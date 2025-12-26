Edit Profile
    BJP in Kerala: বামেদের সাধের কেরলে ইতিহাস বিজেপির, প্রথমবার পেল মেয়র, সরাসরি ভোটে হারল CPIM

    কেরলে বিজেপি ইতিহাস রচনা করল। প্রথমবারের মতো বিজেপির কোনও নেতা মেয়র হয়েছেন দক্ষিণ ভারতের রাজ্যে। প্রবীণ বিজেপি নেতা ভি.ভি. রাজেশ (ভি ভি রাজেশ) শুক্রবার তিরুবনন্তপুরমের প্রথম বিজেপি মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন।

    Published on: Dec 26, 2025 2:52 PM IST
    By Ayan Das
    কেরলে বিজেপি ইতিহাস রচনা করল। প্রথমবারের মতো বিজেপির কোনও নেতা মেয়র হয়েছেন দক্ষিণ ভারতের রাজ্যে। প্রবীণ বিজেপি নেতা ভি.ভি. রাজেশ (ভি ভি রাজেশ) শুক্রবার তিরুবনন্তপুরমের প্রথম বিজেপি মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। এটি দক্ষিণের রাজ্যের রাজনীতিতে একটি ঐতিহাসিক এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। কারণ বিজেপি এখনও পর্যন্ত কেরলে ক্ষমতায় আসেনি। দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম ভাষণে তিনি বলেন, 'আমরা সবাইকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাব। ১০১টি ওয়ার্ডেই উন্নয়ন করা হবে ... তিরুবনন্তপুরমকে উন্নত শহরে রূপান্তরিত করা হবে।

    কেরলে ইতিহাস গড়ল বিজেপি। (ছবি সৌজন্যে এএনআই)
    কেরলে ইতিহাস গড়ল বিজেপি। (ছবি সৌজন্যে এএনআই)

    এর আগে শুক্রবার সকালে ৪৫ বছরের রাজেশ মেয়র নির্বাচনে মোট ৫১টি ভোট পান। তিনি একজন নির্দল কাউন্সিলর এম রাধাকৃষ্ণনের সমর্থনও পেয়েছেন। তাঁর পক্ষে ৫১টি ভোট পেয়েছিল। তাঁর প্রতিপক্ষ সিপিআইএমের আরপি শিবাজি ২৯টি ভোট পেয়েছেন। কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউডিএফের কেএস সবরিনাথন পেয়েছেন মোট ১৯টি ভোট। উল্লেখ্য, ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে অনুষ্ঠিত তিরুবনন্তপুরম মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন নির্বাচনে বিজেপি ৫০টি আসন জিতেছিল।

    উল্লেখ্য, বছর ঘুরলেই কেরলে বিধানসভা নির্বাচন হবে। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গেই বিধানসভা ভোট হয় কেরলে। ঠিক তার আগেই ২০২৫ সালের শেষলগ্নে এসে দেশের দক্ষিণভূমে দাপটে উড়ল পদ্মশিবিরের নেতৃত্বাধীন এনডিএর বিজয় নিশান। তিরুঅনন্তপুরম পুরনিগমের ভোটে বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ ৪৫ বছরের বামদুর্গে ব্যাপক ধাক্কা দিয়ে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে। বাম শাসিত কেরলে কেন্দ্রের শাসক শিবিরের এই জয় দক্ষিণভূমে বহু রাজনৈতিক সমীকরণের নিরিখে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

    কেরলের রাজধানী তিরুঅনন্তপুরমের সাংসদ কংগ্রেসের শশী থারুর। আর সেই তিরুঅনন্তপুরমের কর্পোরেশনের ভোটে বামেদের জোর ধাক্কা দিয়েছে এনডিএ শিবির। তিরুবনন্তপুরম কর্পোরেশনের ১০১টি ওয়ার্ড রয়েছে, যার মধ্যে এনডিএ ৫০টি, ইউডিএফ ১৯টি, এলডিএফ ২৯টি এবং অন্যান্যরা দুটি ওয়ার্ড জিতেছে। এর আগে এই পুরনিগমের ক্ষমতায় ছিল বামজোট এলডিএফ। তাদের ২৯ টি আসন কমে গিয়েছে ২০২৫ সালের এই ভোটে।

    এই ভোটে বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএর জয়ের পর নরেন্দ্র মোদী এক পোস্টে লেখেন,'ধন্যবাদ, তিরুবনন্তপুরম!' একইসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, ‘তিরুবনন্তপুরম কর্পোরেশনে বিজেপি-এনডিএ যে জনমত পেয়েছে তা কেরলের রাজনীতিতে এক যুগান্তকারী মুহূর্ত।’ উল্লেখ্য, গত কয়েক মাস ধরে প্রধানমন্ত্রী মোদী তথা বিজেপির সঙ্গে শশী থারুরের সম্পর্ক নিয়ে বহু চর্চা চলেছে। আর এই কংগ্রেসের শশী থারুরের কেন্দ্রে বামেদের পরাজয় ও বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএয়ের জয় নিয়ে শশী বলছেন,' এটাই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য। জনগণের রায়কে সম্মান করতে হবে, তা সে সামগ্রিকভাবে ইউডিএফের জন্য হোক বা আমার নির্বাচনী এলাকার বিজেপির জন্য।'

