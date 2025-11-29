গম্ভীরের বক্তব্যে না-খুশ! হেড কোচের ভবিষ্যত ঠিক করে ফেলল BCCI? নজরে আগরকরও
গম্ভীরের মন্তব্যে অসন্তুষ্ট বিসিসিআই মনে করছে, দলের ব্যর্থতার সময় একসুরে কথা বলা উচিত ছিল।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজ হোয়াইটওয়াশে ভারতীয় ক্রিকেটে যে ধাক্কা লেগেছে, তার জেরে সবচেয়ে বেশি চাপে হেডকোচ গৌতম গম্ভীর। মাঠের ফলাফল যেমন হতাশাজনক, তেমনই সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি যে ভঙ্গিতে কথা বলছেন, তাতে অসন্তুষ্ট ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। বিশেষ করে ইডেনে টেস্ট হারার পিচ বিতর্ক নিয়ে ভারতের কোচের মন্তব্য ভালো ভাবে নিচ্ছে না বোর্ড।
ইডেনে কালো মাটির পিচে ভারতের চতুর্থ ইনিংসে মাত্র ৯৩ রানে অলআউট হওয়ার ঘটনায় প্রবল সমালোচনা শুরু হয়। ক্রিকেট মহল প্রশ্ন তোলে-দলের দুঃখজনক ব্যাটিং ব্যর্থতার দায় কী শুধুই উইকেটের? কিন্তু গম্ভীরের সাফ কথা, পিচে কোনও সমস্যা ছিল না। বরং তাঁর দাবি, এটি ছিল দক্ষতা, মানসিক দৃঢ়তা ও টেকনিক পরীক্ষা করার আদর্শ পিচ। ইডেনে ম্যাচ পরবর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে গম্ভীর বলেন, 'এটাই সেই পিচ যা আমরা খুঁজছিলাম। এখানকার কিউরেটর খুবই সাহায্য করেছেন। আমার মনে হয় না যে, উইকেট কঠিন ছিল। এই পিচেই যারা ধৈর্য দেখিয়েছে, তারা রান পেয়েছে। এই ধরনের পিচে ডিফেন্স পোক্ত রাখা জরুরি। এখানকার পিচে স্পিনারদের থেকে পেসাররা বেশি উইকেট নিয়েছে। তবে উইকেট যেমনই থাকুক না কেন, ১২৪ রান তাড়া করা সম্ভব ছিল। এই ধরনের উইকেটে মানসিক দৃঢ়তার প্রয়োজন হয়। এই অকপট মন্তব্যই বোর্ডের অসন্তোষের বড় কারণ। গম্ভীরের মন্তব্যে অসন্তুষ্ট বিসিসিআই মনে করছে, দলের ব্যর্থতার সময় একসুরে কথা বলা উচিত ছিল।
ইডেনের পরে গুয়াহাটির লাল মাটির পিচেও ব্যাটিং ধস নেমেছে। ভারতের টানা ব্যর্থ পারফরম্যান্সে প্রস্তুতি ও কৌশল নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বোর্ডের একাধিক কর্মকর্তা মনে করছেন, প্রধান কোচের এই ধরনের বক্তব্য দলের ভেতরের সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলছে।বোর্ডের এক কর্মকর্তা জানান, 'হোয়াইট-বল মরশুম শেষ হলে গভীর পর্যালোচনা হবে।' অর্থাৎ গম্ভীরের মন্তব্যে অসন্তুষ্ট বিসিসিআই ভবিষ্যতে বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে। বোর্ড স্পষ্ট জানিয়েছে, আপাতত দেশের ক্রিকেটে স্প্লিট কোচিংয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে গম্ভীরের অবস্থান পুরোপুরি নিরাপদ। সূত্র বলছে, বিকল্পের অভাবে তিনি এখনও দায়িত্বে রয়েছেন। কিন্তু বছরের শেষে ভারতের ঘরের মাঠে টি২০ বিশ্বকাপের পারফরম্যান্সই গম্ভীরের ভবিষ্যতের মূল পরীক্ষাপত্র। ভারত যদি ব্যর্থ হয়, নেতৃত্ব পরিবর্তনের আলোচনা ফের জোর পেতে পারে।
বছরের শেষ ভাগ থেকেই ভারত প্রবেশ করবে হোয়াইট-বল মরশুমে। বোর্ড শীঘ্রই ব্যাটিং ব্যর্থতা ও দলের টেস্ট প্রস্তুতি নিয়ে পৃথক রিপোর্ট তৈরি করবে। সেই বৈঠকে গম্ভীরের সঙ্গে থাকবেন প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকরও। তবে হঠাৎ কোনও বড় পরিবর্তন আনার পরিকল্পনা নেই। ‘স্প্লিট কোচিং’-এর ধারণাকে আপাতত অবাস্তব বলা হয়েছে, আর বিকল্প প্রার্থীর সংখ্যাও সীমিত। তবুও বিষয়টি এখানেই শেষ হচ্ছে না। এখন প্রশ্ন-গম্ভীরের মন্তব্যে অসন্তুষ্ট বিসিসিআই কী টি২০ বিশ্বকাপের পরেই নতুন কোচ খোঁজা শুরু করবে? বোর্ডের অন্দরে যে আলোচনা চলছে, তা স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে-গম্ভীরের সামনে বড় পরীক্ষা বাকি।