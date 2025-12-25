অস্থির বাজারে দুর্দান্ত রিটার্ন! ২০২৫ সালে ৩৬% বৃদ্ধি আদানির পাঁচ স্টকের, এগুলি আপনার কাছে আছে কি?
ডাউন বাজারেও দুরন্ত পারফরম্যান্স দেখিয়েছে এই সমস্ত স্টক।
বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিরতা ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর গভীর প্রভাব ফেলছে। একদিকে, আন্তর্জাতিক বাজারে মন্দার সম্ভাবনা ক্রমশ প্রবল হচ্ছে। অন্যদিকে, ২০২৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় পণ্যের উপর ৫০ শতাংশ নতুন শুল্ক আরোপ করেছে, যা দেশের রফতানি খাতে বড় ধাক্কা। এই আকস্মিক সিদ্ধান্তের জেরে চলতি বছর দেশের শেয়ার বাজারের অস্থিরতা ছিল সবথেকে বেশি। তা সত্ত্বেও শেয়ার বাজারে এমন কিছু স্টক থাকে যেগুলি বিনিয়োগকারীদের বিপুল রিটার্ন প্রদান করে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে। ঠিক সেই রকমই গৌতম আদানির সংস্থার পাঁচটি স্টক রয়েছে, যেগুলির শেয়ার দর বেড়েছে ৩৬ শতাংশ পর্যান্ত। অর্থাৎ ডাউন বাজারেও দুরন্ত পারফরম্যান্স দেখিয়েছে এই সমস্ত স্টক।
শেয়ার বাজারের অস্থিরতার সময়ে আদানি গ্রুপের প্রতি আস্থা দেখানোর ফল পাওয়া গিয়েছে হাতেনাতে। যারা আদানি গ্রুপের স্টকে ধসের সময়ও বিনিয়োগ বাড়িয়েছে আজ তারাই শেয়ার বাজারে লাভ পাচ্ছেন। এরকমই বিনিয়োগকারী স্টক হল-
আদানি পাওয়ার
২০২৫ সালে আদানি পাওয়ার বিনিয়োগকারীদের কাছে শক্তিশালী রিটার্ন প্রদান করেছে। ২০২৪ সালের শেষে এই সংস্থার বাজার মূলধন প্রায় ২.০৪ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৫ সালের মধ্যে প্রায় ২.৭৮ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে। তাপবিদ্যুতের চাহিদা, প্ল্যান্টের ব্যবহারের উন্নতি এবং বেশ কয়েকটি রাজ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিস্থিতি কঠোর হওয়ার ফলে এ বছরে ৩৬.২১ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে এই সংস্থার স্টকের।
আদানি এনার্জি সলিউশন
আদানি এনার্জি সলিউশন লিমিটেড দেশের সবথেকে বড় ইলেকট্রিসিটি ট্রান্সমিশন এবং ডিসট্রিবিউশন সংস্থা। ২০২৫ সালে আদানি এনার্জি সলিউশনের স্টক ২৩.৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বছরজুড়ে এর বাজার মূলধন প্রায় ৯৬,৮৭১ কোটি টাকা থেকে বেড়ে প্রায় ১.১৯ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে। ট্রান্সমিশন সম্পদের ক্রমাগত সম্প্রসারণ এবং নিয়ন্ত্রিত বিদ্যুৎ পরিকাঠামো প্রকল্পগুলিতে স্থিতিশীল বাস্তবায়নের ফলে এই লাভ এসেছে।
আদানি পোর্টস
২০২৫ সালে আদানি পোর্টসের ২১.৫৫ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে স্টকের। সংস্থার বাজার মূলধন প্রায় ২.৬৫ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বেড়ে প্রায় ৩.৪৪ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। স্থিতিশীল কার্গো ভলিউম, বৈচিত্র্যময় বন্দর পরিচালনা এবং সরবরাহের স্থিতিস্থাপকতা বছরজুড়ে এই সংস্থার স্টকের পারফরম্যান্স আরও শক্তিশালী করে তুলেছে।
সাঙ্ঘী ইন্ডাস্ট্রিজ
২০২৫ সালে সাঙ্ঘী ইন্ডাস্ট্রিজ সামান্য হলেও বিনিয়োগকারীদের কাছে ইতিবাচক রিটার্ন প্রদান করেছে। সংস্থার শেয়ারের দাম ৪.৭৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি বাজার মূলধন প্রায় ১,৫৭০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১,৬৪৪ কোটি টাকা হয়েছে। সিমেন্ট খাতের জন্য চ্যালেঞ্জিং পরিবেশ, মূল্য চাপ এবং উচ্চতর ইনপুট খরচ সত্ত্বেও এই সাফল্য এসেছে।
অম্বুজা সিমেন্টস
২০২৫ সালে ২.১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে অম্বুজা সিমেন্টস স্টক তালিকায় শীর্ষে ছিল। এর বাজার মূলধন প্রায় ১.৩২ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বেড়ে প্রায় ১.৩৫ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে। সিমেন্ট বাজারে ব্যাপক প্রতিযোগিতার মধ্যেও এই সংস্থা ব্যয় দক্ষতা এবং ক্ষমতা সম্প্রসারণের উপর মনোযোগ দেওয়ায় সারা বছর ধরে তাদের স্টক তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল ছিল।