Epstein files disappear: ট্রাম্পের ছবি সহ ১৬ টি এপিস্টেইন ফাইল DOJ সাইট থেকে রাতারাতি উধাও!
জেফ্রি এপস্টেইন সম্পর্কিত ১৬ টি ফাইল মার্কিন বিচার বিভাগের ওয়েবপেজ থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে, যার মধ্যে এপস্টেইনের সাথে ট্রাম্পের একটি ছবি রয়েছে।
প্রয়াত অর্থদাতা জেফ্রি এপস্টেইনের সাথে সম্পর্কিত ১৬ টি ফাইল প্রকাশের এক দিনেরও কম সময়ের মধ্যে মার্কিন বিচার বিভাগের পাবলিক ওয়েবপেজ থেকে কমপক্ষেঅদৃশ্য হয়ে যায়। কুখ্যাত যৌন অপরাধী জেফ্রি এপিস্টেইন ফাইল নিয়ে ইতিমধ্যেই তোলপাড় আমেরিকা। তারই মধ্যে আচমকা এই ফাইল উধাও কাণ্ড নয়া চাঞ্চল্য তৈরি করেছে মার্কিন মুলুকে। যে সমস্ত ফাইল উধাও হয়েছে তারমধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পেরও একটি ছবি ছিল বলে খবর।
এই ফাইলগুলি ডিওজে-এর সাইট থেকে উধাও হতেই ট্রাম্প প্রশাসনের কাছে ওঠে প্রশ্ন। শুক্রবার ১৯ ডিসেম্বরই এপস্টাইনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন তদন্ত ও মামলা সংক্রান্ত হাজার হাজার পৃষ্ঠার নথি প্রকাশিত হয়। তবে শনিবারের মধ্যে আর তা অ্যাক্সেসযোগ্য হয়নি। বিতর্কিত ওই ফাইলে নগ্ন নারীদের চিত্রকর্মের ছবি এবং ড্রয়ারের ভেতরে এবং একটি বিশ্বাসযোগ্য স্থান বরাবর সংরক্ষিত ছবি ছিল।
একটি ছবিতে এপস্টেইন, মেলানিয়া ট্রাম্প এবং এপস্টেইনের দীর্ঘদিনের সহযোগী গিসলাইন ম্যাক্সওয়েলের সাথে ট্রাম্পের একটি ছবি দেখা গেছে। মার্কিন বিচার বিভাগ ফাইলগুলি অপসারণের জন্য কোনও পাবলিক নোটিশ বা ব্যাখ্যা দেয়নি এবং তাত্ক্ষণিকভাবে ব্যাখ্যা চেয়ে প্রশ্নের জবাব দেয়নি। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনসহ বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের নাম সম্বলিত হাজার হাজার এপস্টেইন সম্পর্কিত নথি প্রকাশের পর পরই নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। তবে লিখিত রেকর্ড থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রাম্পের উল্লেখ অনুপস্থিত ছিল, যদিও এপস্টাইনের সাথে তাঁর অতীতের সম্পর্ক উঠে এসেছিল। বেশিরভাগ উপাদান ভারী সংশোধন করা হয়েছিল, ১০০ টিরও বেশি পৃষ্ঠার বেশ কয়েকটি নথি সম্পূর্ণরূপে ব্ল্যাক আউট করা হয়েছিল। প্রয়াত যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টিনের বিরুদ্ধে তদন্ত সংক্রান্ত ৩ লাখ পৃষ্ঠারও বেশি রেকর্ড প্রকাশ করেছে মার্কিন বিচার বিভাগ। উল্লেখ্য, গত কয়েক মাস ধরেই ট্রাম্প সরকারের উপর এপিস্টেইন ফাইল নিয়ে বাড়ছিল চাপ। উল্লেখ্য, এপস্টিন ফাইলস ট্রান্সপারেন্সি অ্যাক্টে- সদ্যই নভেম্বর মাসে স্বাক্ষর করেন ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্ট এপিস্টেইন সম্পর্কিত গোপন তথ্য প্রকাশ করার জন্য মার্কিন বিচার বিভাগকে ৩০ দিন সময় দেন। এরপর প্রথম দফার এপিস্টেইল ফাইল প্রকাশ হতেই তা উধাও হল মার্কিন বিচারবিভাগের সাইটচ থেকে।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে।)