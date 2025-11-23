Edit Profile
    সেজে উঠছে অযোধ্যা! রাম মন্দিরের চূড়ায় উঠবে ঐতিহাসিক পতাকা, জানুন ইতিহাস

    রাম মন্দির নিয়ে ভক্তদের মধ্যে উন্মাদনার শেষ নেই। ২০২৪ সালের ২২ জানুয়ারি মূল মন্দিরের উদ্বোধন করা হয়।

    Published on: Nov 23, 2025 7:20 PM IST
    By Sahara Islam
    অযোধ্যার রাম মন্দিরের চূড়ায় উঠতে চলেছে এক ঐতিহাসিক পতাকা। আগামী ২৫ নভেম্বর এই বিশালাকৃতির গেরুয়া পতাকা উত্তোলন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পুরাণ অনুসারে, এই দিনই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন ভগবান রাম ও সীতা। তাই এই বিশেষ দিনটি মহা সমারোহে উদযাপন করতে চলেছে অযোধ্যার রামমন্দির কর্তৃপক্ষ। উপস্থিত থাকবেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিশিষ্ট সন্ন্যাসী ও ধর্মীয় আচার্যরা। ইতিমধ্যেই পুরোদমে শুরু হয়েছে এই বিশেষ আয়োজনের প্রস্তুতি। আর এই ঐতিহাসিক পতাকার নেপথ্যে রয়েছেন ভারততত্ত্ববিদ ললিত মিশ্র।

    রাম মন্দিরের চূড়ায় উঠবে ঐতিহাসিক পতাকা (@ShriRamTeerth)
    রাম মন্দিরের চূড়ায় উঠবে ঐতিহাসিক পতাকা (@ShriRamTeerth)

    বার্তা সংবাদ এএনআই-র প্রতিবেদন অনুসারে, শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের কোষাধ্যক্ষ গোবিন্দ দেব গিরি জানিয়েছেন, ২২ ফুট লম্বা ও ১১ ফুট চওড়া এই পতাকাটি উত্তোলন করা হবে রাম মন্দিরের ১৬১ ফুট উঁচু চূড়ার উপরে থাকা ৪২ ফুটের স্তম্ভে। তিনি আরও জানান, পতাকাটি হবে সম্পূর্ণ গেরুয়া রঙের, যার কাপড়ের গুণমান ও ঝড়-সহ্য করার ক্ষমতা ইতিমধ্যেই পরীক্ষিত। এটি ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার বেগে বয়ে যাওয়া ঝড়েও টিকে থাকতে সক্ষম। পতাকার খুঁটি ৩৬০ ডিগ্রি ঘূর্ণায়মান বল বিয়ারিং দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে, যাতে যে কোনও দিকের বাতাসেও পতাকা সঠিকভাবে উড়তে পারে। ভারততত্ত্ববিদ ললিত মিশ্রের এক যুগান্তকারী আবিষ্কার মহাভারতের পর হারিয়ে যাওয়া অযোধ্যার প্রাচীন পতাকাটিকে তার সঠিক স্থানে ফিরিয়ে এনেছে। মেওয়ার রামায়ণের একটি চিত্রকর্ম অধ্যয়ন করার সময় তিনি পতাকাটি পুনরুদ্ধার করেছেন। পরে তিনি বাল্মীকি রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে-এর উল্লেখ নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, পতাকায় থাকবে বাল্মিকীর রামায়ণে উল্লিখিত তিনটি প্রতীক- সূর্য, ‘ওম’ এবং কোভিদার গাছ।

