HTLS 2025: দূষণ দূর করার কোনও জাদুকাঠি নেই, এটা ১ দিনের বিষয় নয়, বললেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী

HTLS 2025: দূষণ দূর করার কোনও জাদুকাঠি নেই, এটা ১ দিনের বিষয় নয়, বললেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী
দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেছেন যে দিল্লিতে দূষণ এবং ধোঁয়াশা রয়েছে। তবে এটা শুধু আজকের সমস্যা নয়। এটি এমন একটি সমস্যা যা এক বছর ধরে চলে আসছে। এক্ষেত্রে অনেক কারণ কাজ করছে। যানবাহন, খোলা জ্বালানি, ধুলোবালি সবই এটি বাড়ানোর ক্ষেত্রে কাজ করে। এমন নয় যে কোনও জাদুকাঠি এক ঝলকে দূষণের অবসান ঘটাবে না। দূষণ দূর করা একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া।
মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা হিন্দুস্তান লিডারশিপ সামিটে বক্তব্য রাখছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে দিল্লি থেকে দূষণ কখন শেষ হবে। মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেছেন যে দিল্লির দূষণ একটি উত্তরাধিকার সমস্যা। এটি এমন একটি সমস্যা যা বছরের পর বছর ধরে চলে আসছে। দিল্লিতে দূষণ বৃদ্ধির অনেক কারণ রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেছিলেন যে দিল্লি একটি বড় শহর যার জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। একইভাবে, আগে এখানে যত যানজট থাকত, তা আজকের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি। যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন আগের তুলনায় তিনগুণ বেশি। এই সব পরিস্থিতি প্রতিনিয়ত চলছে। দূষণে কোনও একক ইনপুট কাজ করে না।
মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেছেন যে খোলা পোড়ানোও এতে কাজ করে। এতে ধুলোবালিও কাজ করে। এতে যানজটও কাজ করে। এভাবে দূষণ একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এমন নয় যে এই সমস্যা আজ জাদুদণ্ড কাটার মধ্য দিয়ে শেষ হতে চলেছে। দূষণ দূর করতে নিরন্তর প্রক্রিয়া চলছে। আপনি যদি আজ এই দিকে কিছু করেন, তবে আপনি আগামিকাল আরও শক্তি অর্জন করবেন।
হিন্দুস্তান টাইমস লিডারশিপ সামিটে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেন, এই সমস্যা একদিনে দূর করা যাবে না। হ্যাঁ, আমি পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি যে ১০ মাসে দিল্লি সরকার দূষণের সমস্যা নিয়ে পূর্ববর্তী সরকারগুলির মতো দ্রুত কাজ করেছে। খবরটি আপডেট করা হচ্ছে।
