের মধ্যে সম্পর্কের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরেই ফাটল দেখা দিয়েছে। এবার নির্বাচনে প্রকাশ্যে ট্রাম্পকে সমর্থন করেন মাস্ক। এরপর তিনিও সরকারের অংশ ছিলেন। তবে এখন তারা একে অপরকে আক্রমণ করছে বলে মনে হচ্ছে।