    রাম মন্দিরের পতাকার ইতিহাস

    রাম মন্দিরের চূড়ায় সজ্জিত পতাকাটিকে খুবই বিশেষ বলে মনে করা হয়। পতাকায় সূর্য ও কোভিদার গাছকেও বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছে। হরিবংশ পুরাণ অনুসারে, অযোধ্যার সূর্য রাজবংশের পতাকায় এই প্রতীকগুলি থাকত। অযোধ্যার রাজকীয় পতাকায় কোভিদার গাছকে চিত্রিত করা হত। সেই কারণেই এটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে বিশাল রাম মন্দিরের পতাকায়। মহর্ষি বাল্মীকি বাল্মীকি রামায়ণে এই পতাকার কথা উল্লেখ করেছেন।কোভিদার গাছ হল মন্দার এবং পারিজাত গাছের সংকর, যা ঋষি কশ্যপ দ্বারা সৃষ্ট এবং প্রাচীন উদ্ভিদ সংকরায়নের প্রতীক। এবং ওম হল চিরন্তন আধ্যাত্মিক ধ্বনি। ললিত মিশ্র কোভিদার গাছ সনাক্ত করতে বড়সড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিলেন। প্রাথমিকভাবে একই রকম নামের কারণে এই গাছকে কাচনার ভেবে ভুল করেছিলেন তিনি। ভারততত্ত্ববিদ বলেন, মহাভারত যুদ্ধের পর, অযোধ্যার প্রাচীন পতাকা এবং পবিত্র বৃক্ষের অস্তিত্ব হারিয়ে গিয়েছিল। তবে, তিনি খুশি যে হারিয়ে যাওয়া প্রতীকটি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।

    এএনআই-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ললিত মিশ্র বলেন, 'আমাদের পৌরাণিক বিশ্বাস অনুসারে, ভগবান রাম সূর্যবংশের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাই আমরা একই পতাকায় সূর্য প্রতীকও স্থাপন করেছি। কমিটি উভয় প্রতীকই গ্রহণ করেছে। এবং আজ আপনি যে পতাকাটি দেখছেন তাতে কোভিদার গাছ এবং সূর্য প্রতীক রয়েছে। এছাড়াও, সূর্য প্রতীকের চারপাশে, একটি সৃজনশীল নকশা তৈরি করে 'ওম' লেখা হয়েছে। তাই পতাকায় তিনটি প্রতীক রয়েছে- ওম, সূর্য এবং কোভিদার গাছ। এইভাবে পতাকাটি অযোধ্যায় ফিরে এসেছে, যেখানে এটির উৎপত্তি হয়েছিল।' তিনি আরও বলেন, 'অযোধ্যার রাজা বৃহদ্বালা মহাভারতের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর মহাভারতে বলা হয়েছে যে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। তাই তাঁর হত্যার পর, অযোধ্যা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। আর আমার মনে হয়, যেহেতু এটি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, তাই ঐতিহাসিক পতাকা এবং গাছের অস্তিত্ব হারিয়ে গিয়েছিল। এরপর কালিদাসের সময়ে নয়া মোড় আসে। কালিদাস ফুল এবং গাছের সৌন্দর্য বর্ণনা করেন।'

    রাম মন্দিরের মেগা অনুষ্ঠান

    রাম মন্দির নিয়ে ভক্তদের মধ্যে উন্মাদনার শেষ নেই। ২০২৪ সালের ২২ জানুয়ারি মূল মন্দিরের উদ্বোধন করা হয়। রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। দীর্ঘদিন ধরেই সকলে অপেক্ষায় ছিলেন যে কবে মন্দিরের নির্মাণ শেষ হবে। অবশেষে মন্দির তৈরি হয়ে গেল। ঐতিহাসিক পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে এই বিশেষ দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখা হবে। উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাম মন্দির ট্রাস্টের তরফে প্রকাশ্যে আনা হয়েছে মন্দিরের নতুন ছবি। দেখা যাচ্ছে, চন্দন রঙের পিলার, গোলাপী রঙের কলসির ডিজাইনে সেজে উঠেছে রাম মন্দির। ২০২০ সালে যেখানে ৬০ লক্ষ ভক্তের সমাগম হয়েছিল, সেখানেই ৫ বছর বাদে, ২০২৫ সালে জানুয়ারি থেকে জুন মাসের মধ্যেই ২৩ কোটি ভক্তের সমাগম হয়েছিল। ডিসেম্বরের মধ্যে ৫০ কোটি ভক্তের সমাগম হবে। উত্তরপ্রদেশের ডিজিপিতেও বিশেষ অবদান রাখছে রাম মন্দিরে ভক্তের সমাগম।

