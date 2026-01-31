Edit Profile
    Virat Kohli wicket celebration: ‘বিরাটকে আউট করেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করব’, আইপিএলে সুযোগ পেয়েই বললেন বোলার

    ‘বিরাট কোহলিকে আউট করেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করব’, আইপিএলে সুযোগ পেয়েই বললেন বোলার। একটা সময় টেনিস বল ক্রিকেট খেলতেন। সেখান থেকে আইপিএলে উত্থান হয়েছে। স্থানীয় টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট থেকে উঠে এসেছেন তিনি।

    Published on: Jan 31, 2026 12:43 PM IST
    By Ayan Das
    বিরাট কোহলি তাঁর আইডল, তাঁর অনুপ্রেরণা। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক তথা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর (আরসিবি) তারকাকে দেখেই ক্রিকেট খেলা চালিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। আর সেই বিরাটের উইকেট পেলে পা ছুঁয়ে প্রণাম করবেন বলে জানালেন পঞ্জাব কিংসের তরুণ তুর্কি বিশাল নিশাদ। আইপিএল শুরুর আগে রাজস্থানের উদয়পুরে যে প্রাক-মরশুম শিবির হচ্ছে, তারইমধ্যে ২০ বছরের লেগস্পিনার বলেছেন, ‘আমার আইডল হলেন বিরাট কোহলি। ওঁর যে আকাঙ্খা এবং উদ্যম, তাতে আমি অনুপ্রাণিত হই। উনি আমার প্রিয় (খেলোয়াড়)।’ সেই রেশ ধরে তরুণ তুর্কি বলেন, ‘আমি যদি ওঁর উইকেট নিতে পারি, তাহলে ওঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করব। কারণ উনি আমার আইডল।’

    বিরাট কোহলি। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে এপি)
    বিরাট কোহলি। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে এপি)

    টেনিস বল খেলোয়াড় ছিলেন বিশাল, সেখান থেকে আইপিএলে

    আর সেই স্বপ্নটা যে দেখছেন, সেটা কয়েক বছর আগেও অলীক ছিল বিশালের কাছে। প্রাথমিকভাবে টেনিস বল খেলোয়াড় ছিলেন। তবে বল ছোড়ার দক্ষতা দেখে এক বন্ধুই তাঁকে পেশাদারি ক্রিকেটের দিকে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার পরামর্শ দেন। আর সেটাই পালটে দিয়েছে বিশালের কেরিয়ার। তাঁর কথায়, 'প্রাথমিকভাবে আমি টেনিস বল ক্রিকেট খেলতাম। আমায় বল ছুড়তে দেখেছিল এক বন্ধু। ও আমায় লেদার বল নিয়ে চেষ্টা করতে বলে। কারণ আমার অ্যাকশন ভালো লেগেছিল ওর। তারপরই আমি গুরুত্বের সহকারে অনুশীলন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আর সেভাবেই সবকিছুর সূত্রপাত হয়েছিল।'

    উত্তরপ্রদেশের স্থানীয় T20 টুর্নামেন্টে নজর কাড়েন বিশাল

    সেইসঙ্গে তিনি বলেন, ‘তিন বছর কোনও টাকা নেননি আমার কোচ। শেষপর্যন্ত আমি উত্তরপ্রদেশের একটি স্থানীয় টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে খেলে ভালো পারফরম্যান্স করি। দু'বছর সেই টুর্নামেন্টে খেলার পরে আমি এখানে (পঞ্জাব কিংস) এসেছি।’

    টেনিস বল ক্রিকেটের বড় অবদান তাঁর কেরিয়ারে

    আর এখানে যে পৌঁছেছেন, সেটার পিছনে টেনিস বল ক্রিকেটের বড় অবদান আছে বলে জানিয়েছেন বিশাল। তাঁর কথায়, ‘প্রাথমিকভাবে আমি যখন টেনিস বল নিয়ে অনুশীলন করতাম, তখন আমি স্পিন করতে পারতাম। টেনিস বলে যে দক্ষতা তৈরি হয়েছিল, সেটা আমি লেদার বলের ক্ষেত্রেও নিয়ে আসি। যা আমি বোলার হয়ে ওঠার পিছনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।’

