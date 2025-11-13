তুরস্ক সফর, টেলিগ্রাম চ্যাট! কীভাবে মৌলবাদে জড়াল ‘ডাক্তারদের মডিউল’?

Subscribe Now! Get features like
গত সোমবার দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লার সামনে হুন্ডাই আই-২০ গাড়িতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয়। ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় ১০ জনের দেহ। আহত আরও ২০ জন। দু’দিন পরে দিল্লির বিস্ফোরণকে জঙ্গি হামলার তকমা দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। বুধবার ভুটান থেকে ফিরে কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটের সঙ্গে বৈঠকে বসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই বৈঠকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, দিল্লি বিস্ফোরণকে জঙ্গি হামলার তকমা দেওয়া হবে। এই আবহে দিল্লির লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে বিস্ফোরণের তদন্তে উঠে এল আরও ভয়ঙ্কর তথ্য।
পুলিশ সূত্রে খবর, দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লার কাছে গাড়ি বিস্ফোরণের ঘটনায় জড়িত তথাকথিত 'ডাক্তার মডিউল'-এর মূল শিকড় পাওয়া গিয়েছে দুটি টেলিগ্রাম গ্রুপে। অনুমান, এই গ্রুপগুলিকেই ব্যবহার করা হত শিক্ষিতদের মগজধোলাই করতে। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, ফারজানাদন-ই-দারুল উলম নামক একটি টেলিগ্রাম গ্রুপ ব্যবহার করা হত মগজধোলাইয়ের জন্য। উমর বিন খাতাব নামক আরেক ব্যক্তি আরেকটি টেলিগ্রাম গ্রুপ চালাতেন। এরা সকলেই জইশ-ই-মহম্মদের সদস্য। পাকিস্তান থেকে জইশের অপারেটিভ হিসাবে কাজ করত।
সোমবার সন্ধ্যায় লালকেল্লার কাছে ১০ জনের মৃত্যুর ঘটনায় দিল্লি পুলিশ বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন (UAPA) এবং বিস্ফোরক আইনের অধীনে একটি এফআইআর দায়ের করে। এরপরেই বুধবার দিল্লিতে গাড়ি বিস্ফোরণের ঘটনা জঙ্গি হামলা বলে জানায় কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। ক্যাবিনেট বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এর যোগ্য জবাব দেবে ভারত। দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটের বৈঠক হয়। দিল্লি বিস্ফোরণের ঘটনায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ২ মিনিট নীরবতা পালন করা হয় ক্যাবিনেটের তরফে। বৈঠকের পর এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘দেশবিরোধী শক্তির সংঘটিত এক জঘন্য সন্ত্রাসী হামলা প্রত্যক্ষ করেছে ভারত।' বিবৃতিতে বিস্ফোরণের এই ঘটনাকে ‘রাষ্ট্রবিরোধী শক্তিগুলির পরিচালিত নৃশংস ও কাপুরুষোচিত কাজ’ বলে অভিহিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে ভারত সব ধরনের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতির প্রতি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বলেও বিবৃতিতে পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘আমরা নিরীহ মানুষের প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই।' এছাড়া ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে যাওয়া চিকিৎসাকর্মী ও উদ্ধারকারী দলের অসাধারণ নিষ্ঠা ও কর্তব্যপরায়ণতারও প্রশংসা করা হয় বিবৃতিতে।
