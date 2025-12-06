Edit Profile
    HTLS 2025: ১০ বছরের মধ্যে এই জিনিসটা শেষ করব, ডেডলাইন বেঁধে দিলেন মোদী, জোর পূর্ব ভারতেও

    প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার হিন্দুস্তান টাইমস লিডারশিপ সামিটে যোগ দেন। তিনি বলেন, আজ পরাধীনতার মানসিকতাকে পিছনে ফেলে প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন গৌরব অর্জনের চেষ্টা করা হচ্ছে। সেজন্য ডেডলাইনও বেঁধে দিয়েছেন তিনি।

    Published on: Dec 06, 2025 8:50 PM IST
    By Ayan Das
    প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার হিন্দুস্তান টাইমস লিডারশিপ সামিটে যোগ দেন। তিনি বলেন, আজ পরাধীনতার মানসিকতাকে পিছনে ফেলে প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন গৌরব অর্জনের চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'পরাধীনতার মানসিকতা ভারতের প্রশাসনিক পদ্ধতির জন্য একটি বড় ক্ষতি করেছে। দীর্ঘদিন ধরে সরকারি ব্যবস্থা তার নাগরিকদের অবিশ্বাস করেছিল। আমাদের দেশে এমন ব্যবস্থা ছিল, যেখানে সামান্যতম ভুলকেও গুরুতর অপরাধ বলে মনে করা হত।'

    হিন্দুস্তান টাইমস লিডারশিপ সামিটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। (PMO)
    হিন্দুস্তান টাইমস লিডারশিপ সামিটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। (PMO)

    প্রধানমন্ত্রী বলেন, মাত্র কয়েকদিন আগে আমি দেশের কাছে একটি আবেদন জানিয়েছিলাম। ভারতে মানসিক পরাধীনতার বীজ বপন করার বিষয়টির ২০০ বছর পূর্ণ হচ্ছে ২০৩৫ সালে। অর্থাৎ ১০ বছর দূরে। তাই এই ১০ বছরে আমাদের দেশকে পরাধীনতার মানসিকতা থেকে মুক্ত করতে আমাদের সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে।

    প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'উন্নত ভারত গড়ার পথে পরাধীনতার মানসিকতা সবচেয়ে বড় বাধা। আপনারাও জানেন যে আত্মবিশ্বাস ছাড়া কোনও দেশ এগিয়ে যেতে পারে না। দুর্ভাগ্যবশত, পরাধীনতার দীর্ঘ সময়কাল ভারতের এই আত্মবিশ্বাসকে নাড়িয়ে দিয়েছে। এর কারণ ছিল পরাধীনতার মানসিকতা।

    হিন্দুস্তান টাইমস লিডারশিপ সামিটে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'আমরা কী চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করছি তার একটি উদাহরণ দিচ্ছি। আপনারা এটাও জানেন যে দীর্ঘদিন ধরে ভারতের সম্ভাবনার একটি বড় অংশকে কাজে লাগানো হয়নি। যখন দেশের এই অনাবিষ্কৃত সামর্থ্য আরও বেশি সুযোগ পায়। যখন তারা পূর্ণ শক্তি এবং কোনও বাধা ছাড়াই দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করে, তখন দেশের পরিবর্তন নিশ্চিত। আজ ভারত এই অব্যবহৃত সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে চলেছে। আজ পূর্ব ভারতে আধুনিক পরিকাঠামো, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং শিল্প ক্ষেত্রে অনেক বিনিয়োগ হচ্ছে। আমাদের গ্রাম এবং ছোট শহরগুলিও আধুনিক পরিষেবায় সুসজ্জিত হচ্ছে। আমাদের ছোট শহরগুলি স্টার্ট-আপ এবং এমএসএমই-র জন্য নতুন হাব হয়ে উঠছে।'

