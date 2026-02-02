৪,৫০০ কোটির ধাক্কা? পাকের 'ছলচাতুরি'-র ভয়ানক পরিণাম, কঠোর নিষেধাজ্ঞা ICC-র?

৪,৫০০ কোটির ধাক্কা? পাকের 'ছলচাতুরি'-র ভয়ানক পরিণাম, কঠোর নিষেধাজ্ঞা ICC-র?
সম্প্রচারকদের জন্য ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচে রত্নখচিত মুকুটের মতো।
পাকিস্তানের হঠকারি সিদ্ধান্ত আর তারই জেরে ক্রিকেটের মেরুদন্ডকে একেবারে ভেঙে দিতে পারে৷ ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ আধুনিক ক্রিকেট অর্থনীতিতে শুধু ট্রফির জন্য নয়, গোটা টুর্নামেন্টেরও চেয়েও বড়৷ এই দুই দলের লড়াই পুরো টুর্নামেন্টে অর্থের যোগান দেয়, সম্প্রচারের মূল্য নির্ধারণ করে এবং গোপনে সব ক্রিকেট বোর্ডগুলিকে ভর্তুকি দেয়৷ ভারতের বিপক্ষে ম্যাচে না বলার পর তাই আইসিসির সতর্কিতভাবে লেখা প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি একটি সতর্কীকরণের বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে।
আইসিসি নিজের বিজ্ঞপ্তিতি আশা প্রকাশ করেছে, ‘পিসিবি তার নিজের দেশে ক্রিকেটের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব বিবেচনা করবে কারণ এটি বিশ্বব্যাপী ক্রিকেট বাস্তুতন্ত্রের উপর প্রভাব ফেলতে পারে, যার এটি নিজেই একটি সদস্য এবং সুবিধাভোগী।'
৫০০ মিলিয়ন ডলারের ম্যাচ
টেলিকাস্ট রাইট, বিজ্ঞাপনের প্রিমিয়াম, স্পনসরশিপ অ্যাকটিভ হওয়া, টিকিটিং এবং আইনি বাজির মতো ডাউনস্ট্রিম বাণিজ্যিক কার্যকলাপ এবং অন্যান্য সবকিছু একসঙ্গে ধরে নিলে ভারত-পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতার মূল্য ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ভারতীয় মুদ্রায় ৪৫,০০০ কোটি টাকা অনুমান করা হয়। অন্য কোনও একটি ক্রিকেট ম্যাচ আর্থিক রোজগারের দিক থেকে এর কাছাকাছি আসেও না। সম্প্রচারকদের জন্য, এই ম্যাচে রত্নখচিত মুকুটের মতো। ভারত-পাকিস্তান টি-টোয়েন্টির বিজ্ঞাপনের হার নিয়মিতভাবে ১০ সেকেন্ডের জন্য ২৫-৪০ লক্ষ টাকা, যা অন্যান্য শীর্ষ দলগুলির বিরুদ্ধে ভারতের নকআউট ম্যাচের বিজ্ঞাপনের হারের তুলনায় অনেক বেশি৷ সেই ম্যাচটিই যদি সরে যায় তাহলে টুর্নামেন্টের পুরো আর্থিক কাঠামোর খোলনলচে বদলে যাবে।
কে হারাবে এবং কতটা হারাবে?
