    Hindus in Bangladesh: জেগেছে বাংলাদেশি বিদ্বজ্জনদের বিবেক, ইউনুস জমানায় হিন্দু নিধন নিয়ে খোলা চিঠি

    হিন্দু সহ বাংলাদেশি সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়ে খোলা চিঠি লিখলেন সেই দেশের ৩২ জন বিশিষ্ট নাগরিক। হিন্দুদের ধর্মীয় উপাসনালয়, বাড়ি, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে হামলা, সংখ্যালঘু খুনের মত ঘটনায় নিন্দা জানানো হয়েছে।

    Published on: Jan 11, 2026 9:33 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    হিন্দু সহ বাংলাদেশি সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়ে খোলা চিঠি লিখলেন সেই দেশের ৩২ জন বিশিষ্ট নাগরিক। হিন্দুদের ধর্মীয় উপাসনালয়, বাড়ি, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে হামলা, সংখ্যালঘু খুনের মত ঘটনায় নিন্দা জানানো হয়েছে। খুন হওয়া দীপু দাস, রানা প্রতাপ বৈরাগী, শরৎ চক্রবর্তী মণিদের নাম উল্লেখ করা হয় সেই চিঠিতে। চট্টগ্রামের রাউজানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়িতে ঘরের দরজা বন্ধ করে অগ্নিসংযোগ করার ঘটনারও নিন্দা জানানো হয়েছে। এই আবহে হিন্দুসহ দেশের সব সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আহ্বান জানানো হয়েছে ইউনুস সরকারকে। এরই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য প্রশাসন এবং সব রাজনৈতিক দলকে আহ্বান জানানো হয়েছে। সেই খোলা চিঠিতে বলা হয়েছে, সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনায় যারা উস্কানি দিচ্ছে, তারা এই সব ঘটনার পৃষ্ঠপোষক এবং মদতকারী।

    হিন্দু সহ বাংলাদেশি সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়ে খোলা চিঠি লিখলেন সেই দেশের ৩২ জন বিশিষ্ট নাগরিক।
    হিন্দু সহ বাংলাদেশি সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়ে খোলা চিঠি লিখলেন সেই দেশের ৩২ জন বিশিষ্ট নাগরিক।

    এই পরিস্থিতিতে খোলা চিঠিতে একাধিক দাবি জানানো হয়েছে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ হত্যা, বাড়িঘরে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় দায়ী ব্যক্তিদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে এবং তাদের বিচারের আওতায় আনতে হবে; উস্কানিদাতাদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর, দোকানপাটসহ স্থাপনা, মন্দির, গির্জাসহ সব উপাসনালয়ের সুরক্ষা দিতে অন্তর্বর্তী সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

    বাংলাদেশি মিডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী, এই খোলা চিঠিতে স্বাক্ষর রয়েছে - সুলতানা কামাল, খুশী কবির, রাশেদা কে চৌধুরী, জেড আই খান পান্না, ইফতেখারুজ্জামান, আনু মুহাম্মদ, শাহীন আনাম, ফিরদৌস আজিম, শামসুল হুদা, নুর খান, সামিনা লুৎফা, সুমাইয়া খায়ের, সুব্রত চৌধুরী, তবারক হোসেন, স্বপন আদনান, তাসনিম সিরাজ মাহবুব, রোবায়েত ফেরদৌস, জোবাইদা নাসরীন, মনিন্দ্র কুমার নাথ, পাভেল পার্থ, সালেহ আহমেদ, পারভেজ হাসেম, রেজাউল করিম চৌধুরী, শাহ ই মবিন জিননাহ, জাকির হোসেন, সাইদুর রহমান, সাঈদ আহমেদ, দীপায়ন খীসা, জবা তালুকদার, ঈশিতা দস্তগীর, মেইনথিন প্রমীলা ও হানা শামস আহমেদের।

