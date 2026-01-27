ICC and Bangladeshi Journalist: বাংলাদেশি সাংবাদিকদের জন্য নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে জয় শাহের ICC! কী জানা যাচ্ছে?

৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ এ শুরু হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপের আগে বাংলাদেশ ঘিরে একের পর এক পর্ব উঠে আসতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের সাংবাদিকদের অভিযোগ ছিল, বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশ বাদ পড়ার পর সেদেশের সাংবাদিকদের ভারত ও শ্রীলঙ্কার মাটিতে হতে চলা এই বিশ্বকাপের ম্যাচে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়নি, অর্থাৎ কার্ড পাননি তাঁরা। অভিযোগের কথা উঠতেই এবার আইসিসি স্পষ্ট করে অবস্থান।
পিটিআই সূত্রকে উল্লেখ করে আইসিসি জানিয়েছে,'অনুরোধের সংখ্যা এবং সময়সূচীতে পরিবর্তন হওয়ায় প্রক্রিয়াটি পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে। সেই অনুযায়ী স্বীকৃতি তালিকা তৈরি করা হচ্ছে।' জানা যাচ্ছে, প্রায় ৮০-৯০ জন বাংলাদেশি সাংবাদিক মিডিয়া অ্যাক্রিডিটেশনের জন্য আবেদন করেছিলেন এবং সূত্র জানিয়েছে, তাঁদের দেশের দল আইসিসি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করলেও, সমস্ত অনুরোধ পূরণ করা সম্ভব হত না। আইসিসি সূত্র বলছে,'যদি আপনি দেশের কোটা অনুসারে যান, তাহলে আপনি ৪০ এর বেশি সংখ্যা অতিক্রম করতে পারবেন না। আইসিসি হোম বোর্ডের সুপারিশ অনুসরণ করে এবং সেই অনুযায়ী আবেদনপত্রের উপর সিদ্ধান্ত নেয়।' এক্ষেত্রে উঠে আসছে বিসিবির প্রসঙ্গ। এদিকে, বাংলাদেশের একাধিক সাংবাদিক অত্যন্ত ক্ষুব্ধ এই বিষয়ে। বিসিবির মিডিয়া সেলের তরফে আমজাদ হোসেন বলেন,' সিদ্ধান্তটি গতকালই এসেছে এবং আমরা [(বিস্তারিত) জানতে চেয়েছি। একটি ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। এটি একটি অভ্যন্তরীণ এবং গোপনীয় বিষয়, তবে সংক্ষেপে বলতে গেলে ,আমরা জানতে চেয়েছিলাম কেন এটি করা হয়েছিল।' বাংলাদেশের এক সিনিয়র সাংবাদিক বলছেন,' আমি ৮ থেকে ৯টি আইসিসি বিশ্বকাপ খেলেছি। এই প্রথম আমার আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলো। পুনরায় আবেদন করার আগে আমরা বিসিবির স্পষ্টতার জন্য অপেক্ষা করছি।'
উল্লেখ্য, মুস্তাফিজুর ইস্যুকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আগেই আইসিসিকে জানায় তাদের দেশের দল ভারতে খেলতে আসবে না। তারা শ্রীলঙ্কায় খেলতে রাজি থাকলেও, ঈইসিসির বোর্ডের মিটিংর ভোটাভুটিতে বাংলাদেশের সেই দাবি সমর্থন পায়নি। এই জেদেই অনড় থাকে ইউনুসের বাংলাদেশ। শেষমেশ এই টুর্নামেন্ট থেকে বাদ পড়ে বাংলাদেশ। তবে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে পাকিস্তান এই টুর্নামেন্ট থেকে নিজেদের সরিয়ে নিতে পারে বলে হুমকি দিয়েছে। বেশ কিছু সূত্রের দাবি, পাকিস্তান এমন পদক্ষেপ করলে, বাংলাদেশকে ফের ডাকতে পারে আইসিসি। তারই মাঝে সাংবাদিকদের ঘিরে উঠে এল এই ঘটনা।
