Bangladesh Party on India's 7 Sisters: ‘ভারত-বিরোধীদের প্রশ্রয় নয়, সেভেন সিস্টার্সের দিকেও চোখ তুলবে না বাংলাদেশ’

Bangladesh Party on India's 7 Sisters: ‘ভারত-বিরোধীদের প্রশ্রয় নয়, সেভেন সিস্টার্সের দিকেও চোখ তুলবে না বাংলাদেশ’
বাংলাদেশের এই 'কচি বিপ্লবীদের' একটা বড় অংশই আবার ভারত-বিরোধী মন্তব্য করে থাকেন। কেউ-কেউ তো সেভেন সিস্টার্স দখল করে নেওয়ারও হুমকি দেন। সেই আবহে বড় বার্তা এল। তাতে বলা হল, 'ভারত-বিরোধীদের প্রশ্রয় নয়, সেভেন সিস্টার্সের দিকেও চোখ তুলে তাকাবে না বাংলাদেশ।'
বাংলাদেশে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় এলে ভারত-বিরোধী শক্তিকে প্রশ্রয় দেবে না ঢাকা। এমনই দাবি করলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগির। সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়ালের সাক্ষাৎকারে বিএনপির মহাসচিব দাবি করেছেন যে তারেক রহমান যদি সরকার গঠন করেন, তাহলে বাংলাদেশ এমন কোনও কাজ করবে না, যা ভারতের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করতে পারে বা ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারে। বাংলাদেশের মাটিতে ভারত-বিরোধী কোনও সংগঠন বা কোনও বিচ্ছিন্নতাবাদী কোনও সংগঠনকে কার্যকলাপ চালাতে দেওয়া হবে না। ভারতের সেভেন সিস্টার্সের দিকেও বাংলাদেশ তাকাবে না বলে জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব।
বাংলাদেশে সরকার গঠনের দৌড়ে এগিয়ে বিএনপি
আর আপাতত যা ইঙ্গিত, তাতে বাংলাদেশে ঠিকঠাক নির্বাচন হলে সরকার গঠনের দৌড়ে এগিয়ে আছে বিএনপি। এমিনেন্স অ্যাসোসিয়েটস ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টের (ইএএসডি) রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গিয়েছে যে ৭০ শতাংশ মানুষ আছেন বিএনপির পক্ষে। ৩০০টি সংসদীয় আস থেকে প্রায় ২০,০০০ মানুষকে নিয়ে সেই সমীক্ষা চালানো হয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে যে বাংলাদেশের 'কচি বিপ্লবীদের' দল এনসিপির পক্ষে আছেন সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী মাত্র ২.৬ শতাংশ। আর জামায়েত ইসলামির পক্ষে ১৯ শতাংশের মতো মানুষ আছেন বলে ওই সমীক্ষায় জানানো হয়েছে।
'কচি বিপ্লবীদের' লাফালাফি চলছে
এমনিতে বাংলাদেশের এই 'কচি বিপ্লবীদের' একটা বড় অংশই আবার ভারত-বিরোধী মন্তব্য করে থাকেন। কেউ-কেউ তো সেভেন সিস্টার্স দখল করে নেওয়ারও হুমকি দেন। সেই আবহে বিএনপির মহাসচিব যে কথা বললেন, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। বিশেষজ্ঞদের মতে, ফখরুল যা বলেছেন, সেটা না করে উপায় নেই। ‘কচি বিপ্লবী’-রা যা বলছেন, সেটার পথে হাঁটলে গেলে বাংলাদেশের বিপদ যে সমূহ, তা ভালোমতোই জানেন তাঁরা।
তারেককে বিশেষ বার্তা মোদীর
উল্লেখ্য, দিনকয়েক আগে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার শেষকৃত্যে ঢাকায় যান ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেকের হাতে তুলে দেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর চিঠি। তাতে মোদী বলেন, ‘বাংলাদেশের উন্নতির পাশাপাশি ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক মজবুত করার ক্ষেত্রে উনি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। (খালেদা জিয়ার) প্রয়াণে অপূরণীয় শূন্যতা তৈরি হলেও তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শ চিরকালের মতো অম্লান থাকবে। আমি নিশ্চিত যে আপনার (তারেক) দক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) তাঁর আদর্শ মেনে এগিয়ে যাবে। সেইসঙ্গে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে গভীর এবং ঐতিহাসিক সম্পর্কের নয়া সূচনা ও আরও সমৃদ্ধশালী করে তোলার ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে তাঁর আদর্শ।’
News/News/Bangladesh Party On India's 7 Sisters: ‘ভারত-বিরোধীদের প্রশ্রয় নয়, সেভেন সিস্টার্সের দিকেও চোখ তুলবে না বাংলাদেশ’