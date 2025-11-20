Edit Profile
    Harbhajan Handshake with Pakistani Cricketer: ‘প্রথা’ ভাঙলেন হরভজন, পাকিস্তানি ক্রিকেটারের সঙ্গে মেলালেন হাত!

    'প্রথা' ভাঙলেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার তথা আম আদমি পার্টির সাংসদ হরভজন সিং। আবু ধাবি টি-১০ লিগে ম্যাচ শেষে পাকিস্তানি ক্রিকেটারের সঙ্গে হাত মেলাতে দেখা যায় হরভজনকে।

    Published on: Nov 20, 2025 1:20 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    এশিয়া কাপ থেকে শুরু করে মহিলা বিশ্বকাপ বা কাবাডি, ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা পাকিস্তানিদের সঙ্গে হাত মেলাননি বিগত কয়েক মাস ধরে। তবে এবার সেই 'প্রথা' ভাঙলেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার তথা আম আদমি পার্টির সাংসদ হরভজন সিং। আবু ধাবি টি-১০ লিগে ম্যাচ শেষে পাকিস্তানি ক্রিকেটারের সঙ্গে হাত মেলাতে দেখা যায় হরভজনকে। পাকিস্তানের পেসার শাহনেওয়াজ দাহানির সঙ্গে করমর্দন করেন হরভজন সিং। এমনকী একে অপরের দিকে তাকিয়ে হাসেনও হরভজন এবং দাহানি।

    আবু ধাবি টি-১০ লিগে ম্যাচ শেষে পাকিস্তানি ক্রিকেটারের সঙ্গে হাত মেলাতে দেখা যায় হরভজনকে।

    এর আগে হরভজন সিং নিজেই পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। এর আগে লেজেন্ডস লিগে তিনি, শিখর ধাওয়ান, সুরেশ রায়না, পাঠান ভাইরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলতে অস্বীকার করেছিলেন। এর জেরে সেই টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে পাকিস্তানি লেজেন্ডস দল না খেলেই জয়ী হয়ে যায় এবং ফাইনালে উঠে যায়। তবে সেই হরভজনকেই আবু ধাবি টি১০ টুর্নামেন্টে পাক বোলারের সঙ্গে হাত মেলাতে দেখা গিয়েছে। ম্যাচে দাহানি দুর্দান্ত বল করেন। জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে নর্দার্ন ওয়ারিয়র্সের কাছে চার রানে হেরে যায় হরভজনের দল অ্যাসপিন স্ট্যালিয়ন্স। ১০ রান দিয়ে ২ উইকেট নিয়ে দাহানি ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন।

    উল্লেখ্য, ২২ এপ্রিল পহেলগাঁও হামলা এবং মে মাসের অপারেশন সিঁদুরের পর থেকে এশিয়া কাপ, নারী বিশ্বকাপ থেকে শুরু করে রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপে মত ক্রিকেট টুর্নামেন্টে ভারতীয় ক্রিকেটাররা পাকিস্তানিদের সঙ্গে হাত মেলাননি। এশিয়া কাপে তো এই নিয়ে বিশাল বিতর্কও হয়েছিল। যদিও টুর্নামেন্ট শুরুর আগে একটি অনুষ্ঠানে পাক অধিনায়ক সলমন আলি আঘা এবং পিসিবি তথা এসিসি চেয়ারম্যান মহসিন নকভির সঙ্গে হাত মেলাতে দেখা গিয়েছিল সূর্যকুমার যাদবকে। যা ঘিরে বিশাল বিতর্ক হয়। এরপর এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারত তিনটি ম্যাচ খেলেছিল এবং কোনওটিতে সূর্যরা হাত মেলাননি পাক ক্রিকেটারদের সঙ্গে।

    করমর্দন বিতর্কের জেরে এশিয়া কাপ ২০২৫-এর ম্যাচ রেফারিদের প্যানেল থেকে অ্যান্ডি পাইক্রফটকে অপসারণের দাবি জানিয়ে আইসিসির দ্বারস্থ হয়েছিল পিসিবি। তবে তাতে কোনও লাভ হয়নি। দাবি করা হয়েছিল, ভারত-পাক প্রথম ম্যাচের সময় টসের সময় ভারতীয় অধিনায়কের সঙ্গে যাতে করমর্দন না করেন, তার জন্য পাকিস্তানের সলমন আঘাকে বার্তা দিয়েছিলেন পাইক্রফ্ট। এই আবহে পাইক্রফ্টকে সরানোর দাবি তুলেছিল পিসিবি। তবে আইসিসি তা করেনি। এদিকে দাবি না মানা হলে টুর্নামেন্ট থেকে সরে দাঁড়ানোর হুমকি পর্যন্ত দিয়েছিল পিসিবি। তবে শেষ পর্যন্ত পাইক্রফ্টকে মেনে নিয়ে এশিয়া কাপে খেলে তারা।

