চিন-তুরস্কে তৈরি অস্ত্র ভারতে ঢুকত পাকিস্তান হয়ে! কীভাবে? সামনে তথ্য, পিছনে কে?

চিন-তুরস্কে তৈরি অস্ত্র ভারতে ঢুকত পাকিস্তান হয়ে! কীভাবে? সামনে তথ্য, পিছনে কে?
চিন-তুরস্কে তৈরি অস্ত্র ভারতে ঢুকত পাকিস্তান হয়ে। সেই চক্র ফাঁস হয়ে গিয়েছে। সেই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে ১০টি বিদেশি সেমি-অটোমেটিক পিস্তল এবং ৯২টি কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে।
দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ আন্তর্জাতিক অস্ত্র পাচারের একটি নেটওয়ার্কের জাল উন্মোচন করেছে। এই চক্রটি বিদেশ থেকে পরিচালিত হচ্ছে বলে দাবি করা হয়েছে। চিন ও তুরস্কের তৈরি অত্যন্ত আধুনিক ও বিপজ্জনক পিস্তলগুলি পাকিস্তান থেকে পঞ্জাব, জম্মু ও কাশ্মীর হয়ে দিল্লিতে আসছিল। তদন্তে জানা গেছে, এই অস্ত্রের চালান দিল্লি, পঞ্জাব, হরিয়ানা, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে সক্রিয় বিভিন্ন গ্যাংস্টারদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। ক্রাইম ব্রাঞ্চের মতে, বাজেয়াপ্ত অস্ত্রের মধ্যে থাকা (পিএক্স-৫.৭) মডেলের পিস্তলটি তুরস্কের স্পেশাল ফোর্স ব্যবহার করে। তা থেকে অনুমান করা হচ্ছে যে চক্রটি আন্তর্জাতিক অস্ত্র পাচারকারীদের সঙ্গে যুক্ত।
কীভাবে অস্ত্র পাচার করা হত ভারতে?
এখনও পর্যন্ত তদন্তে জানা গিয়েছে, এই চক্রের মূল মাথা আমেরিকায় বসে থাকা জসপ্রীত ওরফে জাসসা, যে পাকিস্তানের হ্যান্ডলারদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখত। অস্ত্রের চালান ড্রোন মারফত ভারতে পাঠানো হত। ড্রোন থেকে নির্দিষ্ট স্থানে অস্ত্র ফেলা হত। অস্ত্রগুলি কার্বন পেপারে মুড়ে দেওয়া হত যাতে স্ক্যানার ও ডিটেক্টরে ধরা না পড়ে। চক্রের সদস্যরা মনদীপ ও দলবিন্দরকে ওই স্থান থেকে অস্ত্র তুলে দিল্লিতে ডেলিভারি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হত।
চক্রের জাল বহুদূর বিস্তৃত?
রিপোর্ট অনুযায়ী, পাকিস্তানের পাচারকারীরা রাতের অন্ধকারে সীমান্ত সংবেদনশীল এলাকায় অস্ত্র ও অন্যান্য নিষিদ্ধ সামগ্রী ফেলার জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা বাণিজ্যিক ড্রোন ব্যবহার করে, যাতে তারা নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে ধরা না পড়ে। এই ড্রোনগুলি রেডার এড়াতে সাধারণত কম উচ্চতায় ওড়ে। ছোট হওয়া সত্ত্বেও এগুলি অনেত পে-লোড বহন করতে পারে। অস্ত্রের চালান সীমান্ত বেড়ার কাছে পূর্ব-নির্বাচিত জিপিএস স্থানে ফেলা হয়, যেখান থেকে ভারতীয় সীমান্তের রিসিভার এবং স্থানীয় অপরাধীরা সেগুলি তুলে নেয়।
কীভাবে অভিযুক্তদের পাকড়াও করা হয়েছে?
গত ১৯ নভেম্বর গোপন সূত্রে পুলিশ খবর পায় যে দিল্লির রোহিণী সেক্টর-২৮-এ অস্ত্রের একটি বড় চালান আসতে চলেছে। খবর পেয়ে পুলিশ খাতু শ্যাম মন্দিরের কাছে তল্লাশির সময় পঞ্জাব নম্বরপ্লেটের একটি সাদা গাড়ি আটকায়। গাড়ির আরোহী মনদীপ, দলবিন্দরের তথ্যের ভিত্তিতে স্পিকার বক্স থেকে একটি ব্যাগ উদ্ধার করা হয়, যাতে আটটি পিস্তল ছিল। আরও দুটি পিস্তল ও আটটি কার্তুজ উদ্ধার করা হয়।