দিল্লিতে লালকেল্লার কাছে গাড়ি বিস্ফোরণ কী আত্মঘাতী হামলা? একের পর এক সঙ্গী ধরা পড়ে যাওয়াতেই কী মরিয়া হয়ে তড়িঘড়ি করে এই অ্যাকশন প্ল্যান করেছিল চিকিৎসক উমর উন নবি ? এই বিষয়টিই সবার আগে গোয়েন্দাদের মাথায় আসে। আলোচনায় আসে আত্মঘাতী হামলার তত্ত্ব। তবে তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই নতুন দিক আসছে সামনে। তদন্তকারীরা অনুমান করছেন, জম্মু ও কাশ্মীর, ফরিদাবাদে যৌথ তল্লাশি অভিযানে জঙ্গি মডিউলের পর্দা ফাঁস হওয়ার পর চাপে পড়ে গিয়েছিল সন্দেহভাজন জঙ্গি উমর উন নবি। বিশেষ করে, চিকিৎসকদের সন্ত্রাস ব্রিগেডের একের পর এক সদস্য ধরা পড়ে যাওয়ায়, আরও বেশি চাপে ছিল পুলওয়ামার বাসিন্দা ওই চিকিৎসক। গোয়েন্দা সূত্র বলছে, দিল্লির লালকেল্লার কাছে গাড়ি বিস্ফোরণের প্রাথমিক তদন্তে দেখা যাচ্ছে বিস্ফোরণটি কোনও সাধারণ আত্মঘাতী হামলা ছিল না, তবে সন্দেহভাজন ব্যক্তি আতঙ্কিত হয়ে অকালেই এটি ঘটিয়ে থাকতে পারে ।
দিল্লি বিস্ফোরণের তদন্তে হামলাকারীদের তথ্য তালাশ করতে গিয়েই উঠে এসেছে চিকিৎসকদের নাম। একই সঙ্গে তদন্তকারীদের নজরে এসেছে দুটি টেলিগ্রাম গ্রুপ। এই দুটি গোপন অনলাইন গ্রুপের নাম, ‘ফারজানাদন-ই-দারুল উলম’ এবং ‘উমর বিন খাতাব’, যা পাকিস্তান ভিত্তিক জইশ-ই-মহম্মদের দুই জঙ্গি অপারেটিভ পরিচালনা করত বলে জানা গিয়েছে। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, এই দুটি গ্রুপই ভারতীয় চিকিৎসক-চক্রের র্যাডিকালাইজেশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। এখানেই প্রথম যোগাযোগ স্থাপন হয়েছিল জম্মু ও কাশ্মীরের শোপিয়ানের ইমাম ইরফান আহমেদ ওয়াগাহ এবং ডাঃ উমর নবি-র মধ্যে। তদন্তকারীদের মতে, পাকিস্তান ভিত্তিক একাধিক হ্যান্ডলার অনলাইনে সংযোগ স্থাপন করে ভারতীয় সদস্যদের সঙ্গে। তাদের মধ্যে কয়েকজনের বিদেশ সফরের সময় সরাসরি সাক্ষাৎও ঘটে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।
ফরিদাবাদে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধার এবং দিল্লির বিস্ফোরণের ঘটনায় যোগসূত্র থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে লখনউয়ের বাসিন্দা শাহিন সাইদ নামে এক মহিলা চিকিৎসককে। জইশ-ই-মহম্মদের ‘হোয়াইট কলার জঙ্গি নেটওয়ার্কের’ সঙ্গে যোগ রয়েছে শাহিনের বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। ধৃত এই চিকিৎসককে নিয়ে মুখ খুলেছেন তার প্রাক্তন স্বামী হায়াত জাফর। যিনি নিজেও পেশায় একজন চিকিৎসক। তাঁর দাবি, ধার্মিক নয়, বরং একজন উদার মানসিকার মানুষ ছিল শাহিন। তিনি বলেন, ‘আমাদের সম্বন্ধ করে বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু ২০১৫ সালে বিবাহবিচ্ছেদের পর থেকে শাহিনের সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ হয়নি।’ কিন্তু কী কারণে বিবাহবিচ্ছেদের পথে হেঁটেছিলেন, সেটাও জানিয়েছেন জাফর। তাঁর কথায়, ‘আমাদের মধ্যে কোনও বিরোধ ছিল না। কিন্তু শাহিন ইউরোপ বা অস্ট্রেলিয়ায় চলে যেতে চেয়েছিল। সেখানে গেলে আরও কর্মসংস্থানের সুযোগ পাওয়া যেত এবং আমাদের ভবিষ্যতের জন্য ভালো হত একথা চিন্তা করেছিল শাহিন। কিন্তু আমি ভারত ছেড়ে যেতে রাজি ছিলাম না। এরপরই আমরা আলাদা হয়ে যাই।’ তিনি এও বলেন, ‘দুই সন্তানই আমার কাছে থাকে এখন। ওদের মায়ের সম্পর্কে খবরে কী বলা হচ্ছে, সেটা আমি ওদের জানাইনি।’
সূত্রের খবর, এই মডিউলের দু’জন মূল সদস্য চিকিৎসক মুজাম্মিলকে ফরিদাবাদ থেকে গ্রেফতার করা হয়। আর অন্যজন ছিল চিকিৎসক উমর। যে বিস্ফোরণের গাড়িতে উপস্থিত ছিল। এরা দু’জনকেই টেলিগ্রামের মাধ্যমেই তুরস্কে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। মনে করা হচ্ছে, জইশ-এর সঙ্গে যুক্ত কোনও হ্যান্ডলারের মধ্যস্থতাতেই তাদের তুরস্ক সফর নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছিল। সূত্র জানিয়েছে, তুরস্কে ওদের কে হোস্ট করেছিল, তা খোঁজ করে দেখা হচ্ছে। সূত্রের খবর, তাদের তুরস্ক সফরের পরেই দেশজুড়ে ছড়িয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। তুরস্ক থেকে ফেরার পরে মুজাম্মিল ফরিদাবাদের ক্লিনিকে যোগদান করে। আদিলকে সাহারনপুরে পাঠানো হয়।