    মৌলবাদী কোপে ভাষা দিবস! বাংলাদেশে 'ছুটি নেই' হিন্দুদের, ইতিহাস বদলের পথে ইউনূস?

    একাংশের অভিযোগ, ইউনূসের সরকার ভাষা আন্দোলনকে মুছে ফেলতে চাইছে।

    Published on: Jan 01, 2026 11:31 PM IST
    By Sahara Islam
    জব্বার-বরকতদের বলিদান কী ভুলিয়ে দিতে চাইছে নতুন বাংলাদেশ? ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন যাঁরা, তাঁদের ইতিহাস মুছতে উদগ্রীব মহম্মদ ইউনূসের সরকার। অন্তত ২০২৬ সালের জন্য বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের ছুটির বিজ্ঞপ্তি ঘিরে তেমনই মনে হচ্ছে। ধর্মের ঊর্ধ্বে ভাষার জন্য একজোট হয়েছিল বাঙালি। অমর একুশের ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে লেখা। এবার সেই আবেগ মুছতে উঠে পড়ে লেগেছে অন্তবর্তী সরকার। বাতিল হয়েছে ২১ ফেব্রুয়ারির ছুটি।

    ইতিহাস বদলের পথে ইউনূস? (Chief Adviser's Press Wing)
    শুধুই ভাষা দিবস নয়, বাংলাদেশের ২০২৬ সালের শিক্ষাবর্ষের ছুটির তালিকা থেকে বাদ পড়েছে সরস্বতী পুজো, জন্মাষ্টমী এবং মে দিবসের ছুটিও। শিক্ষা মন্ত্রক দেশের মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য ছুটির তালিকা প্রকাশ করেছে। যা দেখে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পরবর্তী ধাপে সর্বস্তরে এই বাতিলের ভাবনা রয়েছে বাংলাদেশের কট্টরপন্থী নেতাদের। ২০২৫ সালের শেষে নতুন বছরের ছুটির তালিকা প্রকাশ করেছে ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার। প্রকাশিত ছুটির তালিকা অনুযায়ী, নতুন বছরে মোট ছুটি রাখা হয়েছে ৬৪ দিন। যা বিদায়ী ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের তুলনায় ১২ দিন কম। ছুটি বাতিল হয়েছে কেবল ভাষা দিবস, সরস্বতী পুজো ও জন্মাষ্টমীতেই নয়, এছাড়াও বুদ্ধ পূর্ণিমা, মহালয়া এবং মধু পূর্ণিমাতেও থাকছে না ছুটি। এর সঙ্গে শবে মিরাজ, আশুরাতেও খোলা থাকবে মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক স্কুলগুলি। যদিও পাশাপাশি বলা হয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দিবস যেমন, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২৬ মার্চ, বাংলা নববর্ষ ও ১৬ ডিসেম্বর যথাযোগ্য মর্যাদায় বিদ্যালয়ে উদযাপন করতে হবে।

    স্কুলে ছুটি কমানোকে কেউ কেউ ইতিবাচকভাবে দেখলেও জাতীয়, ধর্মীয় আবেগ এবং মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের দিনে ছুটি বাতিলকে অনেকেই নেতিবাচকভাবে দেখছেন। বিশেষত ২১ ফেব্রুয়ারি এবং সংখ্যলঘু সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান-পার্বণে ছুটি বাতিলকে জামাত শাসিত বাংলাদেশে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র বলেই মনে করা হচ্ছে। একাংশের অভিযোগ, ইউনূসের সরকার ভাষা আন্দোলনকে মুছে ফেলতে চাইছে। অন্তর্বর্তী সরকারের সমর্থক তথা কট্টরপন্থীদের সাফাই, ২১ ফেব্রুয়ারি শনিবার পড়েছে। শুক্র এবং শনিবার বাংলাদেশে সাপ্তাহিক ছুটির দিন। তাই আলাদা করে ভাষা শহিদ দিবসের কথা উল্লেখ করা হয়নি। নিয়ম অনুসারে, সাপ্তাহিক ছুটির দিন হলেও আলাদা করে ভাষা শহীদ দিবসের উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। অতীতে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে অন্য সরকারি ছুটি পড়লে দিনটিতে সরকারি ছুটির ঘোষণা করা হত।অন্যদিকে, ২০২৬ সালের সরকারি ছুটির তালিকাও প্রকাশ করেছে ইউনূস সরকার। সেখানেও কোথাও ভাষা শহিদ দিবসের উল্লেখ নেই। হিন্দুদের একাধিক উৎসবের দিনেও থাকা সরকারি ছুটি বাতিল করে দিয়েছে ইউনূস সরকার। ২০২৬ সালের ঐচ্ছিক ছুটির মধ্যে মুসলিম পর্বে মোট ৫ দিন, হিন্দু পর্বে মোট ৯ দিন, খ্রিষ্টান পর্বে মোট ৮ দিন, বৌদ্ধ পর্বে মোট ৭ দিন এবং ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর কর্মচারীদের ক্ষেত্রে মোট ২ দিন করে ছুটি নেওয়া যাবে। বলে রাখা ভালো, ২০২৫ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি পড়েছিল শুক্রবার। যা বাংলাদেশে সাপ্তাহিক সরকারি ছুটির দিন। কিন্তু তারপরেও সরকার ছুটির বিজ্ঞপ্তিতে ওই দিনটিকে ভাষা দিবসের ছুটি বলেই উল্লেখ করা হয়েছিল।

    উল্লেখ্য, ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান অধুনা স্বাধীন বাংলাদেশের ছাত্রেরা উর্দুর বদলে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলন থামাতে গুলি চালায় পাক পুলিশ। পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয় বরকত, সালাম, রফিক, জব্বরদের। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার কাজ শুরু হয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশ ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে ‘শহিদ দিবস’ হিসাবে পালন করে। ভাষা শহিদদের সম্মান জানিয়ে ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে ইউনেস্কো ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসাবে স্বীকৃতি দেয়।