সম্প্রচারক
সবচেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে টেলিকাস্ট স্বত্বাধিকারীদের। ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচের জন্য বিজ্ঞাপন থেকে আনুমানিক আয় ৩০০ কোটি টাকা। কোনও টুর্নামেন্টের মাঝপথে একটি মার্কি লড়াই ভ্যানিশ হয়ে যাওয়া শুধু সময়সূচীর অসুবিধা করবে না - তার আর্থিক ক্ষতিকে ভয়ানকভাবে প্রভাবিত করবে। আর্থিক ক্ষতির কারণে জিওস্টার ইতিমধ্যেই আনুষ্ঠানিকভাবে আইসিসির কাছে ছাড় চেয়েছিল এবং এটি তাদের দাবিকে আরও শক্তিশালী করবে। বিশ্বকাপের প্রতিটি ম্যাচের অভ্যন্তরীণ মূল্য প্রায় ১৩৮.৭ কোটি টাকা।
সকল স্টেকহোল্ডারদের মনে ধাক্কা
একবার সম্প্রচারকরা টাকা ফেরত পেলে, আইসিসি সেই ধাক্কা নিজে নেবে এবং পরবর্তী পর্যায়ে তা অন্যদের কাছে পৌঁছে দেবে। কেন্দ্রীয় রাজস্ব হ্রাসের অর্থ হল কেবল ভারত ও পাকিস্তান নয়, সদস্য বোর্ডগুলিতেও আর্থিক বন্টনের পরিমাণও বড়সড়ভাবে কাটা পড়বে৷ সহযোগী এবং ছোট পূর্ণ সদস্যরা, যারা আইসিসির অর্থ প্রদানের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল, তারাও তাৎক্ষণিকভাবে চাপ অনুভব করতে বাধ্য হবে।
ভারত ও পাকিস্তান
প্রতিবেদন অনুসারে, ম্যাচটি না হলে দুই বোর্ডেরই তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ২০০ কোটি টাকা রাজস্ব হারানোর সম্ভাবনা তৈরি হবে৷ ভারতের এতে ক্ষতি হবে কিন্তু বিসিসিআই এতটাই ধনী বোর্ড যে প্রাথমিক এই আর্থিক ধাক্কা তারা কাটিয়ে উঠবে।পাকিস্তানের জন্য, এটি অস্তিত্বের সংকট হবে পিসিবি আইসিসির মোট রাজস্বের ৫.৭৫ শতাংশ পায়, যা বার্ষিক প্রায় ৩৪.৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই পাইপলাইনটি সম্মতি, নির্ভরযোগ্যতা এবং অংশগ্রহণের উপর নির্ভর করে। স্বেচ্ছায় প্রত্যাহার - অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ - যা তাদের এই টাকা বরাদ্দ করার ঘটনাকে ঘুরিয়ে দেবে তারা একেবারে মুখ থুবড়ে পড়বে।
এর অর্থ হল
কোনও বিমা সুরক্ষা থাকবে না কোনও আইনি সুরক্ষা থাকবে না ক্ষতিপূরণ, জরিমানা এবং ক্ষতিপূরণ দাবির সম্পূর্ণ ঝুঁকি আইসিসি সদস্য অংশগ্রহণ চুক্তি লঙ্ঘনের ফলে টুর্নামেন্টের অর্থ প্রদান স্থগিত, অতিরিক্ত জরিমানা এবং -সম্ভাব্য সম্প্রচারক মামলা হতে পারে, যার ফলে প্রাথমিক ক্ষতির চেয়ে কয়েক মিলিয়ন ডলার বেশি ক্ষতি হতে পারে।
আইসিসি-র পদক্ষেপ
২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) মধ্যে এক যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। আইসিসি এখন এমন একটি বৈঠকের প্রস্তুতি নিচ্ছে যা বিশ্ব ক্রিকেটের মানচিত্রকে চিরতরে বদলে দিতে পারে। পিসিবিকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে। এনডিটিভিকে সূত্র জানিয়েছে যে, জয় শাহের নেতৃত্বাধীন আইসিসি পাকিস্তানের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথা ভাবছে, কারণ দেশটি ১৫ ফেব্রুয়ারি ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচটি বয়কট করার ঘোষণা করেছে। এই বয়কটের কারণ হল বাংলাদেশের প্রতি সংহতি প্রকাশ, যাদেরকে এই টুর্নামেন্ট থেকে বাদ দিয়ে স্কটল্যান্ডকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
কী কী শাস্তির খাঁড়া পড়তে পারে?
১. সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা: ১৯৭০-এর দশকের দক্ষিণ আফ্রিকার পরিস্থিতির মতো পাকিস্তানকে সব আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা থেকে বাদ দেওয়া।
২. 'এনওসি' স্থগিত: বিদেশি তারকাদের পিএসএল-এ খেলার জন্য নো অবজেকশন সার্টিফিকেট দিতে অস্বীকার করা, যা কার্যকরভাবে পাকিস্তানের প্রধান ঘরোয়া লিগকে পঙ্গু করে দেবে।
৩. আর্থিক তহবিল আটকে রাখা: আইসিসি রাজস্ব থেকে পাকিস্তানের বার্ষিক প্রায় ৩৪.৫ মিলিয়ন ডলারের অংশ আটকে দেওয়া।
কূটনৈতিক চ্যানেল
সূত্রগুলোও নিশ্চিত করেছে যে সঙ্কট সমাধানের জন্য পর্দার আড়ালে আলোচনা চলছে, বিশেষ করে যখন এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে চলেছে। কূটনৈতিক চ্যানেলগুলো খোলা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো শেষ মুহূর্তে একটি সম্মানজনক সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। এর আগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) আসন্ন আইসিসি পুরুষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬-এ ভারতের বিপক্ষে না খেলার বিষয়ে পাকিস্তানের অবস্থান পুনর্বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করেছে।