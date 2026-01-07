ICC to BCB on T20 WC: বাংলাদেশকে তাদের জায়গা দেখাল ICC, ভারত নিয়ে নখরা দেখানো BCB-কে বলা হল...

ICC to BCB on T20 WC: বাংলাদেশকে তাদের জায়গা দেখাল ICC, ভারত নিয়ে নখরা দেখানো BCB-কে বলা হল...
বিসিবিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, টি২০ বিশ্বকাপে খেলতে হলে তাদের ভারতে যেতে হবে, নয়ত খেলাগুলোর পয়েন্ট খোয়াতে হবে। অর্থাৎ, কোনও ম্যাচ না খেলেই টুর্নামেন্ট থেকে বের হয়ে যেতে হবে। এমনই দাবি করা হলে ইএসপিএন ক্রিকইনফোর রিপোর্টে।
বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মুস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএলে না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বিসিসিআই। এই সিদ্ধান্তে চরম অপমানিত হয়েছিল বাংলাদেশ। এর জেরে বাংলাদেশের ক্রিকেট মহল থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ দাবি তুলেছিল, টি২০ বিশ্বকাপে যেন বাংলাদেশ দল ভারতে খেলতে না যায়। সেই পরিস্থিতিতে ভারত খেলতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়ে আইসিসিকে চিঠিও লেখে বাংলাদেশ। তবে আইসিসি সেই দাবি নাকচ করে দেয়।
এর আগে রাজনৈতিক কারণে ২০০৩ বিশ্বকাপে কেনিয়ায় যায়নি বেশ কিছু দল। সেই সময় ওয়াকওভার হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল সেই ম্যাচগুলিকে। পয়েন্ট পেয়েছিল কেনিয়া। আর এবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে সব দলের খেলার কথা, তারা ওয়াকওভার এবং পয়েন্ট পেয়ে যাবে লিটন দাসের দল ভারতে খেলতে না এলে। যদিও বিসিবি এখনও দাবি করে যাচ্ছে, সরকারি ভাবে ভেন্যু পরিবর্তন নিয়ে তাদের দাবি এখনও নাকচ করেনি আইসিসি।
বাংলাদেশ একদিকে বলছে, নিরাপত্তাজনিত কারণে তারা ভারতে যেতে নারাজ। আর রিপোর্ট অনুযায়ী, ৬ জানুয়ারির ভার্চুয়াল বৈঠকে বিসিবিকে আইসিসি জানাল, নিরাপত্তাজনিত কারণে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো ভারতের বাইরে আয়োজন সম্ভব নয়। উল্লেখ্য, আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি ভারত ও শ্রীলঙ্কায় শুরু হতে চলেছে আইসিসি টি২০ বিশ্বকাপ। ৮ মার্চ টুর্মামেন্টের ফাইনাল। টুর্নামেন্টে গ্রুপ সি- আছে বাংলাদেশ। তাদের গ্রুপ পরবের তিনটি ম্যাচ হওয়ার কথা কলকাতায়, একটি মুম্বইতে। বিশ্বকাপ শুরুর দিনই কলকাতায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে মাঠে নামার কথা বাংলাদেশের। এরপর ৯ ফেব্রুয়ারি ইতালির বিপক্ষে এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ইডেনেই ম্যাচ খেলার কথা বাংলাদেশের। আর নেপালের বিরুদ্ধে ১৭ ফেব্রুয়ারি মুম্বইতে খেলার কথা বাংলাদেশের।
