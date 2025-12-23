Himanta on Bangladesh: 'কূটনীতির সময় গেছে', বাংলাদেশে অস্ত্রোপচারের নিদান হিমন্তের
হিমন্ত বলেন, প্রতিবেশী দেশের সংকটের স্থায়ী সমাধান কেবল 'অস্ত্রোপচারের' মাধ্যমেই সম্ভব। মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, বর্তমান পরিস্থিতি ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, বিশেষ করে অসমের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।
বাংলাদেশে চলমান অস্থিরতা এবং ভারতের নিরাপত্তার উপর এর প্রভাবের বিষয়ে একটি বড় মন্তব্য দিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে কূটনীতির সময় এখন শেষ হওয়ার দ্বারপ্রান্তে। প্রতিবেশী দেশের সংকটের স্থায়ী সমাধান কেবল 'অস্ত্রোপচারের' মাধ্যমেই সম্ভব। মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, বর্তমান পরিস্থিতি ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, বিশেষ করে অসমের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।
নিউজ১৮-এর 'রাইজিং অসম কনক্লেভ'-এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শিলিগুড়ি করিডোরকে ভারতের সবচেয়ে বড় কৌশলগত উদ্বেগ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। একে 'চিকেন নেক' নামেও ডাকা হয়। এই সংকীর্ণ করিডোরটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে দেশের বাকি অংশের সাথে সংযুক্ত করে এবং এর উভয় পাশে বাংলাদেশ এবং নেপাল অবস্থিত। এই নিয়ে হিমন্ত বলেন, 'এই অঞ্চলকে সুরক্ষিত করার জন্য ভারতকে একদিন ২০-২২ কিলোমিটার জমি নিতে হতে পারে - তা কূটনৈতিক বা জোরজবরদস্তির মাধ্যমেই হোক।'
হিমন্ত বিশ্ব শর্মা 'চিকেন নেক'কে একটি 'অসম্পূর্ণ এজেন্ডা' হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, সময় ও পদ্ধতি কেন্দ্রীয় সরকার স্থির করবে... তবে এই ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরার প্রয়োজন রয়েছে।' বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে টার্গেট করে অসমের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মহম্মদ ইউনুসের সরকার বেশিদিন টিকবে না। বর্তমান সরকার ভারত, বিশেষ করে সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির জন্য উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তৈরি করেছে। তিনি বলেন, নির্বাচনের পর পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে।'
এরপর ১৯৭১ সালের যুদ্ধের কথা উল্লেখ করে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিনি বলেন, সেই সময় ভারত 'চিকেন নেক' সমস্যা স্থায়ীভাবে সমাধানের জন্য জমি চাইতে পারত বাংলাদেশের কাছে। এটি না হওয়ার কারণে এই করিডরের সাথে যুক্ত বিপদ আজও রয়ে গেছে। বর্তমান সমস্যার জন্য দেশভাগের সময় কংগ্রেসের নীতিকে দায়ী করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, গণভোট হলে বাংলাদেশের হিন্দুরা ভারতকে বেছে নিত। ভুল সিদ্ধান্তের কারণে অনেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) অবস্থান করতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশে হিন্দুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন শর্মা। হিমন্ত আরও বলেন, ২০২৭ সালের আদমশুমারির সময় অসমে হিন্দু এবং মুসলিম জনসংখ্যা সমান-সমান হতে পারে। এই জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের কারণে রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা জটিল হয়ে উঠছে। শর্মা বলেন, শেখ হাসিনার পর বাংলাদেশ দ্রুত বিদ্রোহের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।