Rohit-Kohli in IND-SA ODI: আফ্রিদিকে উড়িয়ে বিশ্বরেকর্ড রোহিতের! দারুণ নজির গড়ে ODI-তে ৫২ তম শতরান বিরাটের

একদিনের ক্রিকেটে ইতিহাস গড়লেন রোহিত শর্মা। ODI-তে সর্বাধিক ছক্কা হাঁকানোর তালিকায় ছাপিয়ে গেলেন শাহিদ আফ্রিদিকে। সবথেকে বড় ব্যাপার যে পাকিস্তানের প্রাক্তন অলরাউন্ডারের থেকে ১০৩টি কম ইনিংসেই সেই নজির গড়লেন রোহিত। সার্বিকভাবে প্রথম পাঁচে আছেন, তাঁদের সকলের থেকেই কম ইনিংস খেলেছেন। আর সেই নজির গড়েছেন রাঁচিতে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম একদিনের ম্যাচে ৫১ বলে ৫৭ রান করেন। মারেন পাঁচটি চার এবং তিনটি ছক্কা। তিন নম্বর ছক্কা মেরেই সেই বিশ্বরেকর্ড গড়েন রোহিত। তবে তার কয়েকটি বল পরেই আউট হয়ে যান।
ODI-তে সর্বাধিক ছক্কা - প্রথমে পাঁচে কারা আছেন?
১) রোহিত শর্মা: ৩৫২টি ছক্কা (২৬৯টি ইনিংস)।
২) শাহিদ আফ্রিদি: ৩৫১টি ছক্কা (৩৭২টি ইনিংস)।
৩) ক্রিস গেইল: ৩৩১টি ছক্কা (২৯৪টি ইনিংস)।
৪) সনৎ জয়সূর্য: ২৭০টি ছক্কা (৪৩৩টি ইনিংস)।
৫) মহেন্দ্র সিং ধোনি: ২২৯টি ছক্কা (২৯৭টি ইনিংস)।
ODI কেরিয়ারে মাত্র দ্বিতীয়বার এমন নজির গড়লেন বিরাট
আর রোহিতের সেই বিশ্বরেকর্ডের দিনে দারুণ ছন্দে আছেন বিরাট কোহলিও। এই নিয়ে মাত্র দ্বিতীয়বার একদিনের ইনিংসের প্রথম ১০ ওভারের মধ্যেই দুটি ছক্কা হাঁকান। এর আগে তিনি সেই কাজটা করেছিলেন ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুটি ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন প্রথম ১০ ওভারের মধ্যে। আর সেইসব দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে বিরাট আজ কিছু একটা করতে চলেছেন। যে চার মারেন, সেগুলি দেখেও জুড়িয়ে যাচ্ছিল চোখ।
আর সেই ছন্দ ধরে রেখে একদিনের ক্রিকেটে ৫২ তম শতরান পূরণ করেন বিরাট। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম দুটি ম্যাচে দ্রুত আউট হয়ে যাওয়ার পরে তৃতীয় একদিনের ম্যাচে দারুণ খেলেছিলেন। আর রাঁচিতে সেই ছন্দই ধরে রেখে দুর্দান্ত ইনিংস খেললেন ‘কিং কোহলি’। ১০২ বলে শতরান পূরণ করেন।
রোহিত ও বিরাটের পার্টনারশিপ
রাঁচিতে দ্বিতীয় উইকেটে ১০৯ বলে ১৩৬ রান যোগ করেন রোহিত এবং বিরাট। তার মধ্যে বিরাট ৬১ বলে ৭২ রান করেন। আর ৪৮ বলে ৫৬ রান করেন রোহিত। যে দু'জন ভারতের হয়ে একসঙ্গে সর্বাধিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার নজির গড়ে ফেলেছেন। রোহিত এবং বিরাট একসঙ্গে ৩৯২টি ম্যাচ খেলেছেন। তাঁরা ভেঙে দিয়েছেন সচিন তেন্ডুলকর এবং রাহুল দ্রাবিড়ের রেকর্ড (৩৯১টি ম্যাচ)। সার্বিকভাবে রোহিত-বিরাট জুটি আছে ছয় নম্বরে। শীর্ষে আছেন মাহেলা জয়বর্ধনে এবং কুমার সাঙ্গাকারা (৫৫০টি ম্যাচ)।
