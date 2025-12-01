Edit Profile
    আত্মপক্ষে সুযোগ নেই! প্লট দুর্নীতি মামলায় ৫ বছরের কারাদণ্ড হাসিনার, শাস্তি বোন-বোনঝিরও

    হাসিনাদের বিরুদ্ধে জমি দু্র্নীতি মামলার সাজা ঘোষণার জন্য সকাল থেকেই ঢাকার আদালতের সামনে নিরাপত্তার ঘেরাটোপ ছিল।

    Published on: Dec 01, 2025 9:35 PM IST
    By Sahara Islam
    গণহত্যা মামলায় আগেই মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা হয়েছিল। এবার বাংলাদেশের রাজধানীতে নির্মীয়মান উপনগরীর প্লট বিলিতে অনিয়মের অভিযোগে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিল ঢাকার বিশেষ জজ আদালত। ‌একই মামলায় হাসিনার বোন শেখ রেহানাকে সাত বছর কারাভোগের সাজা দেওয়া হয়েছে। দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন রেহানা-কন্যা টিউলিপ সিদ্দিকও। ‌তাঁকে দুই বছরে জেল দিয়েছে আদালত।‌ কারাদণ্ডের পাশাপাশি রেহানা ও টিউলিপকে এক লক্ষ টাকা করে জরিমানা দিতে হবে। প্লট বণ্টন দুর্নীতিতে দোষী সাব্যস্ত বাকি ১৪ জনকে ৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

    প্লট দুর্নীতি মামলায় ৫ বছরের কারাদণ্ড হাসিনার, শাস্তি বোন-বোনঝিরও (সৌজন্যে টুইটার )
    প্লট দুর্নীতি মামলায় ৫ বছরের কারাদণ্ড হাসিনার, শাস্তি বোন-বোনঝিরও (সৌজন্যে টুইটার )

    টিউলিপ বর্তমানে ব্রিটেনের লেবার পার্টির এমপি। এর আগে তিনি বর্তমান সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। বাংলাদেশেই অন্য একটি দুর্নীতির মামলায় সে দেশের দুর্নীতি দমন কমিশন টিউলিপের বিরুদ্ধে মামলা করায় নৈতিক দায় নিয়ে তিনি মন্ত্রিসভা থেকে সরে গিয়েছেন। এখন তাঁকে সাংসদ পথ থেকেও সরে যাওয়ার দাবি উঠতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে ঢাকার পূর্বাচলে নির্মীয়মান উপনগরীতে আইন ভেঙে পরিবারের সদস্যদের প্লট দিয়েছেন বলে অভিযোগ। ওই প্রকল্পে পূর্বাচলে ১০ কাঠা জমি পেয়েছেন শেখ হাসিনার বোন শেখ রেহানা ও বোনঝি তথা ব্রিটিশ সংসদের সদস্য টিউলিপ সিদ্দিক। টিউলিপের বিরুদ্ধে আবার অতিরিক্ত অভিযোগ, তিনি ব্রিটিশ এমপি-র ক্ষমতা ব্যবহার করে প্লট নিয়েছেন। এ নিয়ে গত ১৩ জানুয়ারি জমি দুর্নীতির মামলা করে বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন। সোমবার তারই শাস্তি ঘোষণা হল। তবে এই মামলায় শুধুমাত্র শেখ রেহানার প্লট পাওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

    এই অভিযোগের একটি মামলায় গত সপ্তাহে ঢাকার নিম্ন আদালত হাসিনাকে ২১ বছর এবং তাঁর পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয় ও কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুলকে পাঁচ বছর করে কারাবাসের সাজা দিয়েছে। আরেকটি মামলায় শেখ রেহানার পুত্র রেদোয়ান মুজিব ও ছোট মেয়ে আজমিনা সিদ্দিকের বিরুদ্ধে আগামী সপ্তাহে রায় ঘোষণা করবে ঢাকার আদালত।

    ঢাকায় নিরাপত্তা

    সোমবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪–এর বিচারক মহম্মদ রবিউল আলম এই মামলার রায় ঘোষণা করেন। পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে মোট ১৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়। হাসিনা ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা সাজাপ্রাপ্ত বাকি আসামীরা হলেন সরকারি পদাধিকারী। অন্যদিকে, হাসিনাদের বিরুদ্ধে জমি দু্র্নীতি মামলার সাজা ঘোষণার জন্য এদিন সকাল থেকেই ঢাকার আদালতের সামনে নিরাপত্তার ঘেরাটোপ ছিল। আদালতের প্রধান প্রবেশপথে বাড়তি পুলিশ ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্যরা মোতায়েন ছিলেন। বিশেষ আদালতের এজলাসের সামনের বারান্দাতেও অতিরিক্ত পুলিশ দেখা গিয়েছে। সন্দেহভাজন কাউকে দেখলে জিজ্ঞাসাবাদ করে তবেই আদালত চত্বরে ঢুকতে দেওয়া হয়েছে।

    আত্মপক্ষে সুযোগ নেই

    গত মাসে ১৭ নভেম্বর ঢাকার আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত শেখ হাসিনাকে একটি মামলায় মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। আর একটি মামলায় তাঁকে যাবজ্জীবন কারাবাসে সাজা দেওয়া হয়। সেই থেকে পর পর হাসিনা ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে মামলায় সাজা ঘোষণা করতে শুরু করেছে বিভিন্ন আদালত। বেশিরভাগ মামলার শুনানি বছর গড়াচ্ছে না। তাৎপর্যপূর্ণ হল কোনও মামলাতেই হাসিনা ও তাঁর নিকটজনেরা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাননি। তাঁদের হয়ে আদালতে কোনও আইনজীবী ছিলেন না। এই প্রথম হাসিনার বোন রেহানা এবং তাঁর কন্যা টিউলিপ বাংলাদেশে কোন দুর্নীতির মামলায় দোষী সাব্যস্ত হলেন। তাঁরা এখন সাজাপ্রাপ্ত আসামি। এদিকে, প্রশাসন ও আদালতের এই ভূমিকা নিয়ে রীতিমত চর্চা শুরু হয়েছে বাংলাদেশে। রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে রাজনীতি থেকে শেখ পরিবারকে মাইনাস করতেই দ্রুত সাজা ঘোষণা করা হচ্ছে। বাংলাদেশের বিদ্যমান আইনে সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ সীমিত। আওয়ামী লিগের অভিযোগ, ইউনুস প্রশাসন চাইছে আওয়ামী লিগের নেতৃত্ব থেকে শেখ পরিবারকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করা। সেই কারণেই হাসিনা ও রেহানার পাশাপাশি তাদের ছেলে-মেয়েদের বিরুদ্ধেও দ্রুত সাজা ঘোষণা করা হচ্ছে।

