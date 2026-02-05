Edit Profile
    ICC T20 World Cup 2026: লিটনরা টি২০ বিশ্বকাপ না খেলতে পারলেও বাংলাদেশে এইভাবে দেখা যাবে ওয়ার্ল্ড কাপ ২০২৬র সম্প্রচার!

    বাংলাদেশে কীভাবে দেখা যাবে টি২০ বিশ্বকাপ সম্প্রচার? দেখে নিন প্ল্যাটফর্মগুলি।

    Published on: Feb 05, 2026 9:44 PM IST
    By Sritama Mitra
    মুস্তাফিজুর ইস্যু দিয়ে শুরু হয়েছিল গোটা ঘটনাক্রম। এরপর নিরাপত্তা ইস্যুকে সামনে রেখে বাংলাদেশ টিম ভারতে খেলতে আসতে চায় না বলে আইসিসিকে জানায়।এরপর শেষমেশ ২০২৬ টি২০ বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়েছে বাংলাদেশ। তবে বাংলাদেশের দল বিশ্বকাপ থেকে বাদ গেলেও, বাংলাদেশের দর্শকরা বিশ্বকাপের টানটান উত্তেজনার প্রতিটি মুহূর্তের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হবেন না। বাংলাদেশে বসেও আইসিসি টি২০ বিশ্বকাপ উপভোগ করতে পারেন দর্শকরা। প্রকাশ্যে এল লাইভ স্ট্রিমিং অ্যাপের নাম।

    লিটনরা টি২০ বিশ্বকাপ না খেলতে পারলেও বাংলাদেশে এইভাবে দেখা যাবে WC সম্প্রচার! (AFP)
    ক্রিকেট বিশ্ব আর ক'দিন পর থেকেই টি২০ বিশ্বকাপ জ্বরে কাঁপবে! সেই প্রতিটি মুহূর্তকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করতেই পর্দায় নজর রাখবেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। তবে বাংলাদেশের টিম না খেললেও, বাংলাদেশের দর্শকরা এই বিশ্বকাপের ম্যাচগুলি লাইভ দেখতে পাবেন। বাংলাদেশে টিএসএম ও র‍্যাবিটহোলবিডি অ্যাপের মাধ্যমে দেখা যাবে বিশ্বকাপ টি ২০ ম্যাচ। এই বার্তা এদিন আইসিসি এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানায়। জানা যাচ্ছে, বাংলাদেশি মালিকানাধীন টিএসএম দেশের বাইরে বিভিন্ন দ্বিপক্ষীয় সিরিজ ও আইসিসি ইভেন্টের ম্যাচগুলো বাংলাদেশে সম্প্রচার করে থাকে। প্রসঙ্গত, গাজি টিভির অনলাইন প্লাটফর্ম হল র‍্যাবিটহোল বিডি অ্যাপ। এছাড়াও এ ছাড়াও টি-স্পোর্টস, নাগরিক টিভিও সম্প্রচার করবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬র ম্যাচগুলি। প্রসঙ্গত, আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলেছে টি২০ বিশ্বকাপ ২০২৬। প্রথম ম্যাচে মুম্বইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নামবে ভারত। ওয়াংখেড়েতে নামবে গতবারের টি২০ চ্যাম্পিয়ন ভারত।

    ২০ দনের এই টুর্নামেন্ট শেষ হবে ৮ মার্চ। এই বিশ্বকাপে বাংলাদেশ বাদ যেতেই ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান। বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়ে পাকিস্তান এই ম্যাচ বয়কট করে। আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি রয়েছে শ্রীলঙ্কায় ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের ম্যাচ। যা বয়কটের ডাক দিয়েছে ইসলামাবাদ। তবে, ভারতের ক্যাপ্টেন সূর্যকুমার যাদব সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ভারতের এই ম্যাচের জন্য কলম্বোর টিকিট বুক করা রয়েছে। ফলত, ভারত শিবিরে শিডিউলে এখনও কোনও পরিবর্তন আসেনি বলে জানা যাচ্ছে। সেই জায়গা থেকে এই ১৫ ফেব্রুায়ারি, 'ভ্যালেন্টাইন্স ডে'র পর দিন ‘স্ল্যাপ ডে’র ম্যাচ ঘিরে ঘটনাপ্রবাহ কোনদিকে যায়, সেদিকে তাকিয়ে ক্রিকেটমহল।

