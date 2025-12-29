Edit Profile
    মধুচন্দ্রিমা থেকে ফিরতেই বিপত্তি! স্ত্রীয়ের আত্মহত্যার পরেই হাজার কিলোমিটার দূরে গিয়ে চরম পদক্ষেপ স্বামীর

    গানভি বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে ‘ব্রেন ডেড’ ঘোষণা করেন।

    Published on: Dec 29, 2025 2:08 PM IST
    By Sahara Islam
    বেঙ্গালুরু থেকে প্রায় এক হাজার কিলোমিটার দূরে মহারাষ্ট্রের নাগপুরে আত্মঘাতী হলেন এক যুবক। তাঁর মা-ও বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। সম্প্রতি এই ঘটনা ঘিরে হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছে দেশজুড়ে।

    স্ত্রীয়ের আত্মহত্যার পরেই চরম পদক্ষেপ স্বামীর (সৌজন্যে টুইটার )
    পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত যুবকের নাম সুরজ শিবান্না (৩৬)। গত বৃহস্পতিবার বেঙ্গালুরুতে সুরজের স্ত্রী গানভি (২৬) আত্মঘাতী হন। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই শনিবার নাগপুরের একটি হোটেলে সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় সুরজকে। গানভির মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে সুরজের বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছিল। জানা গিয়েছে, গত ২৯ অক্টোবর বিয়ে হয়েছিল ওই যুগলের। মধুচন্দ্রিমার জন্য তাঁরা শ্রীলঙ্কায় গেলেও বিবাদের জেরে মাঝপথেই ফিরে আসেন। গানভির পরিবারের দাবি, শ্বশুরবাড়িতে চূড়ান্ত অপমান ও লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়েছিল তাঁদের মেয়েকে। সেই কারণেই তাঁরা গানভিকে নিজেদের বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

    গত মঙ্গলবার গানভি বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে ‘ব্রেন ডেড’ ঘোষণা করেন। ভেন্টিলেশন সাপোর্টে থাকার পর বৃহস্পতিবার তাঁর মৃত্যু হয়। গানভির মৃত্যুর পরেই সুরজ ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে পণের দাবিতে অত্যাচারের অভিযোগ তুলে পুলিশের দ্বারস্থ হয় মৃতার পরিবার। এমনকী সুরজের বাড়ির সামনে তাঁদের গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভও দেখান গানভির পরিবারের সদস্যরা। শেষমেশ চাপ সামলাতে না পেরে গত শুক্রবার মা জয়ন্তীকে নিয়ে বেঙ্গালুরু ছেড়ে নাগপুরে চলে আসেন সুরজ। জানা গিয়েছে, সেখানকার ওয়ার্ধা রোডের একটি হোটেলে ওঠেন তাঁরা। শনিবার সুরজের ভাই সঞ্জয় শিবান্না পুলিশকে ফোন করে দাদা ও মায়ের আত্মহত্যার চেষ্টার কথা জানান। পুলিশ এসে সুরজের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে। জয়ন্তীদেবীকে সঙ্কটজনক অবস্থায় স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নাগপুরের হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন সুরজের মা। পুলিশ জানিয়েছে, সুরজের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি পরিবারের বয়ান সংগ্রহ করা হচ্ছে। সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুরো ঘটনার তদন্ত জারি রয়েছে।

