    নয়া ষড়যন্ত্র! গায়ে পাকিস্তানের পতাকা, মরুরাজ্যে রহস্যময় বেলুন মিলতেই জারি হাই অ্যালার্ট

    গ্রামবাসীদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে কোনও সন্দেহজনক বস্তু চোখে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় পুলিশ বা বিএসএফকে জানানোর জন্য।

    Published on: Dec 06, 2025 9:01 PM IST
    By Sahara Islam
    আবারও নয়া ষড়যন্ত্র শুরু পাকিস্তানের? রাজস্থানের বিকানিরে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের কাছে রহস্যজনক পাকিস্তানি বেলুন উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কী উদ্দেশ্য নিয়ে এই বেলুন পাঠানো হয়েছিল, তা নিয়েই তৈরি হয়েছে রহস্য। ইতিমধ্যেই নিরাপত্তা বাহিনীকে সতর্ক করা হয়েছে।

    মরুরাজ্যে রহস্যময় বেলুন মিলতেই জারি হাই অ্যালার্ট (সৌজন্যে টুইটার )
    মরুরাজ্যে রহস্যময় বেলুন মিলতেই জারি হাই অ্যালার্ট (সৌজন্যে টুইটার )

    সূত্রের খবর, শুক্রবার মধ্য রাতে বিকানিরের সিয়াসার চৌগান গ্রামের কৃষিজমিতে গ্রামবাসীরা দেখতে পান এক সন্দেহজনক এয়ার বেলুন। ওই বেলুনের গায়ে লেখা পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স। ভারত-পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে গ্রামের কৃষিজমিতে প্রথম এই বেলুন দেখা যায়। 'অপারেশন সিঁদুরের' পর দুই দেশের মধ্যে যে সংঘাতের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, সেই পরিস্থিতি মাথায় রেখে গ্রামের প্রধান বেলুনটি দেখেই দ্রুত খবর দেন পুলিশ এবং বিএসএফকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিএসএফের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় এবং পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসাবে। এরপর ঘণ্টাখানেক ধরে রাজস্থানের বিকানিরের বিস্তৃত অঞ্চলে তল্লাশি চালানো হয় আশপাশের কৃষিজমি জুড়ে। বেলুনটিকেও পরীক্ষা করেন বিএসএফ আধিকারিকরা।

    প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে বেলুনে কোনও বিস্ফোরক, সেন্সর ডিভাইস, ক্যামেরা, ট্রান্সমিটার বা অন্য কোনও ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম পাওয়া যায়নি। তবুও নিরাপত্তা জোরদার করতে কোনও ঢিলেমি রাখতে রাজি নয় বাহিনী। এই কারণেই বেলুনটির উৎস, উদ্দেশ্য এবং সম্ভাব্য বার্তা নিয়ে গোয়েন্দারা আলাদা ভাবে তদন্ত শুরু করেছেন। অফিসারদের ধারণা, ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে পাকিস্তানের দিক থেকে এই বেলুনটি ভারতের রাজস্থানে ভেসে আসতে পারে। সীমান্ত এলাকার ভূপ্রকৃতি এবং সাম্প্রতিক আবহাওয়ার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেও সেই অনুমানকে প্রাথমিকভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তবে শুধুমাত্র বাতাসের উপর নির্ভর করে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে নারাজ গোয়েন্দা বিভাগ। কারণ এর আগেও বহুবার পাকিস্তানের দিক থেকে সীমান্ত বরাবর অনুপ্রবেশমূলক কাজের প্রমাণ মিলেছে। গত কয়েক বছরে বিএসএফের নজরে এসেছে, রাজস্থানের খাজুওয়ালা, অনুপগড় এবং রাইসিংনগর সেক্টর দিয়ে পাকিস্তানের মাদক চক্র ড্রোনের মাধ্যমে হেরোইন, অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং নজরদারি সরঞ্জাম পাঠিয়েছে। একাধিকবার পাকিস্তানি নজরদারি ড্রোন ভারতীয় এলাকায় ঢুকে পড়েছে। ফলে এই ধরনের অচেনা বস্তুর উপস্থিতিকে কোনওভাবেই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না নিরাপত্তা বাহিনীর তরফে।

    রাজস্থানের এই ঘটনার পরই সীমান্তবর্তী এলাকায় হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। বাড়ানো হয়েছে নজরদারি, শক্তিশালী করা হয়েছে নাইট পেট্রোলিং। গ্রামবাসীদেরও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে কোনও সন্দেহজনক বস্তু চোখে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় পুলিশ বা বিএসএফকে জানানোর জন্য। তদন্তের পর বেলুন নিয়ে আসল সত্যতা কী, তা জানা যাবে। তবে ভারত-পাক উত্তেজনার আবহে এই পাকিস্তানি বেলুন সীমান্তে নতুন রহস্য তৈরি করেছে বলেই মনে করছে নিরাপত্তা মহল।