    উল্লেখ্য, এর আগে বাংলাদেশে ২ জানুয়ারি থেকে এখনও পর্যন্ত ৮ জন হিন্দুকে খুন করা হয়েছে। ১০ জানুয়ারি সিলেটে খুন হন জয় মহাপাত্র। এর আগে মিঠুন সরকার তাড়া খেয়ে পালাতে গিয়ে প্রাণ হারিয়ছিলেন বিলে ঝাঁপ দিয়ে। ৫ জানুয়ারি ২ জন হিন্দুকে খুন করা হয়েছিল বাংলাদেশে। ঢাকার পার্শ্ববর্তী নর‌সিংদী‌তে খুন করা হয় এক হিন্দু ব্যবসাীকে। মৃতের নাম শরৎ চক্রবর্তী ম‌ণি, বয়স আনুমানিক ৪০ বছর। নর‌সিংদীর পলাশ উপ‌জেলার চরসিন্দুর বাজারে নিজের মুদি দোকানে খুন হন তিনি। জানা গিয়েছে, দুষ্কৃতীরা ধারালো অস্ত্র নিয়ে চড়াও হয়েছিল মণির ওপর। সেই হামলায় গুরুতর ভাবে খম হন তিনি। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে মৃত্যু হয় তাঁর। গত ১৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে ফেসবুকে নিজের উদ্বেগ ব্যক্ত করে একটি পোস্ট করেছিলেন শরৎ। লিখেছিলেন, 'চারিদিকে এত আগুন, এত হিংসা। আমার জন্মভূমি মৃত্যু উপত্যকায় পরিণত হয়েছে।' আর সেই উদ্বেগ প্রকাশের একমাস যেতে না যেতেই তাঁকে খুন হতে হয়।

    এর আগে ৫ জানুয়ারি যশোরে গুলি করে খুন করা হয় হিন্দু ব্যবসায়ী তথা সাংবাদিক রানাপ্রতাপ বৈরাগীকে। জানা যাচ্ছে, রানাকে তাঁর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ডেকে পাশে একটি ক্লিনিকের পাশে থাকা গলির মুখে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানেই রানাকে গুলি করা হয়। পর পর একাধিক গুলি চালায় আততায়ীরা। এছাড়া গত ২ জানুয়ারি খুন হয়েছিলেন সত্য রঞ্জন দাস। ৩ জানুয়ারি খুন হন মিলন দাস এবং সনু দাস। গত ৩১ ডিসেম্বরে হামলার শিকার খোকন চন্দ্র দাসেরও মৃত্যু হয় ৩ জানুয়ারি। ৪ জানুয়ারি খুন হন শুভ পোদ্দার। এর আগে ডিসেম্বরে দীপু চন্দ্র দাস এবং অমৃত মণ্ডলের খুনের ঘটনা সামনে এসেছিল সেই দেশে।

    এদিকে ২ জানুয়ারি লক্ষ্মীপুরের রামগতিতে সত্যরঞ্জন দাসের ৯৬ শতক জমির ধান পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ৩ জানুয়ারি ভোরে চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলার আমুচিয়া ইউনিয়নের চার নম্বর ওয়ার্ডের মিলন দাসের বাড়ির সবাইকে আটক করে ডাকাতি চালানো হয়েছিল। একই দিনে কুমিল্লার হোমনার সানু দাসের ঘরে যেখান থেকে ১০ ভরি সোনা, ১২ ভরি রুপো ডাকাতি করা হয়েছিল। ঝিনাইদহে কালীগঞ্জে ৪০ বছরের এক হিন্দু বিধবা নারীকে ধর্ষণ করে তাঁর মাথার চুল কেটে দেওয়া হয়েছিল। দিনাজপুরের বোচাগঞ্জ উপজেলার বাড়েয়া গ্রামের সন্তোষ কুমার রায়ের বাড়িতে চাঁদাবাজি করতে গিয়ে স্থানীয় এনসিপি নেতা তফসির ও তার সহযোগী মঞ্জুরুল আলম পুলিশের হাতে আটক হয়।

    এর আগে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ দাবি করেছিল, ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশে কমপক্ষে ৫১টি হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে সংখ্যালঘুদের ওপর। ডিসেম্বরে বাংলাদেশে হত্যা করা হয় ১০ জন হিন্দুকে। খুন হওয়া হিন্দুদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দীপু চন্দ্র দাস এবং অমৃত মণ্ডল। তাঁদের নৃশংস খুনের ঘটনায় ভারতে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন হয়েছিল। এদিকে ডিসেম্বরে চুরি ও ডাকাতি ১০টি, বাড়িঘর-ব্যবসা প্রতিষ্ঠান-মন্দির ও জমিজমা দখল, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ২৩টি ঘটনা রয়েছে। এছাড়া ধর্মীয় অবমাননা ও র’র দালালের মিথ্যা অভিযোগে আটক ও নির্যাতন ৪টি, ধর্ষণ চেষ্টা ১টি, দৈহিক নির্যাতন ৩টি।

