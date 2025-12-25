Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    'ভয় ও সন্ত্রাস!' ব্রিটেনে মুনিরের কট্টর সমালোচকের উপর হামলা, নেপথ্যে ভাইরাল...

    পাকিস্তানে ইমরান খান সরকার থাকাকালীন মন্ত্রী ছিলেন মির্জা শাহজাদ আকবর।

    Published on: Dec 25, 2025 8:32 PM IST
    By Sahara Islam
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    পাকিস্তানের জেলবন্দি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের প্রাক্তন উপদেষ্টা মির্জা শাহজাদ আকবরের উপর হামলার ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে। সূত্রের খবর, ব্রিটেনে বসবাসকারী আকবরের উপর একদল মুখোশধারী দুষ্কৃতী হামলা চালায় বলে অভিযোগ। যার জেরে তিনি মুখে গুরুতর চোট পেয়েছেন। তাঁর নাক ও চোয়াল ভেঙে গিয়েছে।

    মুনিরের কট্টর সমালোচকের উপর হামলা (সৌজন্যে টুইটার )
    মুনিরের কট্টর সমালোচকের উপর হামলা (সৌজন্যে টুইটার )

    পাকিস্তানে ইমরান খান সরকার থাকাকালীন মন্ত্রী ছিলেন আকবর। ২০২২ সালে পাক পার্লামেন্টে অনাস্থা ভোটে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় তাঁকে। শাহজাদ আকবর ইমরান খানের উপদেষ্টাও ছিলেন। ২০২২ সালেই তাঁকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তিনি পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের কট্টর সমালোচক হিসেবেও পরিচিত।সম্প্রতি মুনিরের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। তারপর থেকেই ইসলামাবাদ তাঁকে ব্রিটেন থেকে প্রত্যর্পণের চেষ্টা করছে। এরমধ্যেই তার বাড়ির কাছেই আকবরের উপর হামলার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ইতিমধ্যে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে। তাঁর সমর্থকদের অভিযোগ, মুনিরের নির্দেশেই এই আকবরের উপর হামলা চালানো হয়েছে। এটিকে 'আন্তর্জাতিক দমন-পীড়নের' ঘটনা হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। মুনিরের সমালোচকদের অভিযোগ, পাকিস্তানের সামরিক নেতৃত্বের সমালোচনাকারী ব্যক্তিদের দেশের বাইরেও নিশানা করা হচ্ছে।

    শাহজাদ আকবরের ভাইরাল বক্তৃতা

    ভাইরাল ভিডিওয় দেখা গেছে, মুনিরের সমালোচনা করে আকবর বলেন, প্রতিরক্ষা প্রধান 'গত সাড়ে তিন বছর ধরে ভয় ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে' পাকিস্তান পরিচালনার চেষ্টা করেছেন। তিনি আরও বলেন, 'উনি আমাদের বাড়িতে আক্রমণ করেছেন, প্রিয়জনদের অপহরণ করেছেন, আমাদের অপহরণ করেছেন, আমাদের নেতাদের অপহরণ করেছেন এবং আমাদের পরিবারকে অপহরণ করেছেন। আমাদের মধ্যে ভয় ও সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য উনি সব ধরণের নৃশংসতা করেছেন। যদি তিনি সফল হতেন, তাহলে আজ আমরা এখানে বিপুল সংখ্যায় দাঁড়িয়ে থাকতাম না। যদি তিনি সফল হতেন এবং তার ভয় ও সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ত, তাহলে পাকিস্তানের আদিয়ালা কারাগারের বাইরে ইমরান খানের তিন বোন বসে থাকতেন না। এর অর্থ হল তিনি ব্যর্থ হয়েছেন।' মুনিরকে কটাক্ষ করে আকবর বলেন, 'যে ব্যক্তি এখনও তার পোশাকের নিচে বুলেট প্রুফ জ্যাকেট পরে থাকেন, তার অর্থ হল তাঁর মধ্যে ভয় ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।'

    অতীতে আকবরের উপর আক্রমণ

    এই প্রথম নয়, ২০২৩ সালে মির্জা শাহজাদ আকবর দাবি করেছিলেন, ব্রিটেনে বাড়ির বাইরে অ্যাসিড হামলার শিকার হয়েছেন তিনি। বিবিসির প্রতিবেদন অনুসারে, শাহজাদ আকবর বলেছিলেন, বাড়ির সামনেই তাঁর উপর এ হামলা চালানো হয়। হামলার জেরে তাঁর চোখ রক্ষা পেয়েছে, তবে শরীরের অন্যান্য জায়গা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিবিসিকে আকবর বলেছেন , ২০২২ সালের এপ্রিলে ইমরান খান ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর পাকিস্তান থেকে সপরিবার ব্রিটেনে চলে আসার পর তাঁকে অসংখ্যবার হুমকি দেওয়া হয়েছে। ভাইকে গুম করা হয়েছিল বলেও অভিযোগ তোলেন আকবর।

    News/News/'ভয় ও সন্ত্রাস!' ব্রিটেনে মুনিরের কট্টর সমালোচকের উপর হামলা, নেপথ্যে ভাইরাল...
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes