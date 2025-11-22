Edit Profile
    RSS Chief on Hinduism: 'হিন্দুরা না থাকলে পৃথিবীই থাকবে না', দাবি RSS প্রধানের, বললেন স্বাধীনতা নিয়েও

    হিন্দু ধর্ম নিয়ে একটি বড় মন্তব্য করলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) প্রধান মোহন ভাগবত। তিনি বলেছেন যে আমরা সমাজের একটি মৌলিক কাঠামো তৈরি করেছি, যার কারণে হিন্দু সমাজ টিকে থাকবে। যদি হিন্দুরা না থাকেন, তাহলে পৃথিবী থাকবে না।

    Published on: Nov 22, 2025 11:04 AM IST
    By Ayan Das
    রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) প্রধান মোহন ভাগবত। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)
    রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) প্রধান মোহন ভাগবত। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)

    ‘ভারত এক অমর সমাজ, অমর সভ্যতার নাম’

    বিষয়টি আরও ব্যাখ্যা করে ভাগবত বলেছেন, 'ভারত এক অমর সমাজ, অমর সভ্যতার নাম। বাকিরা এসেছে, উজ্জ্বল হয়েছে এবং চলে গিয়েছে। আমরা এদের উত্থান ও পতন দেখেছি। আমরা এখনও আছি এবং থাকব কারণ আমরা আমাদের সমাজের মৌলিক কাঠামো তৈরি করেছি। এর ফলে হিন্দু সমাজ টিকে থাকবে। যদি হিন্দু না থাকে, তাহলে পৃথিবী থাকবে না।'

    স্বাধীনতার লড়াই নিয়েও মুখ খুললেন আরএসএস প্রধান

    ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উদাহরণ দিয়ে আরএসএস প্রধান বলেছেন, 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য অস্ত যেত না। কিন্তু ভারতে তাদের সূর্যাস্তের শুরু হয়েছিল। এর জন্য আমরা ৯০ বছর ধরে চেষ্টা করেছি। ১৮৫৭ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত। এত দীর্ঘ সময় ধরে আমরা সবাই স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছি। সেই স্বর আমরা কখনও দমে যেতে দিইনি। সেই স্বর কখনও কমেছে, কখনও বেড়েছে, কিন্তু কখনও দমন হতে দিইনি।'

    ভাগবত বলেছেন যে প্রতিটি সমস্যার সমাধান সম্ভব। এর জন্য তিনি মাওবাদ বা নকশালবাদের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে যখন সমাজ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এটি আর সহ্য করা হবে না, তখন তা শেষও হয়ে গিয়েছে। সেইসঙ্গে তিনি সামাজিক ঐক্যের আহ্বান জানান এবং পুনরায় বলেছেন যে তাঁর সংগঠন সমাজকে শক্তিশালী করার জন্য সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত।

    আরএসএস কারও বিরুদ্ধে নয়, দাবি ভাগবতের

    আরএসএস প্রধান বলেছেন, ‘রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ কারও বিরুদ্ধে নয়। এর গঠন সমাজকে ধ্বংস করার জন্য নয়, বরং সমাজকে সমৃদ্ধ করার জন্য করা হয়েছে।’ তিনি বলেছেন যে সংঘ রাজনীতি করে না এবং কোনো সংগঠনকে রিমোট কন্ট্রোল দ্বারা চালায় না। এটি কেবল বন্ধুত্ব, স্নেহ এবং সামাজিক সম্প্রীতির মাধ্যমে কাজ করে। ভারতীয় সভ্যতার প্রতি নিষ্ঠা সহকারে সমাজের উন্নতির জন্য কাজ করা যে কোনও ব্যক্তি একজন ঘোষিত স্বেচ্ছাসেবক বলে দাবি করেছেন আরএসএস প্রধান।

